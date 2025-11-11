ETV Bharat / state

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയില്‍ പ്രക്ഷോഭം കടുപ്പിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്; നാളെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാര്‍ച്ച്

നാളെ രാവിലെ 10 ന് ആശാന്‍ സ്‌ക്വയറില്‍ നിന്നാരംഭിക്കുന്ന മാര്‍ച്ച് എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാല്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

P C VISHNUNATH, K C VENUGOPAL, CONGRESS SECRETARIAT MARCH
പി സി വിഷ്ണുനാഥ്, കെ സി വേണുഗോപാല്‍ (ETv Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 11, 2025 at 7:32 PM IST

2 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയില്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് മുന്‍ പ്രസിഡൻ്റ് എന്‍ വാസുവിൻ്റെ അറസ്റ്റ് സൃഷ്ടിച്ച വഴിത്തിരിവ് ആയുധമാക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്. പാര്‍ട്ടി മുന്‍പ് നിശ്ചയിച്ച സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാര്‍ച്ച് തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് കരുത്താകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്‍ കൂടുതല്‍ ശക്തമാക്കാനാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് തീരുമാനം. നാളെ(നവംബര്‍ 12) രാവിലെ 10 ന് ആശാന്‍ സ്‌ക്വയറില്‍ നിന്നാരംഭിക്കുന്ന മാര്‍ച്ച് എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാല്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് എംഎല്‍എ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്‍, എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ദീപാദാസ് മുന്‍ഷി, കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തക സമിതി അംഗങ്ങളായ രമേശ് ചെന്നിത്തല, കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷ്, യുഡിഎഫ് കണ്‍വീനര്‍ അടൂര്‍ പ്രകാശ്, മുന്‍ കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റുമാരായ കെ മുരളീധരന്‍, എം എം ഹസന്‍, കെപിസിസി വര്‍ക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റുമാര്‍, കെപിസിസി രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി അംഗങ്ങള്‍, കെപിസിസി ഭാരവാഹികള്‍, എംപിമാര്‍, എംഎല്‍എമാര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് കെപിസിസി വര്‍ക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റ് പിസി വിഷ്ണുനാഥ് വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു.
അതിനിടെ ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയിലെ സുഭാഷ് കപൂര്‍ ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്തണമെന്നും വിഷ്ണുനാഥ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സുഭാഷ് കപൂര്‍പോലുള്ള കുപ്രസിദ്ധ അന്താരാഷ്ട്ര ക്ഷേത്ര കലാ കൊള്ളക്കാരൻ്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി ശബരിമലയിലെ കൊള്ളയ്ക്ക് സാമ്യമുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല്‍ ശബരിമലയിലെ സുഭാഷ് കപൂര്‍ ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. നിലവില്‍ ഏതാനും ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ മാത്രമേ അന്വേഷണം എത്തിയിട്ടുള്ളു. ദേവസ്വംബോര്‍ഡ് പ്രസിഡൻ്റ്, അംഗങ്ങള്‍, മന്ത്രി എന്നിവര്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട സംഘടിത കൊള്ളയിലേക്ക് അന്വേഷണം എത്താത്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയില്‍ മുഴുവന്‍ കുറ്റവാളികളുടെ അറസ്റ്റും ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെ രാജിയും ആവശ്യപ്പെട്ട് കെപിസിസി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാര്‍ച്ചും ധര്‍ണയും നടത്തുന്നത്.

ശബരിമലയിലെ സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയില്‍ നിലവിലുള്ള ബോര്‍ഡിൻ്റെയും മന്ത്രിയുടെയും പങ്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയില്‍ തന്നെ വ്യക്തമാണ്. 2024 സെപ്തംബര്‍ 3ന് സെക്രട്ടറിക്ക് തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണര്‍ അയച്ച കത്തില്‍ ദ്വാരപാലക ശില്‍പങ്ങളില്‍ കേടുപാടുകളുണ്ടെന്നും സീസണ്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടര്‍ന്നുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ അറ്റകുറ്റപ്പണി അടിയന്തരമായി നടത്താന്‍ പദ്ധതി തയാറാക്കി. എന്നാല്‍ 2024ല്‍ സീസണ്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയില്ല. അടിയന്തരസ്വഭാവം വ്യാജമായിരുന്നെന്നു വ്യക്തം.

2025ല്‍ വീണ്ടും അടിയന്തരസാഹചര്യം പുന:സൃഷ്ടിച്ച് ബോര്‍ഡ് ദ്വാരപാലക ശില്‍പങ്ങളെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് അയച്ചു. ക്ഷേത്രപരിസരത്തുനിന്ന് പവിത്രമായ കലാവസ്തുക്കള്‍ മാറ്റുന്നതിന് വ്യക്തമായ കോടതി വിലക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. സന്നിധാനത്തുവച്ചുതന്നെ ആവശ്യമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ നടത്താന്‍ ബോര്‍ഡിന് 2025 ജനുവരി മുതല്‍ 2025 നവംബര്‍ വരെ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. കോടതിയുടെ ഉത്തരവുകളെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുണ്ടായിട്ടും സമയവും സാവകാശവും ഉണ്ടായിട്ടും അവയെ പൂര്‍ണമായി ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് 2025ല്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയുമായി മുന്നോട്ടുപോയത്. അന്നത്തെ ബോര്‍ഡും ദേവസ്വം മന്ത്രിയുമൊക്കെ സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയില്‍ പങ്കാളികളാണെന്നും വിഷ്ണുനാഥ് ആരോപിച്ചു. ശബരിമലയില്‍ ഇനിയും കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ അറസ്റ്റിലാകാനുണ്ടെന്ന് എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ സിവേണുഗോപാല്‍ പറഞ്ഞു.

Also Read: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് എൻ വാസു അറസ്റ്റിൽ; കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും

