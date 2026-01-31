"മത്സരിക്കാനുള്ള മൂഡിലല്ല, ഇത്തവണ കുഴിയിൽ ചാടാൻ ഇല്ല": തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് കെ മുരളീധരൻ
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താൻ മത്സരിക്കണോ എന്നുള്ള കാര്യം പാർട്ടി തീരുമാനിക്കട്ടെയെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കലിൽ അല്ല കാര്യമെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.
Published : January 31, 2026 at 2:24 PM IST
തൃശൂർ: സംസ്ഥാനത്ത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ മത്സരിക്കാനുള്ള മൂഡിലല്ല താനെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ മുരളീധരൻ. താൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കണോ എന്നുള്ള കാര്യം പാർട്ടി തീരുമാനിക്കട്ടെയെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കലിൽ അല്ല കാര്യമെന്നും മുരളീധരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"എല്ലാ മത്സരത്തിലും പങ്കെടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല, അതിനാലാണ് ഇത്തവണ മാറി നിൽക്കാമെന്ന് കരുതിയത്.
ഇത്തവണ കുഴിയിൽ ചാടാൻ ഇല്ല. തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ തൃകോണ മത്സരമാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അത്തരം ഇടങ്ങളിൽ പാർട്ടി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തട്ടെ," കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കെ മുരളീധരൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കണമെന്ന പോസ്റ്റർ എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്. കല്യാശേരിയിലും പയ്യന്നൂരിലും മാത്രം പോസ്റ്റർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. കോൺഗ്രസ് ഒരു തവണ മാത്രം സീറ്റ് നേടിയ ചടയമംഗലത്ത് പോലും തൻ്റെ പോസ്റ്റർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുരളീധരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നേമത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംഘിയും വേണ്ട, സംഘിക്കുട്ടിയും വേണ്ട എന്നതാണ് കോൺഗ്രസ് മുദ്രാവാക്യം. ചെറുപ്പക്കാരനായ പുതിയ സ്ഥാനാർഥി നേമത്ത് യുഡിഎഫിന് എത്തുെമെന്നും ശിവൻകുട്ടിയേയും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരനേയും തോൽപ്പിക്കുമെന്നും മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി. കഴിയുന്നത്ര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒഴിവാക്കാനും ജനങ്ങൾക്ക് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് താത്പര്യം ഇല്ലാത്തതും കൊണ്ടാണ് എംപിമാർ മത്സരിക്കേണ്ട എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് എത്തിയതെന്നും മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി.
നടപ്പാവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ബജറ്റാണ് ഇത്തവണത്തെ സംസ്ഥാന ബജറ്റ് എന്നും കെ മുരളീധരൻ ആരോപിച്ചു. 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കും. ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതൊന്നും നടപ്പിലാക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും മുരളീധരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മത്സരം യുഡിഎഫും ബിജെപി- സിപിഎം സഖ്യവും തമ്മിൽ
സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫും ബിജെപി- സിപിഎം സഖ്യവും തമ്മിലാണ് മത്സരമെന്ന് കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. മത്സരം യുഡിഎഫും ബിജെപിയും എന്നാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞതെന്നും എന്നാൽ അതിൽ ബിജെപിയും സിപിഎം സഖ്യവും എന്ന് കോൺഗ്രസ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണെന്നും കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.
"ശിവൻകുട്ടിയെ സംഘി കുട്ടി എന്ന് ആദ്യം വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങളല്ല, എഐഎസ്എഫ് ആണ്. അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശരിവെക്കുന്നതായിരുന്നു ശിവൻകുട്ടിയുടെ പ്രവൃത്തി. ബിജെപി പോലും പറയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞത്. ആർഎസ്എസിൻ്റെ ഏജൻ്റായി ആയി ശിവൻകുട്ടി മാറി", കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. നേമത്തെ ന്യൂനപക്ഷ- ഭൂരിപക്ഷവോട്ട് ഇത്തവണ ശിവൻകുട്ടിക്ക് കിട്ടില്ലെന്നും മുരളീധരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇ ശ്രീധരൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് കൂടുതൽ നടപ്പാക്കാൻ സൗകര്യമെന്നും ചിലവ് വളരെ കുറവാണെന്നും മുരളീധരൻ പ്രതികരിച്ചു. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ തട്ടിക്കൂട്ട് പദ്ധതിയായിരുന്നു സിൽവർ ലൈൻ എന്നും മുരളീധരൻ ആരോപിച്ചു.
ALSO READ: പത്താം ക്ലാസ് പാഠഭാഗങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നു, സിലബസിൽ 25 ശതമാനം കുറവ് വരുത്തുമെന്ന് മന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം