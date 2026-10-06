കുളപ്പുള്ളി-ഷൊർണൂർ റോഡ് നിർമാണം ആരംഭിക്കാൻ വൈകി; ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പുറത്താക്കി ഓഫിസ് താഴിട്ടു പൂട്ടി കോൺഗ്രസ്
കുളപ്പുള്ളി-ഷൊർണൂർ റോഡ് നിർമാണം ആരംഭിക്കാൻ വൈകിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് ഓഫിസിലെത്തി പ്രതിഷേധം പ്രകടനം നടത്തി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ.
Published : October 6, 2026 at 8:49 PM IST
പാലക്കാട്: കുളപ്പുള്ളി ഷൊർണൂർ റോഡ് നിർമാണം ആരംഭിക്കാൻ വൈകയതിന് പിന്നാലെ പൊതുമരാമത്ത് ഓഫിസിലെത്തി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പുറത്താക്കി ഓഫിസ് താഴിട്ടു പൂട്ടി കോൺഗ്രസ്. രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് പ്രവർത്തകർ റോഡ് നവീകരണം ആരംഭിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധവുമായി പൊതുമരാമത്ത് ഓഫിസിലെത്തിയത്.
അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ ഓഫിസിൽ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഓഫിസിലെത്തണം എന്നായിരുന്നു പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ആവശ്യം. മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇല്ലാത്ത ഓഫിസിൽ മറ്റുള്ളവർ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഓഫിസിന് പുറത്താക്കി കെട്ടിടം താഴിട്ടു പൂട്ടുകയായിരുന്നു.
പിന്നീട് ഓഫിസിന് മുന്നിൽ ഇരുന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച പ്രവർത്തകരെ പൊലീസ് അനുനയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും നടന്നില്ല. ഒടുവിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ എത്തിയെങ്കിലും മറുപടി തൃപ്തികരമല്ലെന്നും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം തുടർന്നു.
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'കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിൽ ടാർ പാച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് കോണ്ഗ്രസിന് രേഖാ മൂലം ഉറപ്പ് ലഭിച്ചു. സാങ്കേതിക തകാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് ഞങ്ങൾ സഹകരിച്ചു ശേഷം ഇന്ന് റോഡ് നവീകരണം തുടങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും നടന്നില്ല' കോണ്ഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പിടിപ്പുകേടാണിതെന്നും ഇവർ ആരോപിച്ചു. വി.കെ. ശ്രീകണ്ഠൻ എംപി ഉൾപ്പെടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ ഫോണിൽ വിളിച്ച ശേഷമാണ് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയോടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഓഫിസിലേക്ക് എത്തിയത്.
റോഡ് നിർമാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും താൽക്കാലികമായി കുഴികളടച്ച് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്നും ഒന്നര മാസത്തിനു ശേഷം ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള റോഡ് നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കി ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുമെന്നും ഉറപ്പ് നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച കോൺഗ്രസ് പൊതുമരാമത്ത് ഓഫിസിലേക്ക് നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച റോഡ് നിർമാണം ആരംഭിക്കുമെന്ന് എഴുതി നൽകിയെങ്കിലും ആ വാക്ക് പാലിച്ചില്ല എന്ന് ആരോപിച്ചാണ് പ്രവർത്തകർ വീണ്ടും പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയത്.
ഡിസിസി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ടി.എച്ച്. ഫിറോസ് ബാബു, ഡിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ കെ. കൃഷ്ണകുമാർ, വി.കെ. ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് ടി.കെ. ബഷീർ, ഐഎൻടിയുസി നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ് ശ്രീനിവാസൻ , കൗൺസിലർമാരായ ആഷിക്ക്, ഇ.എ. ഗീത , ടി. സീന, ആഷിക്ക് തോണിക്കടവിൽ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.
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