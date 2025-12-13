"117 സീറ്റുകള് നേടി അടുത്ത തവണ യുഡിഎഫ് കേരളം ഭരിക്കും", നേതാക്കളുടെ കണക്കുകൂട്ടല് ഇങ്ങനെ...
പ്രതീക്ഷിച്ചതിനപ്പുറം ജനപിന്തുണയാണ് കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ചതെന്ന് നേതാക്കള്
Published : December 13, 2025 at 12:53 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വോട്ടെണ്ണല് പുരോഗമിക്കുമ്പോള് സംസ്ഥാനത്താകെ യുഡിഎഫിനുണ്ടായ മുന്നേറ്റത്തിന് പിന്നാലെ അടുത്ത നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വിജയം ഉറപ്പിച്ച് അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തില് നേതാക്കള്. കേരള ജനത തങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്നുവെന്നും എൽഡിഎഫിന്റെ കള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ ജനം പാടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുവെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫ് പ്രതികരിച്ചു.
യുഡിഎഫ് തികഞ്ഞ സന്തോഷത്തിലാണ്. യുഡിഎഫ് ചരിത്ര വിജയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷന്റെ കാര്യം വിശദമായി പഠിച്ചിട്ട് പറയാം. യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾ തുറന്നു കാട്ടി. ജനങ്ങൾ അത് കണ്ടു. തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപിയെ മാറ്റി നിര്ത്തും. ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും യുഡിഎഫ് ചരിത്ര വിജയത്തിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേരള ജനത അതിശക്തമായ പിന്തുണ നല്കി തങ്ങളെ വിജയിപ്പിച്ചു. സര്ക്കാരിൻ്റെ ജനദ്രോഹ നയങ്ങള് ഞങ്ങള് തുറന്നുകാട്ടി. ജനങ്ങള് അത് മനസിലാക്കി. എല്ഡിഎഫിൻ്റെ കള്ള പ്രചാരണങ്ങള് ജനങ്ങള് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. യുഡിഎഫ് ചരിത്ര വിജയത്തിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ്. കൂട്ടായ പരിശ്രമം, മികച്ച മുന്നൊരുക്കം നല്ല സ്ഥാനാര്ഥികള്, കഠിനാധ്വാനം എന്നിവയുടെയെല്ലാം ഫലമാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ വലിയ വിജയമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ജയിക്കുമെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു കണക്കുകൂട്ടൽ. എന്നാൽ, പ്രതീക്ഷിച്ചതിനപ്പുറം ജനപിന്തുണയാണ് കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
"117 സീറ്റുകള് നേടി യുഡിഎഫ് കേരളം ഭരിക്കും"
അപ്രതീക്ഷത മുന്നേറ്റമാണ് യുഡിഎഫ് കേരളത്തില് നടത്തുന്നതെന്ന് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് രാജമോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പ്രതികരിച്ചു. 2026ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് യുഡിഎഫ് അധികാരത്തില് വരുമെന്നും അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പില് 111 സീറ്റുകള് നേടി 1977ലെ പോലെ യുഡിഎഫ് അധികാരത്തില് വരുമെന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നല്കുന്നതെന്നും പിണറായിയുടെ ഒമ്പതര വര്ഷക്കാലത്തെ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമാണ് പ്രതിഫലിച്ചതെന്നും ഇടത് ഭരണത്തില് ജനങ്ങള് അസംതൃപ്തരാണെന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ചരിത്ര വിജയത്തിലേക്കെന്ന് കെസി വേണുഗോപാല്
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് യുഡിഎഫ് ചരിത്ര വിജയത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നതെന്ന് എഐസിസി ജനറല് സെക്രട്ടറി വേണുഗോപാല് പ്രതികരിച്ചു. യുഡിഎഫിന് 2010ലാണ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മികച്ച വിജയം നേടാനായത്. എന്നാല് ഈ പ്രാവശ്യം അത് മറികടന്ന് ചരിത്ര വിജയത്തിലേക്കാണ് യുഡിഎഫ് നീങ്ങുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. യുഡിഎഫ് തരംഗത്തിലൂടെ മാറ്റം വേണമെന്ന് ജനങ്ങള് കൃത്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും കെസി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
