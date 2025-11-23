കാസർകോട് യുഡിഎഫിൽ സീറ്റ് തർക്കം രൂക്ഷം; മഞ്ചേശ്വരത്തെ കോൺഗ്രസ് ഓഫീസ് പൂട്ടി
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ മഞ്ചേശ്വരം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മൂന്ന് സീറ്റുകളും മുസ്ലീം ലീഗിന് നൽകിയതിലുള്ള പ്രതിഷേധം എന്ന നിലയിലാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങിയത്
Published : November 23, 2025 at 3:51 PM IST
കാസർകോട്: സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം യുഡിഎഫിൽ രൂക്ഷമായതോടെ കാസർകോട് മഞ്ചേശ്വരത്തെ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് പ്രവർത്തകർ പൂട്ടി. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ മഞ്ചേശ്വരം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മൂന്ന് സീറ്റുകളും മുസ്ലീം ലീഗിന് നൽകിയതിലുള്ള പ്രതിഷേധം എന്ന നിലയിലാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഈ കടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങിയത്.
കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ് ഹനീഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പാർട്ടി ഓഫീസ് പൂട്ടിയത്. ഓഫീസിലെ ഫർണിച്ചറുകളും മറ്റ് സാധന സാമഗ്രികളും എടുത്തു മാറ്റിയ ശേഷമാണ് പ്രവർത്തകർ താഴിട്ട് പൂട്ടിയത്. മുസ്ലീം ലീഗിന് ആധിപത്യമുള്ള മേഖലകളിൽ കോൺഗ്രസിന് സീറ്റ് നൽകാത്തതിലാണ് മഞ്ചേശ്വരത്തെ പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പ്രതിഷേധം.
നേരത്തെ, ലീഗ് കോൺഗ്രസിന് സീറ്റ് നൽകിയതിനെതിരെ ലീഗിൻ്റെ ശക്തി കേന്ദ്രമായ പടന്നയിലും സമാനമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു. പടന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 13-ാം വാർഡിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയെ നിർത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ പരസ്യമായി തെരുവിൽ ഇറങ്ങുകയും ലീഗ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും ചെയ്തു.
"മാഫിയ സംഘം ഗോബാക്ക്" എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തിയാണ് യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചത്. യൂത്ത് ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി കൂട്ടത്തോടെ രാജിവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പ്രതിഷേധക്കാർ ലീഗ് ഓഫീസിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി നേതാക്കളെ പുറത്താക്കി ഓഫീസ് പൂട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
പടന്നയിലെ 13-ാം വാർഡിൽ ആകെ 1400 വോട്ടുകളുള്ളതിൽ 1200-ഉം ലീഗ് വോട്ടുകളാണെന്നും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിക്ക് സീറ്റ് നൽകുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്നുമാണ് യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകരുടെ വാദം.
മഞ്ചേശ്വരത്തും പടന്നയിലും പരസ്പരം സീറ്റുകൾ കൈമാറുന്നതിനെ ചൊല്ലി മുന്നണിയിൽ ഉടലെടുത്ത ഭിന്നത പരസ്യ പ്രതിഷേധങ്ങളായി മാറിയത് യുഡിഎഫ് നേതൃത്വത്തിന് തലവേദന സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇരു പാർട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ കല്ലുകടി വരും ദിവസങ്ങളിൽ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നു.
കോൺഗ്രസിലെ സീറ്റ് വിഭജന തർക്കങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ കാസർകോട് ഡിസിസി ഓഫിസിൽ ഡിസിസി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റും പോഷക സംഘടനയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റും തമ്മിൽ കയ്യാങ്കളിയും നടന്നിരുന്നു. ഡിസിസി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെയിംസ് പന്തംമാക്കനും ഡികെഡിഎഫ് (ദേശീയ കർഷക തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ) ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് വാസുദേവനും തമ്മിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയതിൻ്റെയും പരസ്പരം മർദ്ദിക്കുന്നതിൻ്റെയും ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് സമാന രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങള് മഞ്ചേശ്വരത്തും പടന്നയിലുമെല്ലാം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്.