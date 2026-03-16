കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യ സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക ഇന്ന്; 40-ൽ അധികം പേർ ഇടംപിടിച്ചേക്കും
തെക്കൻ കേരളത്തിൽ സ്ഥാനാർഥി നിർണയം സങ്കീർണം. എംപിമാർ നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കില്ല. പെരുമ്പാവൂരിൽ എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളിയുടെ കാര്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു. ഒൻപതിടത്ത് ഒറ്റപ്പേരിലെത്തി.
Published : March 16, 2026 at 6:54 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക എത്രയും വേഗം പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം. ഇന്ന് പുറത്തുവിടുന്ന ആദ്യ പട്ടികയിൽ നാൽപതിലധികം സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് നിലവിൽ ശ്രമം നടക്കുന്നത്. ഇതിനകം മുപ്പത്തിയൊന്ന് പേരുടെ പട്ടികയ്ക്ക് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചതിന് പുറമെ ഒൻപത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പേരിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുമുണ്ട്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി 23 ദിവസം മാത്രമാണ് മുന്നിലുള്ളത്. സിപിഎം സ്ഥാനാർഥികളെ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാലും ബിജെപി പ്രഖ്യാപനത്തിന് തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നതിനാലുമാണ് ആദ്യ പട്ടിക ഉടൻ പുറത്തിറക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം സമ്മർദത്തിലായത്. ഇന്ന് സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റിയും നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കും. അവശേഷിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിലെ കാര്യത്തിൽ ബുധനാഴ്ച ചേരുന്ന ഹൈക്കമാൻഡ് യോഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനാണ് ധാരണ. നേതാക്കൾ നേരത്തെ നടത്തിയ ചർച്ചകളിൽ ധാരണയായ മണ്ഡലങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രഖ്യാപനം സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
സങ്കീർണമായി തെക്കൻ കേരളം
എറണാകുളം മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ സ്ഥാനാർഥി നിർണയം അതിസങ്കീർണമാണ്. പലയിടത്തും ഒന്നിലധികം പേരുകൾ സജീവ പരിഗണനയിലുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്താണ് സ്ഥിതി കൂടുതൽ സങ്കീർണം. നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ എൻ ശക്തൻ്റെ പേര് നേരത്തെ കേട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സാധ്യത മങ്ങി. പകരം ഫ്രീഡ സൈമണിൻ്റെ പേരാണ് പരിഗണനയിലുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ മിക്ക മണ്ഡലങ്ങളിലും പേരുകൾ മാറിമറിയുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്.
എംപിമാരുടെ മത്സരം
നിലവിലെ എംപിമാർ നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കേണ്ടെന്നാണ് ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെയും സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൻ്റെയും തീരുമാനം. എന്നാൽ ഈ തീരുമാനത്തോട് കെ സുധാകരൻ ഇപ്പോഴും വിയോജിപ്പ് തുടരുകയാണ്. ബുധനാഴ്ച ഡൽഹിയിലെത്തുന്ന അദ്ദേഹവുമായി നേതൃത്വം നേരിട്ട് ചർച്ച നടത്തി പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ശ്രമിക്കും.
പെരുമ്പാവൂരിൽ അനിശ്ചിതത്വം
പെരുമ്പാവൂർ എംഎൽഎ എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളി വീണ്ടും സ്ഥാനാർഥിയാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. സിഇസി നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിന് അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ലൈംഗികാതിക്രമ ആരോപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എഐസിസിക്ക് ലഭിച്ച പരാതികളാണ് തിരിച്ചടിയായത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ മധുസൂദനൻ മിസ്ത്രിയെ എഐസിസി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ആദ്യ പട്ടികയിൽ പെരുമ്പാവൂർ ഉണ്ടാകുമോ എന്നതിൽ ആകാംക്ഷ തുടരുകയാണ്.
ഒറ്റപ്പേരിലെത്തിയ മണ്ഡലങ്ങൾ
മറ്റു ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പേരിലേക്ക് നേതൃത്വം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആറന്മുളയിൽ അബിൻ വർക്കി, അരൂരിൽ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ, കോഴിക്കോട് നോർത്തിൽ കെ ജയന്ത്, എലത്തൂരിൽ വിദ്യാ ബാലകൃഷ്ണൻ, പത്തനാപുരത്ത് ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല, കയ്പമംഗലത്ത് ടിഎം നാസർ, കാഞ്ഞങ്ങാട് ഹരീഷ് പി നായർ, കോങ്ങാട് കെഎ തുളസി എന്നിവരാണ് പരിഗണനയിലുള്ളത്. ഈ പേരുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ആദ്യ പട്ടികയാണ് ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് പുറത്തിറക്കുക.
