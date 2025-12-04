ETV Bharat / state

കോൺഗ്രസിന് ആശ്വാസം; രാഹുലിന്‍റെ എംഎൽഎ സ്ഥാനവും തുലാസിൽ, ഇനി പന്ത് പൊലീസിന്‍റെ കോര്‍ട്ടില്‍

എം എൽ എ സ്ഥാനമൊഴിയണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ഒന്നടങ്കം ആവശ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിലും കോൺഗ്രസ് നിലപാട് സുവ്യക്തമാണ്. മറ്റൊരു പാർട്ടിക്കും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത മാതൃകാപരമായ നടപടിയായി കോൺഗ്രസിന് ഈ നടപടി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യാം.

CONGRESS RAHUL MAMKOOTATHIL CPM MLA
രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ക്കൊപ്പം - ഫയല്‍ ചിത്രം (Facebook.com)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 4, 2025 at 5:39 PM IST

|

Updated : December 4, 2025 at 5:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: സ്വന്തം പാർട്ടി നേതാവിനെതിരായ കോടതി വിധിയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും അണികളും ഇത്രയധികം സന്തോഷിച്ച സംഭവം അത്യപൂർവമായിരിക്കും. അത്രയധികം ആശ്വാസമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ മൂർധന്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കോൺഗ്രസിന് തിരുവനന്തപുരം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെയോ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രവൃത്തികളെയോ ന്യായീകരിക്കേണ്ട ബാധ്യത സാങ്കേതികമായി ഈ നിമിഷം മുതൽ കോൺഗ്രസിന്‍റെ ചുമലിൽ നിന്ന് മാറുകയണെന്ന് അർഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാതെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. ആ അധ്യായം അടഞ്ഞു എന്ന മുരളീധരന്റെ വാക്കുകളിൽ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമാണ്.

മറ്റ് നേതാക്കളും ഇക്കാര്യം ആവർത്തിച്ചതോടെ രാഹുലിന്റെ കാര്യത്തിൽ പാർട്ടി നേതൃത്വം ഒറ്റക്കെട്ടെന്നതു വ്യക്തമാണ്. രാഹുലിനെ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് ഇന്നലെ തന്നെ പാര്‍ട്ടി തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചിരുന്നതു തന്നെ.

കോടതി വിധി വൈകിയതിനാൽ രാഹുലിന് ഒരു ദിവസം കൂടി പാർട്ടിയിൽ ആയുസ് നീട്ടിക്കിട്ടിയെന്നു മാത്രം. ഇനി ശ്രദ്ധ രാഹുലിന്‍റെ അറസ്റ്റിലും എം എൽ എ സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതിലുമാണെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ മറുപടി പറയേണ്ട ബാധ്യത കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനില്ല. അറസ്റ്റ് വൈകുന്നതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് ഇനി പൊലീസും സർക്കാരും സിപിഎമ്മുമാണ്.

എം എൽ എ സ്ഥാനമൊഴിയണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ഒന്നടങ്കം ആവശ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിലും കോൺഗ്രസ് നിലപാട് സുവ്യക്തമാണ്. മറ്റൊരു പാർട്ടിക്കും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത മാതൃകാപരമായ നടപടിയായി കോൺഗ്രസിന് ഈ നടപടി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യാം.

ഏറെ നാളായി കോൺഗ്രസിനെ ചൂഴ്ന്നു നിന്ന ഗ്രഹണം ഇല്ലാതായി. എങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയും വരെ വിഷയം സജീവമാക്കി നിലനിർത്താൻ തന്നെയായിരിക്കും സി പി എം ശ്രമം. അത് എത്രകണ്ട് ഫലപ്രദമായെന്നറിയാൻ ഡിസംബർ 13 വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. എങ്കിലും രാഹുൽ വിഷയം കോൺഗ്രസിനു നേരെ ഉയർത്തുന്ന പ്രസക്തമായ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്കു നേരെ കണ്ണടയ്ക്കാൻ നേതൃത്വത്തിനു കഴിയില്ല.

ഡോ.പി സരിനെ പോലുള്ള ഒരാളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നുള്ള രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പാലക്കാട്ടെത്തിക്കുന്ന തരത്തിൽ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ ഒന്നാകെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്ന നില എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ്. രാഹുലിന്‍റെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റ് പദത്തിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇപ്പോഴും സംശയ നിഴലിലാണ്.

മറ്റ് പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മികച്ച ഒരു യുവനിര എന്നു മേനിനടിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ചില നിയന്ത്രണങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും പാർട്ടിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടതും പ്രസക്തമാക്കുകയാണ്. ഇവിടെയാണ് കെ. മുരളീധരൻ പ്രയോഗിച്ച മതിലുചാട്ടം എന്ന പദം കോൺഗ്രസിന്‍റെ യുവ നേതൃത്വം ഗൗരവത്തിലെടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്.

Also Read: സത്യപ്രതിജ്ഞയുടെ വാർഷികദിനത്തിൽ പുറത്താക്കൽ; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് കെപിസിസി

Last Updated : December 4, 2025 at 5:44 PM IST

TAGGED:

CONGRESS
RAHUL MAMKOOTATHIL
CPM
MLA
RAHUL MAMKOOTATHIL CONGRESS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.