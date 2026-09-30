തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡിസിസി ഓഫിസിന് നേരെ കല്ലേറ്; മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഓഫിസിന് തീയിട്ടു
തിങ്കളാഴ്ച അർധരാത്രിക്ക് ശേഷമാണ് തിരുവനന്തപുരം ഡിസിസി ഓഫിസിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. പ്രധാന കവാടത്തിലെയും മുൻവശത്തെ ഗ്ലാസ് കബോർഡിലെയും ചില്ലുകൾ കല്ലേറിൽ പൂർണമായും തകർന്നു
Published : September 30, 2026 at 10:55 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്ക് നേരെയുള്ള കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നാലെ തലസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ഡിസിസി ഓഫിസിനു നേരെ കല്ലേറുണ്ടായപ്പോൾ നെയ്യാറ്റിൻകര ആനാവൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഓഫിസിന് അക്രമികൾ തീയിട്ടു. സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ആർഎസ്എസ്-ബിജെപി പ്രവർത്തകരാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ആരോപിച്ചു.
തിങ്കളാഴ്ച അർധരാത്രിക്ക് ശേഷമാണ് തിരുവനന്തപുരം ഡിസിസി ഓഫിസിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. പ്രധാന കവാടത്തിലെയും മുൻവശത്തെ ഗ്ലാസ് കബോർഡിലെയും ചില്ലുകൾ കല്ലേറിൽ പൂർണമായും തകർന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ ഓഫിസ് തുറക്കാനെത്തിയ ജീവനക്കാരനാണ് ചില്ലുകൾ തകർന്ന നിലയിൽ ആദ്യം കണ്ടത്. തുടർന്ന് പാർട്ടി നേതാക്കളെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
സംഭവത്തിൽ മ്യൂസിയം പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഓഫിസിൽ 12 കാമറകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവയൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരം. അതിനാൽ സമീപത്തെ മറ്റ് സിസിടിവി കാമറകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്.
മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഓഫിസിന് തീയിട്ടു
തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി പതിനൊന്നരയോടെയാണ് നെയ്യാറ്റിൻകര പാലിയോടിന് സമീപമുള്ള കോൺഗ്രസ് ആനാവൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഓഫിസിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. ഓടിട്ട പഴയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പാർട്ടി ഓഫിസിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തുകൂടി എത്തിയ അക്രമികൾ പുറത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകളിലേക്ക് കൈയിൽ കരുതിയ ദ്രാവകം ഒഴിച്ച് തീയിടുകയായിരുന്നു. ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾ പൂർണമായും കത്തിനശിച്ചു.
തീ പടരുന്നത് കണ്ട് സമീപത്തെ കടകളിലുണ്ടായിരുന്നവരും നാട്ടുകാരും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് ഉടൻ തന്നെ തീയണച്ചതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി. തീയിടുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി കാമറയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബിജെപി അനുഭാവിയായ ഒരാളാണ് തീയിട്ടതെന്ന് മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ് രാജേഷ് ആരോപിച്ചു. ബോധപൂർവം സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ബിജെപിയുടെ ശ്രമമാണിതെന്നും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കർശന നടപടിയെന്ന് മന്ത്രിമാർ
ആക്രമണവിവരം അറിഞ്ഞ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല, കെപിസിസി അധ്യക്ഷനും മന്ത്രിയുമായ സണ്ണി ജോസഫ് എന്നിവർ ഡിസിസി ഓഫിസിലെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. പാർട്ടി ഓഫിസുകൾ ആക്രമിക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്കാരമല്ലെന്നും ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ഇത്തരം നടപടികൾ അനുവദിക്കില്ലെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി. അക്രമികൾ ആരായാലും മുഖം നോക്കാതെ കർശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കും. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താൻ പൊലീസിന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം അക്രമങ്ങൾക്ക് അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടി നൽകാനോ മറ്റ് പാർട്ടി ഓഫിസുകൾ ആക്രമിക്കാനോ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മുതിരരുതെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു. പാർട്ടി ഓഫിസുകൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ പൊലീസ് സുരക്ഷ നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കൊല്ലത്ത് അമിത് ഷായ്ക്ക് നേരെ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നാലെ മന്ത്രി ഒ ജെ ജനീഷിനെ വഴിയിൽ തടഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അക്രമങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ വീട്ടിലെത്തി ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കൊടിമരങ്ങളും മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഓഫിസും തകർത്തത്. ബിജെപി നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അറിവോടെയും പ്രോത്സാഹനത്തോടെയുമാണ് ഇത്തരം ഗുണ്ടായിസങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരെ ഉൾപ്പെടെ ബിജെപി നേതാക്കൾ നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ഇതിന് തെളിവാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. അക്രമത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തതിനാൽ സമാധാനപരമായി ശക്തമായ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സംഘർഷങ്ങളുടെ തുടക്കം
2026 സെപ്റ്റംബർ 26ന് കേരളത്തിലെത്തിയ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിന് നേരെ കൊല്ലം ആശ്രാമം മൈതാനത്തിന് സമീപം വച്ചാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചത്. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന വാർത്തകളുടെയും ആക്ഷേപങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ഈ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്. അമിത് ഷാ ഹെലികോപ്ടറിൽ വന്നിറങ്ങി കുണ്ടറയിലെ പരിപാടിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ബിനു ചുള്ളിയിലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സുരക്ഷാ വലയങ്ങൾ ഭേദിച്ച് വാഹനത്തിന് മുന്നിലേക്ക് ചാടിവീഴുകയും കരിങ്കൊടി കാണിക്കുകയുമായിരുന്നു. തുടർന്ന് പൊലീസ് ഇവരെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി.
മന്ത്രിമാരെ തടയലും വിവാദവും
അമിത് ഷായ്ക്കെതിരെ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അഖിലേന്ത്യാ കമ്മിറ്റിയുടെയും സംഘടനയുടെയും പൊതു തീരുമാനപ്രകാരമാണെന്നും അതിൽ യാതൊരു രാഷ്ട്രീയ പാളിച്ചയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി ഒ ജെ ജനീഷ് വ്യക്തമാക്കി. അമിത് ഷായെ കരിങ്കൊടി കാണിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഒ ജെ ജനീഷിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും പിന്നീട് അത് പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് വീഡിയോ മാറ്റിയതെന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ആരോപണം ജനീഷ് നിഷേധിച്ചു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന നിലയിലാണ് വീഡിയോ പങ്കുവച്ചതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാന മന്ത്രിയുടെ പേരിൽ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നത് തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്ക് ഇടയാക്കുമെന്നതിനാൽ തൻ്റെ ഓഫിസ് തന്നെയാണ് വീഡിയോ ഒഴിവാക്കാൻ നിർദേശിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അമിത് ഷായെപ്പോലെയുള്ള ഒരു വിവിഐപിക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കുന്നതിൽ കേരള പൊലീസിന് ഗുരുതര വീഴ്ച പറ്റിയെന്നും ഇതിന് പിന്നിൽ വലിയ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നും ബിജെപി ആരോപിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ഉന്നതതല അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് ബി ബി ഗോപകുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊല്ലത്ത് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി. അമിത് ഷായുടെ സുരക്ഷയിൽ കേരള പൊലീസിന് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയും ഇൻ്റലിജൻസ് പരാജയവും സംഭവിച്ചുവെന്ന് ബിജെപി ദേശീയ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരോപിച്ചു. ഈ പ്രതിഷേധം സർക്കാരിൻ്റെ ഒത്താശയോടെ മുൻകൂട്ടി തയാറാക്കിയതാണെന്നും ബിജെപി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
അമിത് ഷായെ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചതിന് പകരമായി ബിജെപിയുടെയും യുവമോർച്ചയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനും മന്ത്രി ഒ ജെ ജനീഷിനും എതിരെ ബിജെപി പ്രവർത്തകർ തെരുവിൽ കരിങ്കൊടി ഉയർത്തി. പാലക്കാട് പട്ടാമ്പിയിലും തിരുവനന്തപുരം ബാലരാമപുരത്തും വച്ച് മന്ത്രി ഒ ജെ ജനീഷിൻ്റെ വാഹനവ്യൂഹം ബിജെപി-യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ തടയാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഇത് കോൺഗ്രസ്-ബിജെപി പ്രവർത്തകർ തമ്മിലുള്ള വലിയ തെരുവ് യുദ്ധത്തിലും ലാത്തിച്ചാർജിലും കലാശിക്കുകയും ചെയ്തു.
യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധത്തിന് മറുപടിയായി ബിജെപി തിരിച്ചും മന്ത്രിമാരെ കരിങ്കൊടി കാണിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പാപ്പരത്തമാണെന്ന് ഒ ജെ ജനീഷ് വിമർശിച്ചപ്പോൾ, പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് അമിത് ഷാ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് അതീതനല്ലെന്ന് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാലും ന്യായീകരിച്ചു. കൊല്ലത്തെ സംഭവത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, തിരുവനന്തപുരം ബാലരാമപുരത്ത് വച്ച് യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ കായിക മന്ത്രി ഒ ജെ ജനീഷിൻ്റെ വാഹനം തടയുകയും കരിങ്കൊടി കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. ജയ് യുവമോർച്ച മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി ബിജെപി യുവജനവിഭാഗം മന്ത്രിയുടെ വാഹനത്തിന് മുന്നിലേക്ക് ചാടിവീഴുകയായിരുന്നു.
ബിജെപി നേതാവിന് മർദനം, മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ കരിങ്കൊടി
മന്ത്രി ജനീഷിനെ തടഞ്ഞതിന് മറുപടിയായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ബിജെപി തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് മുക്കംപാലമൂട് ബിജുവിനെ വഴിയിൽ തടഞ്ഞുനിർത്തി മർദിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ നെഞ്ചിനും കൈക്കും സാരമായി പരിക്കേറ്റ ബിജെപി ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റിനെ നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പൊലീസിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് മർദനം നടന്നതെന്നും ഇതിന് പിന്നിൽ ആസൂത്രിത നീക്കമുണ്ടെന്നും ബിജെപി നേതൃത്വം ആരോപിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ, കൊല്ലത്തുണ്ടായ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് കോൺഗ്രസ്-ബിജെപി പ്രവർത്തകർ തമ്മിലുള്ള അക്രമാസക്തമായ തെരുവ് യുദ്ധമായും, നേതാക്കൾക്ക് നേരെയുള്ള നേരിട്ടുള്ള ശാരീരിക ആക്രമണങ്ങളായും വഴിമാറിയിരിക്കുകയാണ്.
ഇന്നലെ രാത്രി തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം ചാക്കയിൽ വച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് നേരെയും യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചു. സംഭവത്തിൽ യുവമോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സംസ്ഥാന ജില്ലാ നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു വിമാനത്താവളത്തിന് മുന്നിലെ പ്രതിഷേധം. ഇന്ന് മന്ത്രിസഭാ യോഗം നടക്കുന്നതിനാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും മറ്റ് മന്ത്രിമാരും തലസ്ഥാനത്തുണ്ട്.
വനംവകുപ്പിൻ്റെ പരിപാടിയിലടക്കം പങ്കെടുക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിമാർക്കും നേരെ വ്യാപകമായി കരിങ്കൊടി കാണിക്കാൻ യുവമോർച്ച തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനും പരിപാടികൾ നടക്കുന്ന വേദികൾക്കും ചുറ്റും പൊലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. എന്നാൽ തനിക്ക് അമിതമായ സുരക്ഷ ആവശ്യമില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനും മറ്റ് മന്ത്രിമാർക്കും പൊലീസ് സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്ക് നേരെയുണ്ടായ പ്രതിഷേധത്തിൽ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നാരോപിച്ച് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻ ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകൻ മണ്ണന്തല രഞ്ജിത്ത് വധക്കേസിൽ സിപിഎം പ്രവർത്തകർക്കെതിരായ കോടതി വിധി ഇന്ന് വരാനിരിക്കുന്നതും തലസ്ഥാനത്ത് സംഘർഷ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം കണക്കിലെടുത്ത് ദക്ഷിണ മേഖല ഐജി ആർ നിശാന്തിനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തലസ്ഥാനത്ത് കർശന പൊലീസ് സുരക്ഷയും ജാഗ്രതാ നിർദേശവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്ത് ക്രമസമാധാന നില തകരാതിരിക്കാൻ ഇരുമുന്നണികളുടെയും നേതൃത്വം പക്വത കാണിക്കണമെന്നും അക്രമികൾക്കെതിരെ മുഖംനോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കാൻ സർക്കാരും പൊലീസും തയാറാകണമെന്നും ആവശ്യമുയർന്നിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ സ്വൈരജീവിതം തകർക്കുന്ന ഇത്തരം നടപടികൾക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമനടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം.
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