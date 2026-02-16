ETV Bharat / state

പിണറായി സ്‌തുതിയിൽ മണിശങ്കർ അയ്യറെ തള്ളി കോൺഗ്രസ്; പാർട്ടിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്തയാളെന്ന് വിമർശനം

"വിഷൻ 2031: വികസനവും ജനാധിപത്യവും" എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു പരാമർശം. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ വേദിയിലിരുത്തിയായിരുന്നു മണിശങ്കർ അയ്യറുടെ പ്രസ്‌താവന.

Senior Congress leader Mani Shankar Aiyar (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 16, 2026 at 11:01 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൻ്റെ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയായി പണറായി വിജയൻ തന്നെ തുടരുമെന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് മണിശങ്കര്‍ അയ്യറുടെ പ്രസ്‌താവനയിൽ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പ്രാദേശിക, ദേശീയ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കള്‍. സംസ്ഥാനത്ത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന വേളയിലായിരുന്നു മണിശങ്കർ അയ്യറുടെ പ്രസ്‌താവന. ഈ പരാമർശത്തെ തള്ളിയാണ് മുതിർന്ന നേതാക്കള്‍ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത്.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി മണിശങ്കർ അയ്യർക്ക് കോൺഗ്രസുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും മണിശങ്കർ അയ്യർ സംസാരിക്കുന്നതും എഴുതുന്നതും പൂർണമായും സ്വന്തം നിലയിലാണെന്നും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പവൻ ഖേര വിമർശിച്ചു. കൂടാതെ മണിശങ്കർ അയ്യറുടെ പ്രസ്‌താവന തിരുത്തി കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫ് വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വിഭാഗം മേധാവിയുമായ ജയറാം രമേശും വ്യക്തമാക്കി.

കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തവും പ്രതികരണശേഷിയുമുള്ള ഭരണത്തിനായി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ യുഡിഎഫിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുമെന്നും എൽഡിഎഫും ബിജെപിയും രഹസ്യ പങ്കാളികളായാണ് മുന്നേറുന്നതെന്ന കാര്യം ജനങ്ങൾക്ക് അവർക്കറിയാമെന്നുമാണ് ജയറാം രമേശിൻ്റെ ആരോപണം.

'വിഷൻ 2031 വികസനവും ജനാധിപത്യവും' എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു മണിശങ്കർ അയ്യറുടെ പരാമർശം. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ വേദിയിലിരുത്തിയായിരുന്നു മണിശങ്കർ അയ്യറുടെ പ്രസ്‌താവന എന്നതും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു.

പഞ്ചായത്തീരാജ് സംവിധാനത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം നിയമപരമായി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഭേദഗതികൾ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് മണിശങ്കർ അയ്യർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഏറ്റവും ദരിദ്രരായവർക്ക് പോലും ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉണ്ടാകുകയും രാഷ്ട്രനിർമ്മാണത്തിൽ ഫലപ്രദമായ ശബ്‌ദമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്തെയാണ് രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധി വിഭാവനം ചെയ്‌തിരുന്നത്. ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും പ്രശംസനീയമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ച സംസ്ഥാനം സിപിഐഎം ഭരിക്കുന്ന കേരളമാണെന്നത് വിരോധാഭാസമായി തോന്നാമെന്നും മണിശങ്കർ അയ്യർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"ഇത് ഒരു അഭിനന്ദനമാണോ അപമാനമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ ഈ അവസരത്തിൽ എൻ്റെ പാർട്ടിയിലെ സഹപ്രവർത്തകർ ഇല്ലാത്തതിൽ ഞാൻ അഗാധമായി ഖേദിക്കുന്നു. ഇത് ദേശീയ തലത്തിലുള്ള അവസരമാണ്. പഞ്ചായത്തീരാജ് നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കേരളം ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് എന്നതിൽ സംശയമില്ലെന്നതും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ മറ്റേതൊരു സംസ്ഥാനത്തേക്കാളും നിറവേറ്റാൻ കേരളത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് പിണറായി വിജയൻ തുടരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, എൻ്റെ അഭിപ്രായം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു", എന്നാണ് മണിശങ്കർ പ്രസംഗിച്ചത്.

രാജ്യത്ത് പഞ്ചായത്തീരാജ് സംവിധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു വക്താവ് പോലും അവശേഷിക്കുന്നില്ലെന്നും അതിനാൽ കോൺഗ്രസ് ഉപേക്ഷിച്ച ബാറ്റൺ ഏറ്റെടുക്കാൻ പിണറായി വിജയനോട് അഭ്യർഥിക്കുന്നതായും മണിശങ്കർ അയ്യർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പഞ്ചായത്തീരാജ് പ്രായോഗികമാക്കിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേരളം ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണെങ്കിലും നിയമത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണെന്നും മണിശങ്കർ അയ്യർ പറഞ്ഞു. രമേശ് കുമാർ കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മാതൃകാപരമായ സമകാലിക നിയമനിർമ്മാണം നടത്തിപ്പ് കർണാടകയിലുണ്ടെന്നും മണിശങ്കർ അയ്യർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതേസമയം വിവിധ മേഖലകളിൽ കേരളം കൈവരിച്ച പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മണിശങ്കർ അയ്യർ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ അഭിമാനം പകരുന്നതാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രതികരിച്ചു. മണിശങ്കർ അയ്യറുടെ വാക്കുകളിലൂടെ വികസനത്തിൻ്റെയും ജനകീയ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ കേരളം ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും പിണറായി വിജയൻ സമൂഹ മാധ്യമമായ ഫേസ്‌ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

