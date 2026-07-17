കോൺഗ്രസിൽ പ്ലീഡർ നിയമന തർക്കം രൂക്ഷം; അനുകൂലിച്ചും വിമര്ശിച്ചും നേതാക്കള്
ആരോപണത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന കെഎസ്യുവിനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ചേരിതിരിഞ്ഞ് രംഗത്തെത്തി
Published : July 17, 2026 at 7:53 PM IST
തിരുവനന്തപുരം : സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ പ്ലീഡർമാരുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസിനുള്ളിലും സംഘടനകൾക്കിടയിലും ഭിന്നത രൂക്ഷമാകുന്നു. ലോയേഴ്സ് കോൺഗ്രസ് നൽകിയ പട്ടികയിലെ രണ്ട് പേരുടെ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് ഇപ്പോൾ പരസ്യമായ വാക്പോരിലേക്ക് വഴിമാറിയിരിക്കുന്നത്. പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരാൾ കോളേജ് പഠനകാലത്ത് എസ്എഫ്ഐ (SFI) പ്രവർത്തകനും മറ്റൊരാൾ എബിവിപി (ABVP) പ്രവർത്തകനുമായിരുന്നു എന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് കെഎസ്യു (KSU) ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിഷയം വിവാദമായതോടെ സർക്കാരിനെ ന്യായീകരിച്ചും കെഎസ്യുവിനെ അനുകൂലിച്ചും വിവിധ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും മന്ത്രിമാരും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പശ്ചാത്തലം പരിശോധിച്ചെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
ലോയേഴ്സ് കോൺഗ്രസ് ഔദ്യോഗികമായി നൽകിയ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെയാണ് പ്ലീഡർമാരായി നിയമിച്ചതെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം. പേരുകൾ അന്ധമായി അംഗീകരിക്കുകയല്ല ചെയ്തതെന്നും, ഇവരുടെ പശ്ചാത്തലം കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് നിയമനം നൽകിയതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിനായി അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിൻ്റെ കൃത്യമായ നിയമോപദേശവും അഭിപ്രായവും തേടിയിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എന്നാൽ തങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരടി പോലും പിന്നോട്ടില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് കെഎസ്യു സംസ്ഥാന നേതൃത്വം. സർക്കാരിന് സംഭവിച്ച ഗുരുതരമായ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും ഇതിനെ വെറും വിമർശനമായി കണ്ട് തള്ളിക്കളയരുതെന്നും കെഎസ്യു സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ അലോഷ്യസ് സേവ്യർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഇതേ വിഷയം നേരിട്ട് ബോധിപ്പിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ അനുമതി ചോദിച്ചെങ്കിലും അത് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതായും അലോഷ്യസ് ആവർത്തിച്ചു.
നേതാക്കൾക്കിടയിൽ സമൂഹമാധ്യമ പോര്; തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് ബിആർഎം ഷഫീർ
വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പരസ്യമായി വിമർശിച്ച കോൺഗ്രസ് വക്താവ് വി ആർ അനൂപിനെ തള്ളി ബി ആർ എം ഷഫീർ രംഗത്തെത്തിയത് ഭിന്നത കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പാർട്ടിയുടെ മീഡിയ പാനലിസ്റ്റിലുള്ള ഒരാൾ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്ത് സ്വന്തം സർക്കാരിനെതിരെ പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ച ശേഷം വീണ്ടും പാർട്ടിയെ ന്യായീകരിക്കാൻ പോയാൽ എന്ത് വിശ്വാസ്യതയാണുള്ളതെന്നാണ് ബി ആർ എം ഷഫീർ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ചോദിച്ചത്.
വിമർശനം പരിധി കടക്കരുത് : മന്ത്രി എ പി അനിൽകുമാർ
കെഎസ്യുവും യൂത്ത് കോൺഗ്രസും സർക്കാർ വിലാസം സംഘടനകളല്ലെന്നും എന്നാൽ വിമർശനം പരിധി കടക്കരുതെന്നും എ പി അനിൽ കുമാർ പറഞ്ഞു. വിമർശനങ്ങൾ ക്രിയാത്മകമായിരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കെഎസ്യു വിമർശനം വിവാദമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല : റോജി എം ജോൺ
പ്ലീഡർ നിയമനത്തിൽ കെഎസ്യു വിമർശനമുന്നയിച്ചത് വിവാദമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കെഎസ്യുവിനോടും യൂത്ത് കോൺഗ്രസി നോടും ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമോയെന്നും മന്ത്രി റോജി എം ജോൺ ചോദിച്ചു. കെ എസ് യു തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കെ എസ് യു തീരുമാനിക്കും. കോൺഗ്രസും അതിൻ്റെ പോഷക സംഘടനകളും ചെയ്യേണ്ടത് അതാത് സംഘടനകൾ ചെയ്യും. സർക്കാർ ഭരണപരമായി ചെയ്യേണ്ടത് സർക്കാർ ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജനങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകും വിധം സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കണം: മാത്യു കുഴൽനാടൻ
ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയോടെ അധികാരത്തിലേറ്റിയ സർക്കാരാണെന്നും ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സർക്കാരിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നും മാത്യു കുഴൽ നാടൻ എംഎൽഎ പറഞ്ഞു. എരിതീയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കാനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കെഎസ്യുവിനെ തള്ളി പറയാനാവില്ല : ദീപ്തി മേരി വർഗീസ്
കെഎസ്യു വിനെ തള്ളി പറയാൻ ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവിനും കഴിയില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് ദീപ്തി മേരി വർഗീസ്. അലോഷ്യസ് സേവ്യറിനെ കാണാൻ സമയം അനുവദിക്കാത്തത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തിരക്കുള്ളതുകൊണ്ടായിരുക്കുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് കടുത്ത വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയെന്ന് മന്ത്രി; പവർകട്ടിനെതിരെ കോട്ടയത്ത് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ വൻ പ്രതിഷേധം