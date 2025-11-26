കയ്യാങ്കളി, ഗുരുതര പാർട്ടി അച്ചടക്കലംഘനം; ജെയിംസ് പന്തമാക്കൻ "ഔട്ട്"
കാസർകോട്: ഗുരുതരമായ പാർട്ടി അച്ചടക്കലംഘനം നടത്തിയതിനെ തുടർന്ന് കാസർകോട് മുന് ഡിസിസി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെയിംസ് പന്തമാക്കനെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതായി കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വ. സണ്ണി ജോസഫ് എംഎൽഎ അറിയിച്ചു. പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നേരിട്ട് ഇടപെട്ടാണ് കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പാർട്ടിയുടെ അടിസ്ഥാന നയം, മാർഗരേഖ, പ്രവർത്തനമാനദണ്ഡം എന്നിവ അവഗണിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പ്രസ്താവനകളിലും ഏർപ്പെട്ടുവെന്നതാണ് സസ്പെൻഷന് കാരണമായി നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കെപിസിസിയുടെ ഔദ്യോഗിക തീരുമാനം ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റിനും മണ്ഡലം - ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റികൾക്കും കൈമാറിയതായി കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി നെയ്യാറ്റിൻകര സനൽ അറിയിച്ചു. സസ്പെൻഷൻ നടപടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നോട്ടീസ് ജെയിംസ് പന്തമാക്കന് ഉടൻ നൽകും.
സസ്പെൻഷനിലേക്ക് നയിച്ച സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാസർകോട് ഡിസിസി ഓഫീസിൽ നടന്ന കയ്യാങ്കളിയായിരുന്നു. കോൺഗ്രസിലെ സീറ്റ് വിഭജന തർക്കത്തെ തുടർന്ന് ഡിസിസി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെയിംസ് പന്തമാക്കനും ഡികെഡിഎഫ് (ദേശീയ കർഷക തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ) ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് വാസുദേവനും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി. ഇരുവരും പരസ്പരം മർദ്ദിക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ രണ്ടംഗ സമിതിയെയും നിയോഗിച്ചിരുന്നു.
കയ്യാങ്കളിക്ക് പിന്നാലെ ജെയിംസ് പന്തമാക്കൻ ഡിസിസി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനം രാജിവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈസ്റ്റ് എളേരി പഞ്ചായത്തിലെ സീറ്റ് വിഭജനത്തിലെ തർക്കമായിരുന്നു രാജിക്ക് കാരണം.
രാജിക്കു പിന്നാലെ ജെയിംസ് പന്തമാക്കൻ ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് പി കെ ഫൈസലിനെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തി. ഈസ്റ്റ് എളേരി പഞ്ചായത്തിലെ 18 സീറ്റുകളിൽ ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് പണം വാങ്ങി ഡീൽ ചെയ്തു. ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് പി.കെ. ഫൈസൽ പാർട്ടിയെ നശിപ്പിക്കും. ഭാരവാഹിയാകാൻ 25,000 രൂപ മുതൽ പണം വാങ്ങുന്നു. എത്രം പണം കിട്ടുമെന്ന് പി കെ ഫൈസലിനോട് ചോദിക്കണം. ഡിസിസി ഓഫീസിലെ കയ്യാങ്കളി ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങള്.
താഴേത്തട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ദീപദാസ് മുൻഷിക്ക് കത്തയച്ചെങ്കിലും പരിഗണിച്ചില്ലെന്നും താൻ ഒഴിഞ്ഞ ഡിസിസി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനം ആർക്കെങ്കിലും നൽകി 5 ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിച്ചോട്ടെ എന്നും പന്തമാക്കൻ പരിഹസിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ, പന്തമാക്കൻ്റെ ഈ ആരോപണങ്ങൾ കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് തള്ളിയിരുന്നു. കടുത്ത നടപടിക്ക് പിന്നാലെ, അന്വേഷണത്തിനു ശേഷം പാർട്ടി കൂടുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ എന്നത് പിന്നീട് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു.
