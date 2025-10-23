ETV Bharat / state

വയനാട് ഡിസിസി ട്രഷററുടെയും മകന്‍റെയും ആത്മഹത്യ; ഐസി ബാലകൃഷ്‌ണനും എൻഡി അപ്പച്ചനും അടക്കം 4 പേർക്കെതിരെ പൊലീസ് കുറ്റപത്രം

കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് സുൽത്താൻ ബത്തേരി ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്‌ട്രേറ്റിന് മുമ്പാകെ. നാലുപേരും നേരത്തെ മുൻകൂർ ജാമ്യം നേടിയിരുന്നു.

WAYANAD DCC TREASURER DEATH DCC TREASURER DEATH LATEST UPDATES വയനാട് ഡിസിസി ട്രഷററുടെ മരണം MLA IC BALAKRISHNAN CASES
N M Vijayan, I C Balakrishnan MLA (ETV Bharat)
വയനാട് : ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി (ഡിസിസി) ട്രഷറർ എൻ എം വിജയന്‍റെയും മകന്‍റെയും ആത്‌മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എ ഐ സി ബാലകൃഷ്‌ണനും മറ്റ് മൂന്ന് നേതാക്കള്‍ക്കും എതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് പൊലീസ്. ഐ സി ബാലകൃഷ്‌ണന് പുറമെ മുൻ ഡിസിസി പ്രസിഡന്‍റ് എൻ ഡി അപ്പച്ചൻ, കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ കെ കെ ഗോപിനാഥൻ, പി വി ബാലചന്ദ്രൻ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുൽത്താൻ ബത്തേരി പൊലീസ് ആണ് നാലുപേർക്കും എതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു എന്ന വിവരം വ്യാഴാഴ്‌ച (ഒക്‌ടോബർ 23) സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

സുൽത്താൻ ബത്തേരി ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്‌ട്രേറ്റിന് മുമ്പാകെയാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. വിജയന്‍റെയും മകന്‍റെയും മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റമാണ് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേസിൽ നാല് പ്രതികളും നേരത്തെ മുൻകൂർ ജാമ്യം നേടിയിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ഡിസംബര്‍ 25നാണ് എൻഎം വിജയനെയും മകന്‍ ജിജേഷിനെയും ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. 27ന് ഇരുവരും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. ഇവർ മരിച്ച് 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് കുടുംബം വിജയൻ എഴുതിയ കത്ത് പുറത്തുവിട്ടത്.

ബത്തേരിയിലെ സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ അറിവോടെ പാര്‍ട്ടിക്കായി പണം വാങ്ങിയെന്നും എന്നാല്‍ നിയമനം നടക്കാതെ വന്നപ്പോള്‍, ബാധ്യത മുഴുവന്‍ തൻ്റെ തലയിലായി എന്നുമാണ് എന്‍ എം വിജയന്‍ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റിന് നല്‍കാന്‍ വിജയന്‍ എഴുതിയ കത്തില്‍ ഐ സി ബാലകൃഷ്‌ണൻ, എന്‍ ഡി അപ്പച്ചന്‍, ഡിസിസി മുന്‍ ട്രഷറര്‍ കെ കെ ഗോപിനാഥ് തുടങ്ങിയവരുടെ പേരുകള്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ ഇവരെ പ്രതികളാക്കി പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

ഇതിനിടെ എൻഎം വിജയന്‍റെ അർബൻ ബാങ്കിലെ ബാധ്യത കോൺഗ്രസ് അടച്ച് തീർത്തിരുന്നു. സെപ്‌റ്റംബറിലാണ് കടം അടച്ച് തീർത്തത്. 63 ലക്ഷം രൂപയുടെ കടമാണ് വിജയന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഏറ്റെടുത്ത കടം അടച്ചു തീർക്കുമെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്‍റ് വയനാട്ടിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

നേരത്തെ 20 ലക്ഷം രൂപ കോൺഗ്രസ് പണമായി കുടുംബത്തിന് നേരിട്ട് നൽകിയിരുന്നു. സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ 10 ലക്ഷം രൂപ നൽകി ബാധ്യതയും തീർത്തിരുന്നു. കടം അടച്ച് തീര്‍ക്കാത്തതിനെ തുര്‍ന്ന് വിജയന്‍റെ മരുമകൾ ഡിസിസി ഓഫിസിന് മുന്നിൽ സത്യഗ്രഹമിരിക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, സുൽത്താൻ ബത്തേരി പ്രൈമറി കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്‌മെന്‍റ് ബാങ്കിൽ ജോലി നൽകുന്നതിനായി 2015 ൽ ആറ് ലക്ഷം രൂപ കൈപ്പറ്റിയതിന് ബാലകൃഷ്‌ണനെതിരെ വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്‍റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ (വിഎസിബി) കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച പ്രത്യേക കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തു.

(വാർത്ത പിടിഐയില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍)

