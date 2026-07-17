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മുണ്ടക്കൈ ദുരന്തബാധിതർക്കായി കോൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ച 'ഭവന പദ്ധതി' നിര്‍മ്മാണത്തിന് തുടക്കമായി

ഫെബ്രുവരി 26 ന് ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും വയനാട് എംപി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ചേർന്നാണ് മേപ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ കുന്നമ്പറ്റയിൽ പദ്ധതിക്ക് തറക്കല്ലിട്ടത്.

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Mundakai housing project (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 17, 2026 at 6:00 PM IST

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Updated : July 17, 2026 at 6:13 PM IST

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വയനാട്: മുണ്ടക്കൈ ദുരന്തബാധിതർക്കായി കോൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ച ഭവന പദ്ധതി നിര്‍മ്മാണത്തിന് തുടക്കമായി. മേപ്പാടി കുന്നമ്പറ്റയിൽ വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. മുണ്ടക്കൈ- ചൂരൽമല ഉരുൾപ്പൊട്ടൽ ദുരന്തത്തിൽ വീടുകൾ നഷ്‌ടമായ കുടുംബങ്ങൾക്കായി കോൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ച ഭവനപദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ട നിർമ്മാണമാണ് കുന്നമ്പറ്റയിൽ ആരംഭിച്ചത്. മേപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണാനുമതി ലഭിച്ചതോടെയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്.

മുണ്ടക്കൈ ദുരന്തബാധിതർക്കായി കോൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ച 'ഭവന പദ്ധതി'ക്ക് തുടക്കമായി (ETV Bharat)

വീടിനാവശ്യമായ കിണർ നിർമ്മാണം നേരത്തെ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. കൽപ്പറ്റയിൽ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ടൗൺഷിപ്പ് നിർമ്മിച്ച കമ്പനിക്കാണ് ഈ വീടിൻ്റെയും നിർമ്മാണ ചുമതല. സമയബന്ധിതമായി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ഗുണഭോക്താവിന് കൈമാറുമെന്ന് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റെ അഡ്വ. ടി ജെ ഐസക് പറഞ്ഞു. "കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഇന്ന് അഭിമാനകരമായ ദിവസമാണിന്ന്. ഒന്നാം ഘട്ട വീടുകളുടെ പ്രവർത്തനമാണ് ഇന്ന് ആരംഭിച്ചത്. ഒരു വീടിന് 30 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് നിർമാണം. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ 18 വീടുകളുടെ നിർമാണത്തിനാണ് അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടേക്കർ 70 സെൻ്റ് സ്ഥലമാണ് ഇതിനായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്," അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി 26-നാണ് മേപ്പാടി കുന്നമ്പറ്റയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ചേർന്ന് ഭവന പദ്ധതിക്ക് തറക്കല്ലിട്ടത്. കുന്നമ്പറ്റയിൽ വാങ്ങിയ അഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമിയിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. ഓരോ ഗുണഭോക്താവിനും എട്ട് സെൻ്റ് വീതം സ്ഥലവും 1100 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വിസ്‌തീർണവുമുള്ള വീടുമാണ് ലഭിക്കുക. ആകെ പ്രഖ്യാപിച്ച 100 വീടുകളിൽ ആദ്യഘട്ടമായി 50 വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ തീരുമാനം.

ഉയിരെടുത്ത മുണ്ടക്കൈ ദുരന്തം

ജൂലൈ 30ന് പുലർച്ചെ 1:46നാണ് മുണ്ടക്കൈയിലെ പുഞ്ചിരിമട്ടത്ത് ആദ്യ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിഭയാനകമായി വലിയ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലായി മാറിയ ദുരന്തം നാടിനെ ഒന്നാകെ തുടച്ചു കൊണ്ടു പോവുകയായിരുന്നു. പുലർച്ച 4:10 ഓടെ വീണ്ടും ഉരുൾപൊട്ടി. നേരം പുലർന്നതോടെയാണ് മുണ്ടക്കൈ ചൂരൽമല ഉരുൾ ദുരന്തത്തിന്‍റെ വ്യാപ്‌തി നാടെല്ലാം അറിയുന്നത്. ദുരന്തം ഉണ്ടായത് മുതൽ നാടിനൊപ്പം രക്ഷാകരങ്ങളുമായി കേരളത്തിന്‍റെ വിവിധ ദിക്കുകളിൽ നിന്നെത്തിയ മനുഷ്യരും, വിവിധ സേനകളും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും അണിനിരക്കുകയായിരുന്നു.

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300 ൽ അധികം ആളുകളാണ് ഈ ദുരന്തത്തിൽ മരണമടഞ്ഞത്. 183 വീടുകൾ പൂർണമായും അപ്രത്യക്ഷമായി. 145 വീടുകൾ പൂർണമായും തകർന്നു. വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത 240 വീടുകൾ, ഭാഗികമായി തകർന്ന 170 വീടുകൾ, 340 ഹെക്‌ടറോളം കൃഷിയിടം എന്നിവയും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലെടുത്തു. മുണ്ടക്കൈ ചൂരൽമല പുഞ്ചിരിമട്ടം പ്രദേശത്തെ 1013 കുടുംബങ്ങളിലെ 3000 ത്തിലധികം ആളുകളാണ് ഈ ഉരുൾ ദുരന്തത്തിന് ഇരകളായത്. മുണ്ടക്കൈ സർക്കാർ എൽപി സ്‌കൂളും വെള്ളാർമല സർക്കാർ വെക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളും അപകടത്തിൽ പൂർണമായി തകർന്നു. മുണ്ടക്കൈയിലെ മുസ്ലിം പള്ളിയും മദ്രസയും ചൂരൽമലയിലെ അമ്പലവുമൊക്ക മണ്ണിലമർന്നു.

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Last Updated : July 17, 2026 at 6:13 PM IST

TAGGED:

CONGRESS HOUSING PROJECT
ഭവനപദ്ധതി
MUNDAKAI CHURALMALA
CONGRESS HOUSING PROJECT STARTED
CONGRESS HOUSING PROJECT

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