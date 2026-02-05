ETV Bharat / state

മുൻ എംഎൽഎയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ എം മുരളി അന്തരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരത്ത് ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് അന്ത്യം. മാവേലിക്കരയെ 20 വർഷം പ്രതിനിധീകരിച്ച ഇദ്ദേഹം കെഎസ്‌യു മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ്.

M MURALI DEATH NEWS SENIOR CONGRESS LEADER KERALA FORMER MAVELIKKARA MLA M MURALI KERALA CONGRESS LEADER OBITUARY
എം മുരളി (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 5, 2026 at 11:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മാവേലിക്കര മുൻ എംഎൽഎയുമായ എം മുരളി (72) അന്തരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം. 20 വർഷക്കാലം മാവേലിക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിലെ എ ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കളിൽ പ്രമുഖനാണ്.

പതിവ് ചികിത്സകൾക്കും പരിശോധനകൾക്കുമായി ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമാണ് അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയത്. അവിടെ വച്ച് രോഗം മൂർച്ഛിക്കുകയും അൽപസമയം മുൻപ് മരണം സംഭവിക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങളിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. മരണവിവരമറിഞ്ഞ് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ മൃതദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ബാലജനസഖ്യത്തിലൂടെയും വിദ്യാർഥി പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെയുമാണ് എം മുരളി പൊതുരംഗത്ത് സജീവമായത്. കോൺഗ്രസിൽ പിളർപ്പുണ്ടായ കാലഘട്ടത്തിൽ എകെ ആൻ്റണി നേതൃത്വം നൽകിയ വിഭാഗത്തിൻ്റെ കെഎസ്‌യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനവും അദ്ദേഹം വഹിച്ചിരുന്നു. എം മുരളി കെഎസ്‌യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മനാട്ടുകാരൻ കൂടിയായ രമേശ് ചെന്നിത്തലയായിരുന്നു ഐ വിഭാഗത്തിൻ്റെ കെഎസ്‌യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ്. ചെന്നിത്തല ചെറുകോൽ എന്ന ഒരേ ഗ്രാമത്തിൽനിന്നുള്ള രണ്ടുപേർ ഒരേസമയം കെഎസ്‌യുവിൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റുമാരായിരുന്ന അപൂർവത ഇവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. പല മുതിർന്ന നേതാക്കളും ഈ കാര്യം ഓർത്തെടുക്കാറുണ്ട്. നിലവിൽ കെപിസിസി പഞ്ചായത്തീരാജ് സംഘടൻ സംസ്ഥാന ചെയർമാനായിരുന്നു.

നിയമസഭാ ജീവിതം

1991 മുതൽ 2011 വരെ തുടർച്ചയായി 20 വർഷക്കാലം മാവേലിക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തെ അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ പ്രതിനിധീകരിച്ചു. 1989ൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല കോട്ടയം ലോക്‌സഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ഹരിപ്പാട് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് എം മുരളി ആദ്യമായി നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്നത്. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും പിന്നീട് 1991ലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാവേലിക്കരയിൽനിന്ന് വിജയിച്ച് നിയമസഭയിലെത്തി. തുടർന്ന് 1996, 2001, 2006 വർഷങ്ങളിലും തുടർച്ചയായി വിജയിച്ചുകൊണ്ട് മാവേലിക്കരയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു. മാവേലിക്കരയിൽ ഉടനീളം ജനകീയമായ ഒരു ബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിച്ച രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തന ശൈലിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത്.

മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തെത്തുടർന്ന് മാവേലിക്കര സംവരണ മണ്ഡലമായി മാറിയതോടെ 2011ൽ കായംകുളത്തുനിന്ന് മത്സരിച്ചുവെങ്കിലും സിപിഎമ്മിലെ സികെ സദാശിവനോട് നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് പരാജയപ്പെട്ടു. ഏകദേശം 1300ഓളം വോട്ടുകൾക്കായിരുന്നു പരാജയം. പിന്നീട് 2021ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചെങ്ങന്നൂരിൽനിന്ന് മന്ത്രി സജി ചെറിയാനെതിരെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ചെങ്കിലും വിജയിക്കാനായില്ല.

എങ്കിലും ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസ് പരിപാടികളിലും എ ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അദ്ദേഹം സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. കോൺഗ്രസിൽ എക്കാലത്തും എകെ ആൻ്റണിക്കും ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്കും ഒപ്പം 'എ' വിഭാഗത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്ന നേതാവായിരുന്നു എം മുരളി.

Also Read:- സ്വര്‍ണ വില താഴേക്ക്; പവന് 3680 രൂപ കുറഞ്ഞു

TAGGED:

M MURALI DEATH NEWS
SENIOR CONGRESS LEADER KERALA
FORMER MAVELIKKARA MLA M MURALI
KERALA CONGRESS LEADER OBITUARY
M MURALI CONGRESS LEADER DIES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.