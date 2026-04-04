കെ സി വേണുഗോപാലിനെതിരെ വ്യാജചിത്രം: കൈരളി ന്യൂസിനെതിരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിലും പൊലീസിലും കോൺഗ്രസ് പരാതി

പണം വാങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള എഡിറ്റഡ് ചിത്രത്തിനെതിരെയാണ് പരാതി. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽനിന്ന് ഇവ നീക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പയ്യന്നൂർ വ്യാജ ആധാർ പരാമർശത്തിൽ വേണുഗോപാലിനെതിരെ സിപിഎം വക്കീൽ നോട്ടിസ് അയച്ചു.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 4, 2026 at 9:31 AM IST

കണ്ണൂർ: എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാലിനെതിരെ വ്യാജ ചിത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് കൈരളി ന്യൂസിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിലും പൊലീസിലും പരാതി നൽകി. എംപിക്കെതിരെ ചാനൽ വ്യാജവും അപകീർത്തികരവുമായ ചിത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചതിനെതിരെ എഐസിസി നിയമവിഭാഗം ചെയർമാൻ ഡോ. അഭിഷേക് സിങ്‌വി കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിലാണ് പരാതി നൽകിയത്. ഇതിനുപുറമെ കെപിസിസി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് എ എ ഷുക്കൂർ ആലപ്പുഴ നോർത്ത് പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലും പരാതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് സൈബർ ഇടങ്ങളിലെ പോര് പുതിയ തലത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്.

വ്യാജ പ്രചാരണം

പണം കൈപ്പറ്റുന്നുവെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കും വിധം ഡിജിറ്റൽ മാർഗങ്ങളിലൂടെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ചിത്രം ചാനൽ പ്രചരിപ്പിച്ചെന്നും ചിത്രത്തിന് മുകളിൽ പച്ച നിറത്തിലുള്ള വട്ടം ബോധപൂർവം ചേർത്തുവെന്നും പരാതികളിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമാക്കി പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ തകർക്കാനും വോട്ടർമാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുമുള്ള ആസൂത്രിത ശ്രമമാണിതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ ഇകഴ്ത്തിക്കാണിക്കാൻ സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ആവശ്യം. എക്സ്, വാട്സാപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക് തുടങ്ങിയ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഈ വ്യാജ ചിത്രം മനഃപൂർവം വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പരാതിയിലുണ്ട്.

മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അഭിഷേക് സിങ്‌വി കമ്മിഷൻ്റെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ തേടി. സംഭവത്തിൽ വേഗത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കണമെന്നും എല്ലാ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽനിന്നും ചാനലിൽനിന്നും ഈ ചിത്രം അടിയന്തരമായി നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർദേശിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സുതാര്യതയെ ബാധിക്കുന്ന ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ കമ്മിഷൻ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി. സൈബർ ഇടങ്ങളിലെ ഇത്തരം അപവാദ പ്രചാരണങ്ങൾക്കെതിരെ വരുംദിവസങ്ങളിലും ശക്തമായ നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം.

പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി

വ്യാജ ചിത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെപിസിസി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് എ എ ഷുക്കൂറാണ് ആലപ്പുഴ നോർത്ത് പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ വിശദമായ പരാതി നൽകിയത്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ വകുപ്പുകളായ 336(4) പ്രകാരം വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, 353(2) പ്രകാരം പൊതുജനമധ്യത്തിൽ വിദ്വേഷം പടർത്തൽ, 61 പ്രകാരം ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന, ഐടി ആക്‌ട് സെക്ഷൻ 66 എന്നിവ പ്രകാരം ചാനലിനും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർക്കുമെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയെ അട്ടിമറിക്കാനും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെ വ്യക്തിഹത്യ നടത്താനുമുള്ള ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായി പോരാടുമെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമനടപടി ഉറപ്പാക്കുമെന്നും ഷുക്കൂർ വ്യക്തമാക്കി.

മാപ്പുപറയണമെന്ന് സിപിഎം

അതിനിടെ പയ്യന്നൂർ സിപിഎം ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫിസിൽ വ്യാജ ആധാർ കാർഡ് നിർമിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ സി വേണുഗോപാൽ നടത്തിയ പരാമർശത്തിനെതിരെ സിപിഎം നിയമനടപടി ആരംഭിച്ചു. അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച കെ സി വേണുഗോപാൽ എത്രയും വേഗം പരാമർശം പിൻവലിച്ച് മാപ്പുപറയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സിപിഎം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അഭിഭാഷകൻ മുഖാന്തരം നോട്ടിസ് അയച്ചു.

ആരോപണങ്ങൾ പിൻവലിക്കാൻ തയാറായില്ലെങ്കിൽ വേണുഗോപാലിനെതിരെ ശക്തമായ മാനനഷ്ടക്കേസ് നൽകുമെന്നാണ് സിപിഎം നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. കേവലം അടിസ്ഥാനരഹിതമായ കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചുപറയുന്നത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് ചേർന്നതല്ലെന്നും ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾക്കെതിരെ നിയമപരമായി തന്നെ മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും ഇടത് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ സജീവമായതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കലുഷിതമാകാനാണ് സാധ്യത.

