20 വർഷമായി ഒരു എംഎൽഎ പോലുമില്ല; കോഴിക്കോട് പിടിക്കാൻ കോൺഗ്രസ്, തന്ത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ
കോഴിക്കോട് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ കൊയിലാണ്ടിയിൽ മുല്ലപ്പള്ളിയെ പരിഗണിച്ചേക്കും. നാദാപുരവും പേരാമ്പ്രയും വച്ചുമാറാനും യുഡിഎഫിൽ ആലോചനയുണ്ട്.
Published : January 7, 2026 at 1:01 PM IST|
Updated : January 7, 2026 at 3:31 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായി കോൺഗ്രസിന് എംഎൽഎമാരില്ലാത്ത കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഇത്തവണ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വം. ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് എംഎൽഎമാരെങ്കിലും ഇത്തവണ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന ഉറച്ച കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.
കൊയിലാണ്ടിയിലെ പ്രതിസന്ധിയും മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ വരവും
അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിജയപ്രതീക്ഷ പാർട്ടി വച്ചുപുലർത്തുന്നത് കൊയിലാണ്ടി മണ്ഡലത്തിലാണ്. യുഡിഎഫിൻ്റെ ഉറച്ച സീറ്റായിരുന്ന കൊയിലാണ്ടിയിൽ 2001ൽ പി ശങ്കരൻ വിജയിച്ചതിനുശേഷം പിന്നീട് കോൺഗ്രസിന് പച്ചതൊടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ നാല് തവണയും മണ്ഡലം ഇടതുമുന്നണിയുടെ പക്ഷത്തായിരുന്നു. നിലവിലെ എംഎൽഎ കാനത്തിൽ ജമീല അന്തരിച്ചതിനുശേഷം ഇടതുമുന്നണിയിൽ സ്ഥാനാർഥികളുടെതായി പല പേരുകളും ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കാലമത്രയും കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാനാർഥിയായി ഒരേയൊരു പേരാണ് അവിടെ കേട്ടിരുന്നത്, ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് കെ പ്രവീൺകുമാറിൻ്റേത്.
വളരെ നേരത്തെ തന്നെ മണ്ഡലം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവീൺകുമാർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. തൻ്റെ ഇഷ്ടം മുതിർന്ന നേതാക്കളോട് അദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനിടയിലാണ് മുതിർന്ന നേതാവ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കൊയിലാണ്ടിയിൽ കണ്ണുവച്ചത്. വടകരയുടെ എംപിയായിരുന്ന കാലം തൊട്ട് കൊയിലാണ്ടിയോട് വലിയ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന നേതാവാണ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ. നിലവിലെ ഈ അനുകൂല സാഹചര്യത്തിൽ മത്സരിച്ചാൽ വിജയിക്കുമെന്നും വിജയിച്ചാൽ മന്ത്രിയാകുമെന്നുമുള്ള ഉറപ്പും മുല്ലപ്പള്ളിയെ വീണ്ടും ഇറങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകമാണ്. എന്നാൽ അതിനെ എതിർത്തു പറയാൻ ശക്തിയില്ലാത്ത പ്രവീൺകുമാർ നിലവിൽ വലിയ ആശങ്കയിലാണ്.
നാദാപുരവും പേരാമ്പ്രയും: സീറ്റ് മാറ്റ ചർച്ചകൾ
കൊയിലാണ്ടി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാദാപുരം പറ്റുമോ എന്ന് പാർട്ടി പ്രവീൺകുമാറിനോട് ചോദിച്ചതായി അറിവുണ്ട്. എന്നാൽ അർഥശങ്കയ്ക്ക് വകയില്ലാത്തവിധം അത് വേണ്ടെന്ന് പ്രവീൺകുമാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നേരത്തെ പ്രവീൺകുമാർ മത്സരിച്ചു തോറ്റ മണ്ഡലം കൂടിയാണ് നാദാപുരം. അതേസമയം പേരാമ്പ്രയിലെ മാറിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ നാദാപുരവുമായി സീറ്റ് വെച്ചുമാറ്റിയെടുക്കാനും കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ മുസ്ലിം ലീഗാണ് പേരാമ്പ്രയിൽ മത്സരിക്കുന്നത്. അതിനുമുമ്പ് കേരള കോൺഗ്രസും ഇവിടെ മത്സരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഇടതിന്റെ കോട്ടയിൽ ഒരനക്കം പോലും സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ രണ്ട് പാർട്ടികൾക്കും കഴിഞ്ഞില്ല.
എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പേരാമ്പ്രയിൽ വലിയ അട്ടിമറിയാണ് യുഡിഎഫ് നടത്തിയത്. മാത്രമല്ല ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിയെ പൊലീസ് മർദിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായ വിഷയങ്ങൾ ഒരു അനുകൂല ഘടകമായും കോൺഗ്രസ് കാണുന്നുണ്ട്. ലീഗിന് നല്ല ശക്തിയുള്ള നാദാപുരം അവർക്ക് നൽകി പേരാമ്പ്രയിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി ഇറങ്ങാനാണ് സാധ്യത. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പേരാമ്പ്രയിൽ ഒരു കൈ നോക്കാൻ കെ പ്രവീൺകുമാർ ഇറങ്ങാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ബാലുശ്ശേരിയിലും ബേപ്പൂരിലും പ്രതീക്ഷയോടെ
സംവരണ മണ്ഡലമായ ബാലുശ്ശേരിയിലും കോൺഗ്രസിന് ഈ തവണ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉറച്ച കോട്ടയിൽ സച്ചിൻദേവിനെ നേരിടാൻ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നത് രമ്യ ഹരിദാസ്, വിടി സൂരജ്, ശീതൾ രാജ് എന്നീ പേരുകളാണ്. കോൺഗ്രസ് മത്സരിക്കുന്ന മറ്റൊരു മണ്ഡലം ബേപ്പൂരാണ്. മന്ത്രി പിഎ മുഹമ്മദ് റിയാസ് തന്നെ ഇടതു സ്ഥാനാർഥിയാകുമെന്നിരിക്കെ മണ്ഡലം പിടിച്ചെടുക്കാൻ അസോസിയേറ്റ് മെമ്പർ പിവി അൻവർ എത്തുമെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ.
എന്നാൽ കോൺഗ്രസിലെ ഒരു വിഭാഗം ഇതിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുകയാണ്. മലപ്പുറത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് അൻവറിന് ഒരു സാധ്യതയുമില്ല എന്നാണ് അവർ വാദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ഥാനാർഥി ഉണ്ടാവാനാണ് സാധ്യത തെളിയുന്നത്. മാത്രമല്ല കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കോൺഗ്രസിന് ഒരു മുസ്ലിം സ്ഥാനാർഥി വേണമെന്നതും നിർബന്ധമാണ്. പിഎം നിയാസ്, ആദം മുൽഷി തുടങ്ങിയ പേരുകളാണ് ബേപ്പൂരിലും ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നത്.
മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളിലെ നീക്കങ്ങൾ
കോഴിക്കോട് നോർത്തിൽ കെ ജയന്ത് സ്വയം സ്ഥാനാർഥിയായി എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അടക്കം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെഎം അഭിജിത്തിനെ എവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുമെന്നതിലും ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. തിരുവമ്പാടി മണ്ഡലത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന് താത്പര്യമുള്ള ഒരു പൊതു സ്വതന്ത്രൻ രംഗത്തിറങ്ങാനാണ് സാധ്യത. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബഹുദൂരം മുന്നിൽ പോയ നിലവിലെ എംഎൽഎ ലിൻ്റോ ജോസഫിനെ നേരിടാൻ മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ വോട്ടുകൾ ഒരുമിച്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥാനാർഥിയെയാണ് യുഡിഎഫ് നിർത്താൻ ആലോചിക്കുന്നത്.
ലീഗിലെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും ഘടകകക്ഷികളും
നിലവിലെ മുസ്ലിം ലീഗ് എംഎൽഎ എംകെ മുനീറിൻ്റെ മത്സര കാര്യത്തിലും അവ്യക്തത തുടരുകയാണ്. മൂന്ന് ടേം വ്യവസ്ഥയും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് എംകെ മുനീർ മാറുകയാണെങ്കിൽ കൊടുവള്ളിയിൽ കെഎം ഷാജി രംഗത്തിറങ്ങും. അതേസമയം മുനീർ മത്സരത്തിന് തയാറാവുകയാണെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് സൗത്തിലായിരിക്കും ഇറങ്ങാൻ സാധ്യത. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെഎം ഷാജി കണ്ണൂരിലേക്കോ കാസർകോടേക്കോ കളംമാറ്റും. കോൺഗ്രസിൻ്റെ കൈയിൽ നിന്നും കണ്ണൂർ സീറ്റ് നേടിയെടുക്കാൻ ലീഗ് എല്ലാ നീക്കങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ അത് സാധ്യമായാൽ കെഎം ഷാജി ആയിരിക്കും സ്ഥാനാർഥി.
കുന്നമംഗലത്തും ലീഗ് ശക്തരായ സ്ഥാനാർഥികളെ തിരയുന്നുണ്ട്. പികെ ഫിറോസ്, റസാക്ക് മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ പരിഗണനയിലുണ്ട്. മറ്റൊരു ഘടകകക്ഷിയായ സിഎംപി രണ്ട് സീറ്റുകളാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രലും കുന്നമംഗലവും. തിരുവനന്തപുരം ആണ് നൽകുന്നതെങ്കിൽ സിപി ജോൺ ആയിരിക്കും സ്ഥാനാർഥി. ഒരുപക്ഷേ കുന്നമംഗലം നൽകുകയാണെങ്കിൽ സിഎൻ വിജയകൃഷ്ണൻ രംഗത്തിറങ്ങും. ലീഗിൻ്റെ മറ്റൊരു സീറ്റായ കുറ്റ്യാടിയിൽ പാറക്കൽ അബ്ദുല്ല ഇതിനകം തന്നെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വടകരയിൽ കെ കെ രമ തന്നെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയാകും. എലത്തൂരിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് എൻസിപിയുടെ വിമത ഘടകമാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ എട്ടു സീറ്റുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന യുഡിഎഫിന് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം എങ്ങനെ സുഗമമായി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്നതിലാണ് നിലവിലെ ആശങ്ക.
Also Read:- കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ബോംബ് ഭീഷണി; പ്രിൻസിപ്പലിന് ഇമെയിൽ സന്ദേശം, സ്ഥലത്ത് വൻ പൊലീസ് സന്നാഹം