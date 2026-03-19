കെ സുധാകരൻ കോണ്‍ഗ്രസിനോടൊപ്പം; ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കല്ലറയിൽ അനുഗ്രഹം തേടി പിസി വിഷ്‌ണുനാഥ്

കെ സുധാകരൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കോണ്‍ഗ്രസ് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026
Published : March 19, 2026 at 8:25 PM IST

കോട്ടയം: കെ സുധാകരൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കോണ്‍ഗ്രസിന് എതിരായി ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് കെപിസിസി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് പിസി വിഷ്‌ണുനാഥ്. പുതുപ്പള്ളിയിലെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കല്ലറ സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു വിഷ്‌ണുനാഥിൻ്റെ പ്രതികരണം. സ്ഥാനാർഥിത്വ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കല്ലറയിൽ അനുഗ്രഹം തേടിയെത്തിയതായിരുന്നു വിഷ്‌ണുനാഥ്. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ കല്ലറയിൽ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച്‌ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനം നടത്തി.

നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് വൻ വിജയം നേടുമെന്ന് വിഷ്‌ണുനാഥ് വ്യക്തമാക്കി.
കെ സുധാകരൻ കോൺഗ്രസിന് ദോഷം വരുന്ന യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കില്ലെന്നും ബാക്കിയെല്ലാം അഭ്യൂഹങ്ങളായിരിക്കുമെന്നും, ഇതിനെല്ലാമുള്ള മറുപടി സുധാകരൻ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുമെന്നും വിഷ്‌ണുനാഥ് പ്രതികരിച്ചു. ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ ഒന്നിലധികം മികച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പട്ടികയിൽ ഉള്ളതിനാലാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം വൈകിയത്. അതിൽ നിന്ന് ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാല താമസമായി ഇതിനെ കണ്ടാമതിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മുമ്പ് ആറന്മുളയിലും പേരാവൂരിലും എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു നിയോജക മണ്ഡലത്തിലും സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ചുവരെഴുതി പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞ്‌ ഒരാഴ്‌ചയ്‌ക്ക് ശേഷം മൂന്ന് പേരേയും മാറ്റി പുതയ മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ കൊണ്ടു വന്നിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഓൺലൈനിൽ കൂടുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി യോഗത്തിന് ശേഷം സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പൂർണമാകുമെന്നും പി.സി വിഷ്‌ണുനാഥ് വ്യക്തമാക്കി.

സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിലെ അനിശ്ചിതത്വം

കണ്ണൂരില്‍ മത്സരിക്കുമെന്ന നിലപാടില്‍ കെ. സുധാകരന്‍ ഉറച്ചുനിന്നതാണ് ഹൈക്കമാന്‍ഡിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത്. തന്‍റെ നിലപാടില്‍ വിട്ടുവീഴ്‌ചയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ സുധാകരന്‍, സ്ഥാനാര്‍ഥി പ്രോട്ടോക്കോള്‍ ഓഫീസര്‍ക്ക് ബാധ്യതാരഹിത സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിനായി അപേക്ഷ നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞു.

സുധാകരന്‍റെ ഫ്ലാറ്റിലെത്തി എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാല്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തിയെങ്കിലും താന്‍ മത്സരിക്കുമെന്ന നിലപാടില്‍ മാറ്റമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ആവര്‍ത്തിച്ചു. സുധാകരന് മാത്രം പ്രത്യേക ഇളവ് നല്‍കിക്കൊണ്ട് പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാനാണ് നിലവില്‍ ഹൈക്കമാന്‍ഡ് നീക്കം നടത്തുന്നത്.

അതേസമയം, പുറത്തുവരാനിരിക്കുന്ന പട്ടികയില്‍ കോന്നി മണ്ഡലത്തില്‍ അടൂര്‍ പ്രകാശിന്‍റെ പേരില്ലെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. തൃക്കരിപ്പൂരില്‍ സന്ദീപ് വാര്യരെയും ഉദുമയില്‍ പ്രദീപ് കുമാറിനെയും പരിഗണിക്കാനാണ് നേതൃത്വത്തിന്‍റെ ആലോചന. കാസര്‍കോട് ജില്ലയെ പൂര്‍ണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ ആദ്യഘട്ട പട്ടിക പുറത്തിറങ്ങിയത്.

ജില്ലയിലെ ഉദുമ, തൃക്കരിപ്പൂര്‍ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങളാണ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി പ്രഖ്യാപനം വൈകാന്‍ കാരണമായതെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. പെരുമ്പാവൂര്‍ എംഎല്‍എ എല്‍ദോസ് കുന്നപ്പിള്ളിയുടെ കാര്യത്തിലും പാര്‍ട്ടിയില്‍ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുകയാണ്. തര്‍ക്ക മണ്ഡലങ്ങളില്‍ സമവായമുണ്ടാക്കി പ്രചാരണത്തിലേക്ക് കടക്കാനാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

