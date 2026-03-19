ETV Bharat / state

സിറ്റിങ് എംപിമാര്‍ക്ക് ആര്‍ക്കും സീറ്റില്ല; പെരുമ്പാവൂരില്‍ എല്‍ദോസിനും സീറ്റില്ല, അവസാനഘട്ട പട്ടികയുമായി കോണ്‍ഗ്രസ്

CONGRESS കോണ്‍ഗ്രസ് KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 KERALA ELECTIONS
CONGRESS (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 19, 2026 at 10:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡല്‍ഹി: ദിവസങ്ങള്‍ നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ രണ്ടാം ഘട്ട സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചു. സിറ്റിങ് എം.പി.മാര്‍ ആരും തന്നെ നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് പട്ടികയുടെ പ്രധാന സവിശേഷത. എ.ഐ.സി.സി. ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാലാണ് 37 മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ബാക്കി മണ്ഡലങ്ങളില്‍ സിപിഎം വിട്ടു വന്ന നേതാക്കളെയാണ് യുഡിഎഫ് പിന്തുണക്കുന്നത്.

കെ. നീലകണ്ഠൻ - ഉദുമ

സന്ദീപ് വാര്യർ - തൃക്കരിപ്പൂർ

രാജീവൻ കപ്പച്ചേരി - കല്ല്യാശ്ശേരി

അഡ്വ. ടി.ഒ. മോഹനൻ - കണ്ണൂർ

ചന്ദ്രൻ തില്ലങ്കേരി - മട്ടന്നൂർ

ടി.പി. ഷാജി - പട്ടാമ്പി

പി. ഹരിഗോവിന്ദൻ - ഷൊർണൂർ

അജയ് മോഹൻ - കുന്നംകുളം

വൈശാഖ് നാരായണസ്വാമി - വടക്കാഞ്ചേരി

മനോജ് മൂത്തേടൻ - പെരുമ്പാവൂർ

ടോണി ചമ്മണി - വൈപ്പിൻ

മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് - കൊച്ചി

ദീപക് ജോയ് - തൃപ്പൂണിത്തുറ

എഫ്. രാജ - ദേവികുളം (SC)

അഡ്വ. സേനാപതി വേണു - ഉടുമ്പൻചോല

റോയ് കെ. പൗലോസ് - ഇടുക്കി

അഡ്വ. സിറിയക് തോമസ് - പീരുമേട്

നാട്ടകം സുരേഷ് - ഏറ്റുമാനൂർ

പ്രൊഫ. റോണി കെ. ബേബി - കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി

സെബാസ്റ്റ്യൻ എം.ജെ. (അഡ്വ. സജി ജോസഫ്) - പൂഞ്ഞാർ

എ.ഡി. തോമസ് - ആലപ്പുഴ

എം. ലിജു - കായംകുളം

എബി കുര്യാക്കോസ് - ചെങ്ങന്നൂർ

പഴകുളം മധു - റാന്നി

അബിൻ വർക്കി - ആറന്മുള

പ്രൊഫ. സതീഷ് കൊച്ചുപറമ്പിൽ - കോന്നി

അഡ്വ. ശാന്തകുമാർ - അടൂർ (SC)

എം.എം. നസീർ - ചടയമംഗലം

വർക്കല കഹാർ - വർക്കല

മീനാങ്കൽ കുമാർ - നെടുമങ്ങാട്

സുധീർഷ പാലോട് - വാമനപുരം

ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദ് - കഴക്കൂട്ടം

കെ.എസ്. ശബരീനാഥൻ - നേമം

വി.എസ്. ശിവകുമാർ - അരുവിക്കര

നെയ്യാറ്റിൻകര സനൽ - പാറശ്ശാല

എം.ആർ. ബൈജു - കാട്ടാക്കട

എൻ. ശക്തൻ - നെയ്യാറ്റിൻകര

ആദ്യഘട്ട പട്ടിക

ഇരിക്കൂർ- അഡ്വ. സജീവ് ജോസഫ്


ധർമ്മടം- അബ്ദുൾ റഷീദ്


തലശ്ശേരി- കെ.പി. സാജു


പേരാവൂർ- അഡ്വ. സണ്ണി ജോസഫ്


മാനന്തവാടി (ST) മി- ഉഷാ വിജയൻ


സുൽത്താൻബത്തേരി (ST) - ഐ.സി. ബാലകൃഷ്‌ണൻ


കൽപ്പറ്റ- അഡ്വ. ടി. സിദ്ദിഖ്


നാദാപുരം- കെ.എം. അഭിജിത്ത്


കൊയിലാണ്ടി- അഡ്വ. കെ. പ്രവീൺ കുമാർ


ബാലുശ്ശേരി (SC)- വി.ടി. സൂരജ്


എലത്തൂർ - വിദ്യ ബാലകൃഷ്‌ണൻ


കോഴിക്കോട് നോർത്ത്- അഡ്വ. കെ. ജയന്ത്


നിലമ്പൂർ- ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്ത്


വണ്ടൂർ (SC)- എ.പി. അനിൽ കുമാർ


തവനൂർ- വി.എസ്. ജോയ്


പൊന്നാനി- നൗഷാദ് അലി


തൃത്താല - വി.ടി. ബൽറാം


കോങ്ങാട് (SC) - കെ.എ. തുളസി


മലമ്പുഴ - എ. സുരേഷ്


പാലക്കാട് - രമേഷ് പിഷാരടി


തരൂർ (SC) - കെ.സി. സുബ്രഹ്മണ്യൻ


ചിറ്റൂർ - അഡ്വ. സുമേഷ് അച്യുതൻ


നെന്മാറ- ടി. തങ്കപ്പൻ


ആലത്തൂർ - കെ.എൻ. ഫെബിൻ


മണലൂർ - ടി.എൻ. പ്രതാപൻ


ഒല്ലൂർ - അഡ്വ. ഷാജി ജെ. കോടങ്കണ്ടത്ത്


തൃശ്ശൂർ - രാജൻ ജെ. പല്ലൻ


നാട്ടിക (SC) - അഡ്വ. സുനിൽ ലാലൂർ


കൈപ്പമംഗലം - ടി.എം. നാസർ


പുതുക്കാട് - കെ.എം. ബാബു രാജ്


ചാലക്കുടി - സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ്


കൊടുങ്ങല്ലൂർ - ഒ.ജെ. ജനീഷ്


അങ്കമാലി - റോജി എം. ജോൺ


ആലുവ - അൻവർ സാദത്ത്


പറവൂർ - വി.ഡി. സതീശൻ


എറണാകുളം - ടി.ജെ. വിനോദ്


തൃക്കാക്കര - ഉമാ തോമസ്


കുന്നത്തുനാട് (SC) - വി.പി. സജീന്ദ്രൻ


മൂവാറ്റുപുഴ - ഡോ. മാത്യു കുഴൽനാടൻ


വൈക്കം (SC) - കെ. ബിനിമോൻ


കോട്ടയം - തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണൻ


പുതുപ്പള്ളി - ചാണ്ടി ഉമ്മൻ


അരൂർ - ഷാനിമോൾ ഉസ്‌മാൻ


ചേർത്തല - കെ.ആർ. രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്


ഹരിപ്പാട് - രമേശ് ചെന്നിത്തല


മാവേലിക്കര (SC) - അഡ്വ. മുത്താര രാജ്


കരുനാഗപ്പള്ളി - സി.ആർ. മഹേഷ്


കൊട്ടാരക്കര - അഡ്വ. പി. ഐഷ പോറ്റി


പത്തനാപുരം - ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല


കുണ്ടറ - പി.സി. വിഷ്‌ണുനാഥ്


കൊല്ലം - അഡ്വ. ബിന്ദു കൃഷ്‌ണ


ചാത്തന്നൂർ - സൂരജ് രവി


ചിറയിൻകീഴ് - രമ്യാ ഹരിദാസ്
വട്ടിയൂർക്കാവ് - കെ. മുരളീധരൻ


കോവളം - എം. വിൻസന്‍റ്

Also Read: പാര്‍ട്ടിയാണ് വലുത്, പാര്‍ട്ടിക്കൊപ്പം, സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കില്ല; അയഞ്ഞ് കെ സുധാകരന്‍

TAGGED:

CONGRESS
കോണ്‍ഗ്രസ്
KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
KERALA ELECTIONS
CONGRESS RELEASES SECOND LIST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.