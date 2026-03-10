കൈപ്പത്തി തന്നെ വേണം; തിരുവനന്തപുരത്ത് സിഎംപിക്ക് സീറ്റ് നൽകുന്നതിനെതിരെ ചുവരെഴുത്തുമായി പ്രവർത്തകർ
സീറ്റ് സിഎംപിക്ക് നൽകുന്നതിനെതിരെ വി.എസ് ശിവകുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ രഹസ്യയോഗം ചേർന്നു. നഗരത്തിൽ പ്രതിഷേധ ചുവരെഴുത്തുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. നീക്കം ബിജെപിക്ക് ഗുണകരമാകുമെന്ന് പ്രവർത്തകർ.
Published : March 10, 2026 at 12:03 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലം സിഎംപിക്ക് വിട്ടുനൽകാനുള്ള യുഡിഎഫ് നീക്കത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. മണ്ഡലം കോൺഗ്രസിൻ്റേതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി പ്രവർത്തകർ നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ ചുവരെഴുത്തുകൾ നടത്തി. സിഎംപിക്ക് സീറ്റ് നൽകുന്നതിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രഹസ്യയോഗം ചേരുകയും ചെയ്തു.
ഇന്നലെ രാത്രി എട്ട് മണിയോടെയാണ് വഞ്ചിയൂർ, പുന്നപുരം തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചുവരെഴുത്തുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. പുളിമൂട് മുതൽ വഞ്ചിയൂർ വരെയുള്ള റോഡിൻ്റെ വശങ്ങളിൽ വെള്ള പെയിൻ്റ് അടിച്ച് കൈപ്പത്തി ചിഹ്നം വരച്ചുചേർത്താണ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. തിരുവനന്തപുരം സീറ്റ് കോൺഗ്രസിൻ്റേത് എന്ന് ഈ ചുവരുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തകരാണ് ഈ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ശശി തരൂരിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഈ മണ്ഡലത്തിൽ സീറ്റ് വിഭജനത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം യുഡിഎഫിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
രഹസ്യയോഗവും നേതാക്കളുടെ എതിർപ്പും
മുൻ മന്ത്രി വിഎസ് ശിവകുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രധാന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ രഹസ്യയോഗം ചേർന്നു. ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദ് അടക്കമുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ സിഎംപിക്ക് സീറ്റ് നൽകാനുള്ള നീക്കത്തെ ശക്തമായി എതിർക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. മണ്ഡലം സിഎംപിക്ക് വിട്ടുനൽകുന്നത് പാർട്ടിയുടെ അടിത്തറയെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രാദേശിക നേതാക്കളുടെയും പ്രവർത്തകരുടെയും വിലയിരുത്തൽ.
വിഎസ് ശിവകുമാർ ഈ നീക്കത്തിനെതിരെ നേരത്തെ തന്നെ കടുത്ത വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. മണ്ഡലത്തിൽ ആയിരം വോട്ടർമാർ പോലുമില്ലാത്ത ഒരു കക്ഷിക്കായി കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉറച്ച സീറ്റ് വിട്ടുനൽകുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഡിസിസി അംഗം ചിത്രാലയം ഹരികുമാർ വ്യക്തമാക്കി. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമായാൽ പലരും പാർട്ടി വിട്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യം വരെ ഉണ്ടായേക്കാമെന്നാണ് പ്രവർത്തകർ നൽകുന്ന സൂചന.
ദേശാടനപ്പക്ഷി പരാമർശവും ബിജെപി ഭീഷണിയും
സിഎംപി നേതാവ് സിപി ജോണിനെ ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് ദേശാടനപ്പക്ഷി എന്ന പ്രയോഗം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഉയർത്തുന്നത്. തൃശൂർ സ്വദേശിയായ സിപി ജോണിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് അടിത്തറയില്ലെന്നും കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട ശേഷം ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതിനെയുമാണ് പ്രവർത്തകർ വിമർശിക്കുന്നത്.
ദുർബലമായ ഘടകകക്ഷികൾക്ക് സീറ്റ് നൽകുന്നത് ബിജെപിക്ക് വിജയസാധ്യത വർധിപ്പിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. നേരത്തെ എൻ ശക്തൻ വിജയിച്ചിരുന്ന നേമം മണ്ഡലം ജെഡിയുവിന് വിട്ടുനൽകിയപ്പോൾ ബിജെപി അവിടെ അക്കൗണ്ട് തുറന്ന സാഹചര്യം ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സമാനമായ അവസ്ഥ തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രലിലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്നാണ് നേതാക്കളുടെ ആവശ്യം.
