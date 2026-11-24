ശത്രുക്കളെ വെല്ലുന്ന പോര്, 'സദാചാര' ആയുധവുമായി ഉണ്ണിത്താൻ; കടിഞ്ഞാൺ പൊട്ടി കോൺഗ്രസ്
ഒരു പക്ഷേ ഷാഫി പറമ്പിലിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ എതിരാളികളിൽ നിന്നു പോലും ഇത്രയും ക്രൂരമായ ആക്ഷേപം അദ്ദേഹത്തിന് ഏൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാകില്ല. അത്രയ്ക്ക് മൂർച്ഛയിലാണ് ഉണ്ണിത്താൻ ഷാഫി പറമ്പിലിനെ ഇന്ന് കാസർകോഡ് വച്ച് കടിച്ചു കുടഞ്ഞത്.
Published : November 24, 2026 at 4:23 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഭരണം കിട്ടി ആറാം മാസം കോൺഗ്രസിന്റെ കടിഞ്ഞാൺ പോയ അവസ്ഥ കൂടുതല് രൂക്ഷമാകുന്നു. ഒരേ പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെന്ന ബോധം മറന്ന നേതാക്കൾ നിതാന്ത ശത്രുക്കളെക്കാൾ വീര്യത്തിൽ പരസ്പരം വാക്കത്തി ഓങ്ങി നിൽക്കുന്ന ദയനീയ കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോള് കോണ്ഗ്രസില്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കാസർഗോഡ് എംപി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ, വടകര എംപിയും കെപിസിസി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമായ ഷാഫി പറമ്പിലിനെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയില് വിമര്ശിച്ചും ഭീഷണി ഉയര്ത്തിയും രംഗത്തെത്തി. ഒരു പക്ഷേ ഷാഫി പറമ്പിലിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ എതിരാളികളിൽ നിന്നു പോലും ഇത്രയും ക്രൂരമായ ആക്ഷേപം അദ്ദേഹത്തിന് ഏൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാകില്ല. അത്രയ്ക്ക് മൂർച്ഛയിലാണ് ഉണ്ണിത്താൻ ഷാഫി പറമ്പിലിനെ ഇന്ന് കാസർകോഡ് വച്ച് കടിച്ചു കുടഞ്ഞത്.
പാർട്ടി അച്ചടക്ക നടപടിക്കു വിധേയനായി വീട്ടിലിരിക്കുന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലും ഉണ്ണിത്താന്റെ അടിയേറ്റ് ഗോദയിൽ മലർന്നു വീണ അവസ്ഥയിലാണ്. ഇരുവർക്കുമെതിരെയും സദാചാരത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഉണ്ണിത്താൻ കടന്നാക്രമിച്ചതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ തെളിച്ചു പറഞ്ഞില്ലെന്നതിൽ മാത്രമാണ് ഇരുവരുടെയും ആശ്വാസം.
ഉണ്ണിത്താന്റെ പരസ്യ വിമർശനത്തിന് പിന്നാലെ കൂടുതൽ പേർ പലർക്കുമെതിരെയും ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളുമായി രംഗത്തിറങ്ങാൻ ആലോചിക്കുന്നതായി സൂചനകളുണ്ട്. ഏതായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരസ്പരമുള്ള ചെളിവാരിയെറിയൽ മത്സര സ്വഭാവത്തോടെ തന്നെ അരങ്ങേറാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് കാണുന്നത്. നിയന്ത്രിക്കാനാകട്ടെ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന് നാഥനുമില്ല. ഉള്ള നാഥനാകട്ടെ വെറും ഗ്രൂപ്പ് വക്താവായി തരം താഴുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് അണികളുടെ പൊതു വികാരം. ഇടപെടേണ്ട ഹൈക്കമാൻഡാകട്ടെ ലോ കമാൻഡ് ആയി എന്നൊരു വിതുമ്പലും. ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ പൊടുന്നനേ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതാണെന്ന് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിനെ അറിയുന്നവരാരും കരുതില്ല.
ബോർഡ്-കോർപ്പറേഷൻ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് തങ്ങൾക്ക് അർഹമായ പരിഗണന ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കമാൻഡിനെ സമീപിച്ച എ ഗ്രൂപ്പ് പ്രതിനിധി സംഘത്തിൽ ഷാഫി പറമ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഉണ്ണിത്താൻ ഷാഫി എ ഗ്രൂപ്പല്ലെന്നു വിമർശിച്ചതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പരസ്യ വിഴുപ്പലക്കലിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെത്തിയത്. എങ്കിലും വിഡി സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായതു മുതൽ വിവാദങ്ങളും വാദ പ്രതിവാദങ്ങളും കോൺഗ്രസിൽ സാധാരണമായി. മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് ആറുമാസം പൂർത്തിയാകുന്ന നവംബർ 18 നു ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും പരസ്പരം വെല്ലുവിളിയുമായി എഴുന്നേറ്റ സംഭവം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വന്നതോടെ ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയോടെ അധികാരത്തിലേറ്റിയ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ സകല പ്രതിച്ഛായയും നഷ്ടമായി. അവിടം മുതൽ കരുത്താർജ്ജിച്ച രൂക്ഷമായ ചേരിപ്പോരിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത്.
പാർട്ടിയിലാകട്ടെ അണികളെ വിലക്കാനോ നിയന്ത്രിക്കാനോ നടപടിയെടുക്കാനോ ആരുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ. രാജ്യമാകെ കോൺഗ്രസിനെ സംഘടനാപരമായി നയിക്കുന്ന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ നാട്ടിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഒരു വിഭാഗം കലാപക്കൊടിയുയർത്തുന്നതെന്നതാണ് ഏവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത്. അതിനിടെ കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ദീപാദാസ് മുൻഷിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് അണികൾ സൈബർ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബംഗാളിൽ ഉള്ള ഇടം കൂടി ബിജെപി കൊണ്ടു പോയപ്പോൾ മറ്റൊരിടവുമില്ലാതെ കേരളത്തിൽ തിന്നും കുടിച്ചും നടക്കുന്നതല്ലാതെ സംഘടനാ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഇവർ ഇടപെടുന്നില്ലെന്നാണ് സൈബറിടങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഉയർത്തുന്ന വിമർശനം.
കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തിലധികമായി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ കഴിയുന്ന അവർക്ക് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് സംവിധാനത്തെ കുറിച്ചു വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടെങ്കിലും കെ സി വേണുഗോപാലിന്റെ അടിമയായാണ് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം എന്നൊരു വിമർശനം വേണു വിരുദ്ധ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉന്നയിക്കുന്നുമുണ്ട്. എങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം ഇത്രയും സംഘടന നിർജ്ജീവമായിട്ടും ഇവർ എന്തു കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരു പുതു നേതൃത്വത്തിനായി ഹൈക്കമാൻഡിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നില്ലെന്നൊരു ചോദ്യവും കോൺഗ്രസുകാർ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഉയർത്തുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നേ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയ്ക്കായി തമ്മിലടിക്കുന്ന പഞ്ചാബിനും തദ്ദേശ ഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മിന്നും ജയത്തിനു ശേഷം വീണ്ടുമൊരിടവേളയ്ക്കു ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിനായി പോരിലേക്ക് കടന്ന രാജസ്ഥാനും കൂടി എത്തുന്നതോടെ കോൺഗ്രസ് തമ്മിലടിക്കു കേരളം ഒറ്റയ്ക്കല്ലെന്നു തെളിയുന്നു.
വി ഡി സതീശനെതിരെ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ വിമർശനം
പാർട്ടിയെയും മുന്നണിയെയും ഇരുട്ടിൽ നിർത്തി മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന അധികാരം സതീശൻ സ്വന്തം ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നൊരു വിമർശനം പൊതുവേ ഉയരുന്നുണ്ട്. പാർട്ടിയിലോ മുന്നണിയിലോ ആലോചിക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇഷ്ടക്കാരെ സുപ്രധാന പദവികളിൽ തുടക്കം മുതലേ നിയമിക്കുക എന്ന രീതി അവസാന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചതാണ് പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. പാർട്ടിയിൽ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആളില്ലാത്തതിനെ മുഖ്യമന്ത്രി അവസരമാക്കുന്നു എന്നാണ് ആരോപണം.
മന്ത്രിസഭ അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷമാകട്ടെ ഇതുവരെ യുഡിഎഫ് യോഗം വിളിക്കാനും ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഇതിൽ എല്ലാ ഘടകക്ഷികൾക്കും അമർഷമുണ്ട്. എന്നിട്ടും എന്തു കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി അതിനു തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ്. തനിക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങളെ ലീഗിനു നേരെ തിരിക്കാനുള്ള ഒരു തന്ത്രം കൂടി പയറ്റുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി. എതിർപക്ഷം കോൺഗ്രസിന്റെ ഏറ്റവും സുപ്രധാന ഘടക കക്ഷിക്കെതിരാണെന്നു വരുത്താനുള്ള കൗശലം കൂടി മുഖ്യമന്ത്രി കാട്ടുന്നു എന്നതു കാണാതിരുന്നു കൂടാ. അത് ഫലിക്കുമോ എന്നു കണ്ടറിയണം. പ്രത്യേകിച്ചും ആർഎസ്പി കൂടി മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഇന്ന് രംഗത്തെത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ.
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളെ ഈ നിലയ്ക്കു വഷളാക്കുന്നതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് പൊതുവേ നിഷ്പക്ഷമതികൾക്കുള്ളത്. ഏതായാലും 10 വർഷത്തിനു ശേഷം പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന കോൺഗ്രസ് യുഡിഎഫ് അണികൾ നിരാശരാണ്. നേതാക്കൾ നാലു വഴികളിലൂടെ കണ്ണിൽ കണ്ടതെല്ലാം തല്ലിത്തകർത്തു മുന്നേറുമ്പോൾ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് അണികൾ.
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