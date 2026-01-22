ബാങ്കുകള്ക്ക് ഇനി അവധി ദിനങ്ങള്; ഇടപാടുകാര് ഈ തിയതികളൊന്ന് ഓര്ത്ത് വച്ചോളൂ
ഒരാഴ്ചയില് അഞ്ച് പ്രവൃത്തി ദിവസം എന്ന രീതിയിൽ ചുരുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ പണിമുടക്ക്.
Published : January 22, 2026 at 6:31 PM IST
ബാങ്ക് ഇടപാടുകള്ക്കായി വരാനിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളില് പോകാനിരിക്കുകയാണോ? എന്നാല് അല്പം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം ജനുവരി അവസാന വാരം നാല് ദിവസം ബാങ്ക് അവധിയാണ്. ജനുവരി 24 മുതല് 27 വരെയാണ് ബാങ്ക് അവധി.
സർക്കാർ അവധിയും ജീവനക്കാരുടെ പണിമുടക്കും ഒരുമിച്ച് വരുന്നതാണ് രാജ്യത്തെ ബാങ്കുകൾ തുടർച്ചയായി അടഞ്ഞ് കിടക്കാന് കാരണം. ആദ്യ മൂന്ന് ദിവസം ബാങ്ക് അവധിയും ഒരു ദിവസം ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ രാജ്യവ്യാപക പണിമുടക്കുമാണ്. മാസാവസാനം കൂടി ആയതിനാൽ തുടർച്ചയായ അവധി ദിനങ്ങൾ ഇടപാടുകൾ സ്തംഭിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആയതിനാൽ അവധി ദിവസങ്ങൾ വരെ കാത്തിരിക്കാതെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഉള്ളവർ ജനുവരി 23ന് മുമ്പായി അവ പൂർത്തിയാക്കാൻ ബാങ്ക് അധികൃതർ ഉപഭോക്താക്കളോട് നിർദേശിക്കുന്നു.
നാലാം ശനിയാഴ്ചയായ ജനുവരി 24 പൊതുവെ ബാങ്ക് അവധിയാണ്. തൊട്ടുത്ത ദിവസം ജനുവരി 25 ഞായറാഴ്ച ആയതിനാൽ ബാങ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ല. ജനുവരി 26 റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആയതിനാൽ ദേശീയ അവധിയാണ്. അന്നേ ദിവസം രാജ്യവ്യാപകമായി ബാങ്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കില്ല.
ജനുവരി 27 ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ ദേശീയ പണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാൽ തുടർച്ചയായ നാലാം ദിവസവും ബാങ്ക് അവധിയായിരിക്കും. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ ദേശീയ പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിലവില് ഞായറാഴ്ചകള് കൂടാതെ 2 ശനിയാഴ്ചകളിലാണ് (1,4 ശനിയാഴ്ചകൾ) ബാങ്ക് ജീവനക്കാർക്ക് അവധിയുള്ളത്.
ഈ ദിവസങ്ങൾ കൂടാതെ മാസത്തിലെ ബാക്കി 2 ശനിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ കൂടി ബാങ്കിന് അവധി നൽകണമെന്നാണ് ജീവനക്കാരുടെ ആവശ്യം. ഇതിന് പകരമായി തിങ്കള് മുതല് വെള്ളി വരെയുള്ള പ്രതിദിന ദിവസങ്ങളിർ 40 മിനിറ്റ് അധികം ജോലി ചെയ്യാന് സന്നദ്ധരാണെന്ന് ജീവനക്കാര് അറിയിക്കുന്നു.
തുടർച്ചയായ അവധി ദിവസങ്ങൾ
- ജനുവരി 24: നാലാം ശനിയാഴ്ച
- ജനുവരി 25: ഞായറാഴ്ച
- ജനുവരി 26: റിപ്പബ്ലിക് ദിനം (ദേശീയ അവധി)
- ജനുവരി 27: ബാങ്ക് പണിമുടക്ക്
ഉപഭോക്താക്കളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്:
അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ബാങ്ക് ശാഖകൾ പ്രവർത്തിക്കില്ലെങ്കിലും ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ്, യുപിഐ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. എന്നാൽ തുടർച്ചയായ അവധി ദിനങ്ങൾ മൂലം എടിഎമ്മുകളിൽ (ATM) പണലഭ്യത കുറയാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അത്യാവശ്യ പണം നേരത്തെ തന്നെ പിൻവലിക്കുന്നത് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. വലിയ തുകകളുടെ കൈമാറ്റം, ചെക്ക് ക്ലിയറൻസ് എന്നിവയെ ഈ അവധി ദിനങ്ങൾ ബാധിച്ചേക്കാം.
