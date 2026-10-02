യുഡിഎഫിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷം: അടൂർ പ്രകാശിൻ്റെ പരസ്യ വിമർശനത്തിൽ ഇടപെടാൻ എഐസിസി
ബോർഡ്, കോർപറേഷൻ നിയമനങ്ങളിലടക്കം കൂടിയാലോചനകൾ നടക്കുന്നില്ലെന്ന കൺവീനറുടെ നിലപാടിനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും മുതിർന്ന നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തി
Published : October 2, 2026 at 11:03 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫ് സർക്കാരിനും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനുമെതിരെ മുന്നണി കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ് പരസ്യവിമർശനം ഉന്നയിച്ചതോടെ പാർട്ടിയിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷമായി. ബോർഡ്, കോർപറേഷൻ നിയമനങ്ങളിലടക്കം കൂടിയാലോചനകൾ നടക്കുന്നില്ലെന്ന കൺവീനറുടെ നിലപാടിനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും മുതിർന്ന നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തി. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശനെതിരെയും വിമർശനം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി എഐസിസി ഇടപെട്ടേക്കും.
അടൂർ പ്രകാശിൻ്റെ വിമർശനം
കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള വാക്പോരിന് കളമൊരുക്കിയാണ് അടൂർ പ്രകാശിൻ്റെ പരസ്യ അതൃപ്തി പുറത്തുവന്നത്. പത്തനംതിട്ടയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കേണ്ടതിന് പകരം വ്യത്യസ്ത നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഏകശിലാ രൂപത്തിലുള്ള മനോഭാവത്തോടെ നിൽക്കാൻ പാർട്ടിക്ക് കഴിയണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സമാധാനപരമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകൂ.
മുന്നണി കൺവീനർ പല കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നില്ലെന്ന വിമർശനത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹം, തൻ്റെ പരാതികൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിനകം എഐസിസിയെ അറിയിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. താൻ ഇപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നും ആരുടെയും പിന്തുണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങൾ പൂർണമായും സ്വന്തം അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകും.
ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളായ എം.കെ മുനീർ, ദേവരാജൻ തുടങ്ങിയ മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്ക് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനെ താൻ എതിർത്തിട്ടില്ല. യുഡിഎഫിനെ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തവരാണ് ഇവർ. എന്നാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ യുഡിഎഫ് കൺവീനർ എന്ന നിലയിൽ താനുമായി കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തേണ്ടതായിരുന്നു. പി.ജെ ജോസഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളെ മാറ്റിനിർത്തുന്നു എന്ന ആരോപണങ്ങളും അദ്ദേഹം തള്ളി. മുന്നണി യോഗം ചേരുമ്പോൾ ഘടകകക്ഷികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അതൃപ്തിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ വച്ച് ചർച്ച ചെയ്യും.
ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം ഒറ്റത്തവണ മാത്രമാണ് ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ യുഡിഎഫ് യോഗം ചേർന്നത്. പിന്നീട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തിരക്കുകളും വയനാട് ഉരുൾപൊട്ടൽ പോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും കാരണം യോഗങ്ങൾ നടന്നില്ല. മാധ്യമങ്ങളുടെയോ ജനങ്ങളുടെയോ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിമാനയാത്രയുടെ സ്പോൺസർ ആരാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് പോലും ഇതുവരെ വ്യക്തമായ ഉത്തരം നൽകാൻ തയാറായിട്ടില്ലെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് ആരോപിച്ചു.
ഇടപെടലുമായി കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ്
പാർട്ടിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. വ്യവസ്ഥാപിതമായ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ അഭാവമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് കാരണമെന്ന വിമർശനം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കെപിസിസി നേതൃത്വം കൂടുതൽ ജാഗ്രതയിലാണ്. അടൂർ പ്രകാശ് ഉന്നയിച്ച പരാതികളിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരസ്യപ്രതികരണങ്ങൾ അപക്വമാണോ എന്ന കാര്യം എഐസിസി വിലയിരുത്തുമെന്നും മന്ത്രി കൂടിയായ സണ്ണി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി.
പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ പരസ്യമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. കെപിസിസി നേതൃത്വം പൂർണമായും മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് മാറിയതോടെ പാർട്ടി ഇല്ലാതായി എന്ന രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ്റെ ആരോപണം അദ്ദേഹം തള്ളി. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സാധാരണയേക്കാൾ മികച്ച വിജയമാണ് യുഡിഎഫ് നേടിയത്. മൂന്ന് സീറ്റുകളുടെ വ്യത്യാസമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പാലക്കാട് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് ഫലം നിർണയിക്കപ്പെട്ടത്. അത് അനുകൂലമായിരുന്നെങ്കിൽ വ്യത്യാസം രണ്ടാകുമായിരുന്നു. ചേർത്തലയിൽ ചില ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായും കണ്ണൂരിലെ പെരളശ്ശേരിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ജയിച്ചതെന്നും പോയതെന്നും എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും യുഡിഎഫിനും കോൺഗ്രസിനുമൊപ്പമാണ്.
മന്ത്രിമാരായെങ്കിലും സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്നും താൻ എല്ലാ ദിവസവും കെപിസിസി ഓഫിസിൽ പോകാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കെപിസിസിക്ക് മുഴുവൻ സമയ പ്രസിഡൻ്റ് വരുന്നതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് അതിൻ്റേതായ സമയമെടുക്കുമെന്നും എഐസിസി നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പരിഗണനയിലാണ് ഈ വിഷയമുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാരിൻ്റെ കാര്യങ്ങളോ യോഗങ്ങളോ യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അറിയുന്നില്ലെന്ന ആരോപണങ്ങൾ എഐസിസിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. താൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായും യുഡിഎഫ് കൺവീനറുമായും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുമായും ഭരണ-രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്താറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
അടൂർ പ്രകാശിനെ തള്ളി മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ
അതേസമയം, അടൂർ പ്രകാശിൻ്റെ നിലപാടുകളെ തള്ളി മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ രംഗത്തുവന്നു. പല കാര്യങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് താൻ അറിയുന്നതെന്ന മുൻ നിലപാട് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തനിക്ക് അത്തരം പരാതികളില്ല. മുൻപ് താൻ ഇതേ കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ പാർട്ടിയിലെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് തന്നെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു.
പാർട്ടി വേദിയിൽ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു പറയരുതെന്ന് ഉപദേശിച്ചവർ തന്നെ ഇപ്പോൾ അണപൊട്ടിയൊഴുകുന്നതുപോലെ പരസ്യപ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. അമിത് ഷായെ കരിങ്കൊടി കാണിച്ച യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാർ തങ്ങളുടെ വൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ തങ്ങൾക്കുനേരെയും കരിങ്കൊടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ യാതൊരു പരാതിയുമില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം പോരാ എന്ന് യുഡിഎഫ് കൺവീനർ തന്നെ പറയുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് കൺവീനർക്കുള്ളതെന്ന് മുരളീധരൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന്, തന്നെ അറിയിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിക്കാറുണ്ടെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി. താൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മന്ത്രിയാണ്. കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റും കാബിനറ്റ് അംഗവുമായതിനാൽ നിരന്തരം കാണാറും ആശയവിനിമയം നടത്താറുമുണ്ട്. മരുന്ന് ക്ഷാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, വകുപ്പ് മാറ്റുന്നതിൽ തനിക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലെന്നും സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയാലും ദുഃഖമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പരസ്യ ചർച്ചകൾക്കെതിരെ മന്ത്രി എ.പി അനിൽകുമാർ
മുന്നണിക്കകത്തെ പ്രശ്നങ്ങളും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും പരസ്യമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന രീതി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് ശക്തമായ നിലപാടുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും മന്ത്രി എ.പി അനിൽകുമാർ വ്യക്തമാക്കി. യുഡിഎഫിനകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മുന്നണി തന്നെ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കും. മുൻകാലങ്ങളിലും ഒറ്റപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവയെല്ലാം യുഡിഎഫ് ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കുകയാണ് പതിവ്. കൺവീനറെ മാറ്റിനിർത്തുന്നതിന് പിന്നിൽ ആസൂത്രിതമായ നീക്കങ്ങളോ ഗൂഢാലോചനയോ ഉള്ളതായി തനിക്കറിയില്ല. ചർച്ചകളുടെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കപ്പെടണം. എന്നാൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പരസ്യമായി പറയുന്നത് ശരിയായ രീതിയല്ല. പാർട്ടിയുടെ വേദികളിലാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടത്.
പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ഏത് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും അത് കെ.സി വേണുഗോപാലിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ രീതി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദേശീയ തലത്തിൽ ബിജെപി സർക്കാരിനും നരേന്ദ്ര മോദിക്കുമെതിരെ കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്ന പോരാട്ടങ്ങളുടെ മുന്നണിപ്പോരാളിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കെ.സി വേണുഗോപാലാണ്. ഇവിടെയുണ്ടാകുന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ അദ്ദേഹമാണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി മാത്രമാണ്.
നേതാക്കൾക്ക് ചർച്ചകളുടെ അഭാവം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കിക്കൊടുക്കണം. സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായക്ക് യാതൊരു മങ്ങലും ഏറ്റിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ നാല് മാസക്കാലം കൊണ്ട് മുൻ സർക്കാരുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് ഈ സർക്കാർ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. കെഎസ്ആർടിസിയിൽ സൗജന്യ യാത്ര ഉൾപ്പെടെ നൽകി വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞു. ആറാം മന്ത്രിസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്, പാർട്ടിക്കകത്തെ അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് അറിവില്ലെന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.
മൗനം പാലിച്ച് എ.കെ ആൻ്റണി
പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ചേരിതിരിവുകളോടും വിവാദങ്ങളോടും പ്രതികരിക്കാൻ മുതിർന്ന നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ എ.കെ ആൻ്റണി തയാറായില്ല. തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പാർട്ടിയിലെ ഏകോപനമില്ലായ്മയെക്കുറിച്ചും, കെപിസിസി ഓഫിസിൽ യുഡിഎഫ് കൺവീനറും അടൂർ പ്രകാശും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമർശിച്ച അസാധാരണ നടപടിയെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചോദ്യങ്ങളോട് അദ്ദേഹം പൂർണമായും മൗനം പാലിച്ചു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളോട് താൻ പ്രതികരിക്കാറില്ലെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി.
പാർട്ടിക്കകത്തെ അതൃപ്തികൾ പാർട്ടി വേദികളിലാണോ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക്, ഗാന്ധി ജയന്തി ആശംസകൾ എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി. ഗാന്ധിജയന്തി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോവുകയാണെന്നും അതിനായി വാഹനം കാത്തുനിൽക്കുകയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം വിവാദ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറി. വലിയ ജനകീയ പ്രതീക്ഷയോടെ അധികാരത്തിലേറിയ ഒരു സർക്കാരിനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ തളർത്തരുത് എന്ന നിലപാടാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്.
പിന്തുണയുമായി തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനും ദീപ്തി മേരി വർഗീസും
അടൂർ പ്രകാശിനെ പരോക്ഷമായി പിന്തുണച്ച് സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനും കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദീപ്തി മേരി വർഗീസും രംഗത്തെത്തി. അടുത്തിടെ നടന്ന രണ്ട് നിയമനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അടൂർ പ്രകാശ് സംസാരിച്ചതെന്നും, ആ നിയമനങ്ങൾ യുഡിഎഫിൽ കൂടിയാലോചിച്ചില്ലെന്ന വസ്തുതയാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതെന്നും ദീപ്തി മേരി വർഗീസ് വിശദീകരിച്ചു. വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെ ജനങ്ങൾ അധികാരത്തിലെത്തിച്ച സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഏകശില പോലെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിയമസഭാ സ്പീക്കറായ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറ്റിവച്ച് പരസ്പര കൂടിയാലോചനകളിലൂടെ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. ജനങ്ങൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു തിരിച്ചുനൽകൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള പക്വത എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുമുണ്ട്. കൃത്യമായ കൂടിയാലോചനകളിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ജനങ്ങളുടെ വിഷമമാണോ അതോ നേതാക്കളുടെ വിഷമമാണോ മാറേണ്ടത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് അതൊരു ഹാസ്യരൂപത്തിൽ പറയാം എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി. ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് തങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുകളില്ലാതെ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഏകശിലാമനോഭാവത്തോടെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കണം.
യുഡിഎഫ് യോഗങ്ങൾ വിളിക്കുന്നില്ലെന്ന യുഡിഎഫ് കൺവീനറുടെ വിമർശനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, അത് മുന്നണിയുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സിപിഎമ്മിൽ ദീർഘകാലം മുഖ്യമന്ത്രിയും പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നതുവഴി രൂപപ്പെട്ടതുപോലെയുള്ള ഒരു ഏകശിലാങ്കിത രൂപം യുഡിഎഫ് രാഷ്ട്രീയത്തിലോ കോൺഗ്രസിലോ ഇല്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ കൂടിയാലോചനകൾ വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം അടിവരയിട്ടു പറയുന്നത്.
വിയോജിപ്പുമായി മഹിളാ കോൺഗ്രസും
സംസ്ഥാനത്തെ ബോർഡ്, കോർപറേഷൻ നിയമനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ അതൃപ്തി പുകയുകയാണ്. നിയമനങ്ങളിൽ മഹിളാ കോൺഗ്രസും കടുത്ത വിയോജിപ്പിലാണ്. മഹിളാ കോൺഗ്രസിന് താത്പര്യമില്ലാത്തവരെയാണ് പ്രധാന പദവികളിലേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നത് എന്നതാണ് പ്രധാന പരാതി. ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കെപിസിസി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അടിയന്തരമായി വിളിച്ചു ചേർക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ ജെബി മേത്തർ എംപി കെപിസിസി അധ്യക്ഷന് കത്ത് നൽകി.
ബോർഡ്, കോർപറേഷൻ നിയമനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ടുവച്ച പേരുകളല്ല പരിഗണിക്കപ്പെട്ടത് എന്നതാണ് ജെബി മേത്തർ നൽകിയ കത്തിലെ പ്രധാന ആരോപണം. മഹിളാ കോൺഗ്രസ് നിർദേശിച്ച അംഗങ്ങളെ തഴഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെയാണ് നിയമിച്ചതെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതിനാൽ ബോർഡ്, കോർപറേഷൻ നിയമനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യുഡിഎഫിൽ കൃത്യമായി ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നും, മഹിളാ കോൺഗ്രസ് നൽകുന്ന പേരുകൾ പരിഗണിക്കണമെന്നും കത്തിൽ ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.
കൺവീനറെ തള്ളി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ
പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ യുഡിഎഫ് കൺവീനർ നടത്തിയ പരസ്യ വിമർശനങ്ങളെ പൂർണമായും തള്ളി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എംപി രംഗത്തെത്തി. പാർട്ടിയുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങൾ തെരുവിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്നും, സർക്കാരിനെതിരെ പ്രതിരോധം തീർക്കേണ്ട കൺവീനർ സ്വന്തം പാർട്ടിയെ പരസ്യമായി വിമർശിക്കുന്നത് പദവിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ലെന്നും അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു. മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെയും എസ്എഫ്ഐ, ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരെയും വെല്ലുവിളിക്കാനാണ് യുഡിഎഫ് കൺവീനർ പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചതെന്നാണ് താൻ ആദ്യം കരുതിയതെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പരിഹസിച്ചു.
പി.സി വിഷ്ണുനാഥ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളെ തെരുവിൽ തടയുകയും, ഷാജി അടക്കമുള്ള എംഎൽഎമാരെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ നിന്ന് വലിച്ചിറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭരണകക്ഷി നടപടികൾക്കെതിരെയാകും പ്രതികരണം എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത്. യുഡിഎഫ് ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെതിരെ പ്രതിരോധം തീർക്കുകയും പ്രത്യാക്രമണം നടത്തുകയുമാണ് കൺവീനറുടെ ചുമതല.
എന്നാൽ, പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾ സ്വന്തം പാർട്ടിക്കെതിരെ തിരിയുന്നത് അനുചിതമാണ്. ഹൈക്കമാൻഡ് ആണ് തന്നെ നിയമിച്ചതെങ്കിൽ, പരാതികൾ ഹൈക്കമാൻഡിനെയാണ് അറിയിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ യുഡിഎഫ് യോഗം പോലും വിളിക്കാതെ പരസ്യപ്രതികരണം നടത്തുകയും, കെ.സി വേണുഗോപാലിനെപ്പോലുള്ള നേതാക്കൾ പറഞ്ഞതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ശരിയായ നടപടിയല്ല. ഇത് കൺവീനറുടെ വ്യക്തിപരമായ താത്പര്യമാണോ അതോ യുഡിഎഫിൻ്റെ പൊതുതാത്പര്യമാണോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റും മന്ത്രിമാരാണോ എന്ന് ചോദിച്ച ഉണ്ണിത്താൻ, കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളാരും അധികാരസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നില്ലെന്നും ഓർമിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിക്കെതിരെ തെരുവിൽ സമരം ചെയ്ത് ചോരയൊഴുക്കിയ സാധാരണ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ വികാരങ്ങൾ ആരും കാണുന്നില്ല. കഷ്ടപ്പാടുകളും യാതനകളും സഹിച്ച പ്രവർത്തകരെ തഴഞ്ഞ്, ചർച്ചകൾ നടത്തിയവർക്ക് മാത്രം സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിലുള്ള അതൃപ്തിയും അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തി. എം.കെ മുനീറിനോ ദേവരാജനോ പദവികൾ നൽകുന്നതിൽ ആർക്കും എതിർപ്പില്ല.
പാർട്ടിയിൽ കൃത്യമായ ഒരു സംഘടനാ സംവിധാനം ഇല്ലാത്തതാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് ഉണ്ണിത്താൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കെപിസിസി പുനഃസംഘടന വേണമെന്ന് ആയിരം തവണ താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ്. നിലവിൽ പല ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റുമാരും എംഎൽഎമാരാണ്. അവർക്ക് ഇരട്ട ചുമതലകൾ വഹിക്കേണ്ടി വരുന്നു. കെപിസിസിക്കും 14 ജില്ലകളിലെ ഡിസിസികൾക്കും വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു നേതൃത്വം വന്നാൽ, ആരുമറിയാതെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കേണ്ടതും, ഘടകകക്ഷികൾക്ക് നൽകേണ്ട പദവികൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടതും കോൺഗ്രസ് തന്നെയാണ്.
കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റും വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റുമാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കൂട്ടായി ആലോചിച്ചാണ് നിലവിലെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തത്. എന്നാൽ, പുതിയൊരു നേതൃത്വം വന്നാൽ നേതാക്കളുമായും ഡിസിസികളുമായും ആലോചിച്ച് അർഹരായവർക്ക് മാത്രം സ്ഥാനങ്ങൾ നൽകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മന്ത്രിയുടെ വാഹനത്തിന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണത്തെ അപലപിക്കാനാണ് പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചതെന്ന് കരുതിയവർക്ക് മുന്നിലാണ് പാർട്ടി വിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
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