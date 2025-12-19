ETV Bharat / state

വൻ സ്രാവുകളെ രക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ നീക്കം; അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ്

അന്വേഷണത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് ഇടപെടുന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു. ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമർശനം ഇതിനു തെളിവാണെന്നും നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

VD Satheesan allegations Sunny Joseph KPCC High Court criticism SIT Political interference in gold case
കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ്, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 19, 2025 at 5:35 PM IST

2 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: സ്വർണക്കടത്ത് കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വിമർശനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം. അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മേൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് കടുത്ത സമ്മർദം ചെലുത്തിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശനും, ഉന്നതരെ രക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫും ആരോപിച്ചു.

ഉന്നതരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുന്നതുവരെ വിട്ടുനിൽക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ നിന്നും എസ്ഐടിക്ക് നിർദേശം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് വിഡി സതീശൻ്റെ ആക്ഷേപം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് സിപിഎമ്മിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് ഇത്തരത്തിൽ അനാവശ്യമായ സമ്മർദം ചെലുത്തിയത്. കേസിലെ പ്രധാനികളായ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ പ്രതിചേർക്കാനോ അന്വേഷണ സംഘം തയാറായിട്ടില്ല. വൻ സ്രാവുകളിലേക്ക് അന്വേഷണം നീങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് തങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്കുള്ള അടിവരയിടലാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സത്യസന്ധതയിൽ അവിശ്വാസമില്ലെന്നും എന്നാൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പരിമിതികളുണ്ടെന്നും വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സഹായിക്കാനും അവർക്ക് സ്വതന്ത്രവും നീതിപൂർവവുമായ അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കാനുമാണ് തങ്ങൾ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്. കോടതിയെയും എസ്ഐടിയെയും അല്ല, മറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൻ്റെ അനാവശ്യ ഇടപെടലിനെയാണ് തങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്നത്. ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളാണ് അന്വേഷണ വേഗത കുറയാൻ കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കേസിന് അന്തർസംസ്ഥാന വ്യാപനമുണ്ടെന്നും ചെന്നൈയിലേക്കും ബാംഗ്ലൂരിലേക്കും അന്വേഷണം നീളുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും രണ്ട് അറസ്റ്റുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. വൻ തുകയുടെ കൈമാറ്റം നടന്നിട്ടുള്ള ഈ കേസിൽ അന്താരാഷ്ട്ര റാക്കറ്റുകൾക്കും പങ്കുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എൻഫോഴ്സ്‌മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്നും എന്നാൽ അത് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാകരുതെന്നും വിഡി സതീശൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സ്വർണം മോഷ്ടിച്ചവരും വാങ്ങിയവരും സൂക്ഷിച്ചവരും തമ്മിൽ കൃത്യമായ ബന്ധമുണ്ടെന്നും വെറും കച്ചവടക്കാരെ മാത്രം പിടികൂടിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലെന്നും യഥാർഥ പ്രതികളിലേക്ക് അന്വേഷണം എത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അതേസമയം, കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉന്നതരെ പ്രതിചേർക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉന്നതരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ മടിക്കുകയും അറച്ചുനിൽക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. സർക്കാരിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഗതിവിഗതികളെ സർക്കാർ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അന്വേഷണ പുരോഗതിയിൽ പൂർണ തൃപ്തിയില്ലെന്നും പത്മകുമാറിന് ശേഷം അന്വേഷണം മന്ദീഭവിക്കുന്നു എന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ വിമർശനത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയും നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കോടതി നിർദേശം നൽകി മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അന്വേഷണം പൂർത്തീകരിക്കാനോ കാര്യമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനോ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് അതീവ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ്. ഹൈക്കോടതി കാര്യങ്ങളെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി പരിശോധിച്ച് വ്യക്തതയോടെയുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതിലൂടെ അന്വേഷണത്തിലെ അപാകതകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കോടതി മാത്രമാണ് ഏക ആശ്വാസമെന്നും, കോടതി എസ്ഐടിയെ നിയോഗിച്ചത് സർക്കാരിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

