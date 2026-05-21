ജനങ്ങള് വിലക്കയറ്റത്തില് പൊറുതിമുട്ടുമ്പോള് ഉലകം ചുറ്റുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി: രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോണ്ഗ്രസ് എംപി കെ സുരേഷ്
പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി ഗുരുതരമാണെന്നും എന്നാല് പ്രധാനമന്ത്രി അത് ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നില്ലെന്നും ആക്ഷേപം.
By ANI
Published : May 21, 2026 at 10:00 AM IST
തിരുവനന്തപുരം : പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിയില് കേന്ദ്രത്തിനും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയ്ക്കും എതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കോണ്ഗ്രസ് എംപി കെ സുരേഷ്. അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ വില വർധിച്ചിട്ടും സർക്കാർ പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി ഗൗരവമായി കാണുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് മന്ത്രിമാരുടെ കൗൺസിൽ യോഗത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് കെ സുരേഷിന്റെ വിമർശനം. ആഗോള സാഹചര്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര വിലകളിലെ ആഘാതം പരിഹരിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ മതിയായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് സുരേഷ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
"പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധി ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ്, പക്ഷേ പ്രധാനമന്ത്രി അത് ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നില്ല. ഇത് തടയാൻ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. പ്രധാനമന്ത്രി വിദേശ യാത്രകളുടെ തിരക്കിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ വില കുതിച്ചുയരുന്നതിന്റെ ചൂട് ജനങ്ങൾ നേരിടുകയാണ്," സുരേഷ് പറഞ്ഞു.
വ്യാഴാഴ്ച (മെയ് 21) വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് സേവാ തീർഥത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ മന്ത്രിമാരുടെ കൗൺസിൽ യോഗം ചേരുമെന്ന് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. സർക്കാരിന്റെ പ്രകടനത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഇടക്കാല അവലോകനമായാണ് ഈ യോഗത്തെ കാണുന്നത്. കേന്ദ്ര കാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാർ, സ്വതന്ത്ര ചുമതലയുള്ള സഹമന്ത്രിമാർ, മറ്റ് സഹമന്ത്രിമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് വിവരം. ഇന്ധന വിലയിലെ വർധനവും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷവും പ്രധാന സമുദ്ര വ്യാപാര പാതയായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സംഘർഷങ്ങളും സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകൾക്കിടയിലാണ് യോഗം.
ഒരു ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ രാജ്യത്ത് പെട്രോൾ, ഡീസൽ വിലകൾ രണ്ടാം തവണയും വർധിപ്പിച്ചു. ഡൽഹിയിൽ പെട്രോൾ വില ലിറ്ററിന് 87 പൈസ വർധിച്ച് 98.64 രൂപയിലെത്തി. ഡീസൽ വില ലിറ്ററിന് 91 പൈസ വർധിച്ച് 91.58 രൂപയായി. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ധനത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുകയും പൊതുഗതാഗതം, കാർപൂളിങ്, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദപരമായ ബദലുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക പ്രതിരോധത്തിന് പിന്തുണ നൽകണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പൗരന്മാരോട് നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
അതേസമയം, ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജോർജിയ മെലോണിയുമായി അടുത്തിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ ചർച്ചയെ ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധി വിമർശിച്ചിരുന്നു. "രാഹുൽ ഗാന്ധി സത്യം പറയുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ബിജെപി അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കുന്നത്. പ്രതിസന്ധിക്കിടയിൽ പൊതുജനശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു," സുരേഷ് പറഞ്ഞു.
ആഗോളതലത്തിൽ എണ്ണവില ഉയരുന്നതും പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങളും മൂലം ഉണ്ടാകാവുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി ബുധനാഴ്ച പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് വിഷയത്തില് രാഹുല് ഗാന്ധി ഉന്നയിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ഇറ്റലി സന്ദർശനത്തിലെ ഒരു വൈറലായ വീഡിയോ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട്, മെലോണിക്ക് "മെലഡി" ടോഫി സമ്മാനിച്ചതിന് രാഹുല് ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിമർശിച്ചു. പണപ്പെരുപ്പവും ഇന്ധനച്ചെലവും വർധിച്ചുവരുന്നതിനാൽ ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സമയത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ റീൽ വികാരരഹിതമാണെന്ന് രാഹുല് ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.
ഇന്ധനവില ഉയരുന്നതും ആഗോള സംഘർഷങ്ങളും കാരണം രാജ്യം ഒരു വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്നും ഇത് കർഷകരെയും സാധാരണക്കാരെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ്, നെതർലൻഡ്സ്, സ്വീഡൻ, നോർവേ, ഇറ്റലി എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ ഔദ്യോഗിക പര്യടനം പ്രധാനമന്ത്രി മോദി അടുത്തിടെ പൂർത്തിയാക്കി. ഈ സമയത്ത് ഇന്ത്യയും ഇറ്റലിയും തങ്ങളുടെ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളെ പ്രത്യേക തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയിരുന്നു.
