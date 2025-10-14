ശബരിമല വിശ്വാസ സംരക്ഷണ യാത്രയ്ക്ക് തലസ്ഥാനത്ത് തുടക്കം; ദേവസ്വം മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ചെന്നിത്തല
Published : October 14, 2025 at 9:47 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല വിശ്വാസ സംരക്ഷണ യാത്രയുടെ കോൺഗ്രസിന്റെ തെക്കൻ മേഖലാ പര്യടനത്തിന് തലസ്ഥാനത്ത് തുടക്കമായി. പഴവങ്ങാടി ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ തേങ്ങയുടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷം പ്രവർത്തകരുടെ അകമ്പടിയോടെ ഗാന്ധി പാർക്കിലെത്തി ജാഥാ ക്യാപ്റ്റൻ അടൂർ പ്രകാശ് എം.പി.യും വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ എം. വിൻസെന്റും ചേർന്ന് യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടു.
യാത്രാ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത രമേശ് ചെന്നിത്തല, ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ അന്വേഷണം സ്വതന്ത്രമാകണമെങ്കിൽ ദേവസ്വം മന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് വി.എൻ. വാസവൻ മാറി നിൽക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അന്വേഷണ സംഘത്തലവനായ എ.ഡി.ജി.പി. എച്ച്. വെങ്കിടേഷിനെ തനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി അറിയാം. അദ്ദേഹം നല്ല ആളാണ്. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഭരിക്കുന്ന ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള ആളെന്ന നിലയിൽ, ദേവസ്വം മന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് തുടർന്നാൽ ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം സ്വതന്ത്രമാകില്ല. അതിനാലാണ് വാസവൻ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
ഇപ്പോൾ കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെയാണ്. എന്നാൽ ഒരു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ ഇത്രയും സ്വർണ്ണം അടിച്ചുമാറ്റാൻ കഴിയുമോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
അതിനാൽ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷം ദേവസ്വം മന്ത്രിമാരായിരുന്ന കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ, കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ, വി. എൻ. വാസവൻ എന്നിവർക്കെതിരെയും അന്വേഷണം വേണം. ശബരിമലയിലെ കതകിലും കട്ടിളയിലും ഉള്ള സ്വർണ്ണമെല്ലാം അടിച്ചുമാറ്റിയ സംഭവം കോടാനുകോടി ഭക്തരുടെ മനസ്സിനെ മുറിവേൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
അന്നദാനത്തിൽ പോലും ഇവർ കൈയിടുന്നു എന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. വെറും ഒരു ദിവസം മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് 8 കോടി രൂപ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ചിലവാക്കിയത് എന്തിനായിരുന്നു? ഓരോ ഭക്തരും ഭണ്ഡാരത്തിലിടുന്ന നാണയത്തുട്ടുകളിൽ നിന്നാണ് അയ്യപ്പ സംഗമത്തിനുള്ള എട്ടു കോടി എടുത്തുമാറ്റിയിരിക്കുന്നത്.
50 വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് വീമ്പടിച്ചെങ്കിലും വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രതിനിധി പോലും എത്തിയില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസംഗിച്ചുപോയ ഉടൻ കസേരകളിലിരുന്ന സി.പി.എം.കാരും എഴുന്നേറ്റുപോയി. മാസപൂജയ്ക്ക് തൊഴാനെത്തിയ തമിഴ്നാട്ടുകാരായ അയ്യപ്പ ഭക്തരെ പോലീസ് വിരട്ടിയാണ് സദസ്സിലെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിലെത്തിച്ചത്. പല ഭക്തരും ഇക്കാര്യം തന്നോട് പറഞ്ഞു. എങ്കിലും ഭക്ഷണം 'ഉഗ്രൻ' ആയിരുന്നു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞതായും ചെന്നിത്തല കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാളില്ലാത്തതിനാൽ അധികം വന്ന ഭക്ഷണം മുഴുവൻ കുഴിച്ചിടുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജാഥയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളില്ലെന്നും വിശ്വാസികളുടെ താത്പര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. ശബരിമല ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അതേപടി നിലനിൽക്കണമെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലം തിരുത്തി, യുവതീപ്രവേശം ആകാമെന്ന് പിണറായി വിജയൻ സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയതിനാലാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ യുവതീപ്രവേശ വിധിയുണ്ടായത്. ശബരിമലയിൽ യുവതികളെ പ്രവേശിപ്പിച്ച് ആചാര ലംഘനത്തിന് പിണറായി വിജയൻ ശ്രമിച്ചത് ആരും മറന്നിട്ടില്ലെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
എ.ഐ.സി.സി. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദീപാദാസ് മുൻഷി, ഡി.സി.സി. പ്രസിഡന്റുമാരായ എൻ. ശക്തൻ, സതീഷ് കൊച്ചുപമ്പിൽ, മുൻ ഡി.സി.സി. പ്രസിഡന്റുമാരായ കെ. മോഹൻകുമാർ, നെയ്യാറ്റിൻകര സനൽ, കരകുളം കൃഷ്ണപിള്ള, കെ.പി.സി.സി. വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ്, ജാഥാ മാനേജർ പഴകുളം മധു, ടി. ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദ്, കൈമനം പ്രഭാകരൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു.
യാത്രയുടെ പര്യടനം:
ഒക്ടോബർ 15: കാട്ടാക്കട, ചിറയിൻകീഴ്, കൊല്ലം.
ഒക്ടോബർ 16: ശാസ്താംകോട്ട, കൊട്ടാരക്കര, പുനലൂർ, കോന്നി.
ഒക്ടോബർ 17: റാന്നി, ആറൻമുള എന്നിവിടങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തി ചെങ്ങന്നൂരിൽ സമാപിക്കും.
ഒക്ടോബർ 18: വൈകിട്ട് മൂന്നിന് കാരക്കാടു നിന്ന് യു.ഡി.എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പദയാത്രയായി പന്തളത്ത് സമാപിക്കും.
