സിപിഎം ബിജെപി ഡീല്‍, ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ള: പ്രചാരണ വിഷയങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി കോണ്‍ഗ്രസ്

സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാലും പേരാവൂര്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്ന് ജനവിധി തേടുന്ന കെപിസിസി അധ്യക്ഷന്‍ അഡ്വക്കറ്റ് സണ്ണി ജോസഫും ഇടി വി ഭാരതിനോട്

PERAVUR kerala assembly election 2026 k c venugopal sunny josseph
സണ്ണി ജോസഫ്, കെ സി വേണുഗോപാല്‍ (ETV Bharat)
Published : March 26, 2026 at 4:20 PM IST

Updated : March 26, 2026 at 5:16 PM IST

ഇ. എം. രഞ്ജിത് ബാബു

കണ്ണൂര്‍: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് സിപിഎം ബിജെപി ഡീല്‍ തൊട്ട് ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ള വരെയുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടു തന്നെ പ്രചാരണം തുടരുമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി. സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി ചിത്രം തെളിഞ്ഞതോടെ കൂടുതല്‍ ശക്തിയോടെ തങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങള്‍ ജനങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കുമെന്ന് സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാലും പേരാവൂര്‍ മണ്ഡലത്തില്‍ നിന്ന് ജനവിധി തേടുന്ന കെപിസിസി അധ്യക്ഷന്‍ അഡ്വക്കറ്റ് സണ്ണി ജോസഫും ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

കെ സി വേണുഗോപാല്‍, എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി

Question: തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രചാരണ വിഷയങ്ങള്‍ മാറുകയാണോ. യുഡിഎഫും കോണ്‍ഗ്രസും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്‍റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ ഉയര്‍ത്തിയ വിഷയം ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ളയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇടയ്ക്കു‌ വച്ച് സിപി എം - ബിജെപി ഡീലിലേക്ക് പ്രചാരണം മുഴുകുന്ന നില വന്നോ?

Answer: അങ്ങനെയില്ല. ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ള മുഴുവന്‍ മലയാളികളേയും വേദനിപ്പിച്ച സംഭവമാണ്. ശബരിമല അയ്യപ്പന്‍ മുഴുവന്‍ വിശ്വാസികളുടേയും വികാരമാണ്. ശബരിമല പവിത്രമായ തീര്‍ത്ഥാടന കേന്ദ്രവും. അവിടെയാണ് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഒത്താശയോടെ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡും സിപിഎം നേതാക്കളും ചേര്‍ന്ന് സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ള നടത്തിയത്. സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ളയിലെ പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് സര്‍ക്കാരും സിപിഎമ്മും ശ്രമിക്കുന്നത്.

കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിക്കുന്നതില്‍ കുറ്റകരമായ അലംഭാവമാണ് കാട്ടിയത്. ഈ കള്ളക്കളിയുടെ ഭാഗമായി പ്രതികള്‍ക്കൊക്കെ സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥിതി വന്നു. എല്ലാവരും ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി. കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയാണ്. എന്നാല്‍ കോണ്‍ഗ്രസും യുഡിഎഫും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രചാരണം നടത്തുകയാണ്. ഞങ്ങള്‍ ഇത് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ തെരഞ്ഞടുപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രചാരണ വിഷയമാണിത്. ജനം ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വോട്ടിങ്ങില്‍ സര്‍ക്കാരിന് ശക്തമായ തിരിച്ചടി നല്‍കും.

Question: പ്രചാരണത്തില്‍ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി കടന്നു വന്ന വിഷയമാണ് സിപിഎം ബിജെപി ഡീല്‍. എന്താണ് ഈ ആരോപണത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനം?.

Answer: എല്ലായിടത്തും ജനങ്ങള്‍ ഡീലിനെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യുകയാണ്.ബിജെപി ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ അവര്‍ ദുര്‍ബലരായ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ നിര്‍ത്തി സിപിഐ എമ്മിനെ സഹായിക്കുന്നു.മറിച്ച് സിപിഎമ്മും അവരുടെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ദുര്‍ബലരായ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളേയും സ്വതന്ത്രരേയും നിര്‍ത്തി സഹായിക്കുന്നു.

ഇതാര്‍ക്കാണറിയാത്തത്. ഇരു കക്ഷികളും പരസ്‌പര സഹായത്തോടെയാണ് നീങ്ങുന്നതെന്നത് വ്യക്തമാണ്. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ ഈ ഡീല്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ല.സിപിഐ എം ബിജെപി ഡീലിനെതിരായ ശക്തമായ വിധിയെഴുത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടാവും.

സണ്ണി ജോസഫ്, കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍

Question: ഈ നിയസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്?

യുഡിഎഫ് കേരളത്തില്‍ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. സംസ്ഥാനത്തങ്ങോളമിങ്ങോളം ജനങ്ങള്‍ ആവേശത്തിലാണ്. ജനങ്ങള്‍ ഭരണമാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായ തരംഗം തന്നെ ഉണ്ടാവും നൂറിലേറെ സീറ്റുകള്‍ നേടി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തില്‍ വരുമെന്നതില്‍ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. പേരാവൂരിലും എനിക്ക് ശുഭ പ്രതീക്ഷയാണ്. വന്‍ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ നാലാം തവണയും വിജയിക്കനാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

Question: കെ. കെ ശൈലജ ടീച്ചറാണ് പേരാവൂരില്‍ അങ്ങയുടെ എതിരാളി. സിപിഎം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് മുന്‍ മന്ത്രിയാണ്. എങ്ങനെ കാണുന്നു മല്‍സരത്തെ?.

Answer: ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ മല്‍സരമാണ് പേരാവൂരില്‍ നടക്കുന്നത്. പ്രാധാന്യം കുറച്ചു കാണുന്നില്ല. ഞങ്ങള്‍ 2011 ല്‍ ഏറ്റു മുട്ടിയതാണ്. അന്നത്തെ മല്‍സരത്തില്‍ ഞാന്‍ വിജയിച്ചതാണ്. വീണ്ടും വിജയിക്കാന്‍ കഴിയും. കൂടുതല്‍ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ വിജയിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്.

ശൈലജ ടീച്ചറെ പേരാവൂരിലേക്ക് മാറ്റിയത് തന്നെ ഒതുക്കാനാണ്. ഇത്രയും കടുംകൈ പ്രയോഗിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയെപ്പറ്റി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് സഹതാപമുണ്ടാവും.

Question: പുതുയുഗ യാത്രയുടെ സമാപന വേദിയില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി തന്നെ ഉന്നയിച്ച ആരോപണമാണ് സിപിഎം ബിജെപി ഡീല്‍.അത്തരമൊരു ഡീല്‍ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കില്‍ എവിടെ?

Answer: വ്യക്തമായ ഡീല്‍ സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും തമ്മിലുണ്ട്. ബിജെപിയെ സിപിഎം സഹായിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട്. ദുര്‍ബലരായ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളെ നിര്‍ത്തി ബിജെപി തിരിച്ചും സഹായിക്കുന്നു. എവിടൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ എന്ന് ജനങ്ങള്‍ക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം. വിശദാംശങ്ങള്‍ പിന്നീട് വെളിപ്പെടുത്താം.

Question: കേരളത്തിന്‍റെ വികസനത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട ഫണ്ട് കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോള്‍ കിഫ്ബി വഴി നടപ്പാക്കിയ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തങ്ങളുടെ തനത് നേട്ടമായാണ് ഇടതു മുന്നണി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പു കാലത്ത് ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടുന്നത്. യുഡിഎഫ് കിഫ്ബിക്കെതിരാണെന്നും അതു കൊണ്ടു തന്നെ കേരള വികസനം സാധ്യമാക്കാന്‍ എല്‍ഡിഎഫ് അല്ലാതെ മറ്റാരുണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം. എന്താണ് പ്രതികരണം.?

Answer: ഞങ്ങള്‍ കിഫ്ബിക്കെതിരല്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ഇടതു മുന്നണി ആരോപണം വിലപ്പോവില്ല. കിഫ്ബി ഇടതു മുന്നണിയുടെ ആശയമല്ല. ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെ ബജറ്റിലാണ് ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇത് കേരളത്തിന്‍റെ കടമല്ല എന്ന ഇടതു മുന്നണിയുടെ വാദമാണ് ഞങ്ങള്‍ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. മസാല ബോണ്ടില്‍ വലിയ പലിശ കൊടുത്താണ് നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല. കേരളത്തിന്‍റെ കടബാധ്യതയായി കാണണം. കിഫ്ബി വഴി ചെലവഴിക്കുന്ന തുക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമല്ല എന്ന ഇടതു മുന്നണി വാദത്തേയും ഞങ്ങള്‍ എതിര്‍ക്കുന്നു. ഗവണ്‍മെന്‍റാണ് ഗ്യാരണ്ടി. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ഇത് കേരളത്തിന്‍റെ കടമാണ്. കേരളം ആറ് ലക്ഷം കോടി രൂപ കടത്തിലാണ്. അവകാശപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് തുക വിനിയോഗിച്ചോ എന്നത് പരിശോധിക്കപ്പെടണം.

ഭരണം കിട്ടിയാല്‍ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എങ്ങനെ നടത്തണമെന്ന് വ്യക്തമായ കാഴ്‌ചപ്പാട് ഞങ്ങള്‍ക്കുണ്ട്. അത് ഇപ്പോള്‍ പരസ്യമാക്കേണ്ടതല്ല.

Last Updated : March 26, 2026 at 5:16 PM IST

