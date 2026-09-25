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കോങ്ങാട്ട് സിപിഎം–കോൺഗ്രസ് രൂക്ഷ സംഘർഷം: വേദിയിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറി സിപിഎം പ്രവർത്തകർ; പൊലീസ് കേസ് എടുത്തു

അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ച പൊതുയോഗത്തിനിടെയാണ്‌ സിപിഎം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ സംഘർഷം ഉണ്ടായത്

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കോങ്ങാട്ട് സിപിഎം–കോൺഗ്രസ് രൂക്ഷ സംഘർഷം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 25, 2026 at 10:20 AM IST

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പാലക്കാട്: കോങ്ങാട് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്കെതിരെ ഉയർന്ന അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വിശദീകരിക്കുന്നതിനായി കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണ യോഗത്തിനിടെ വൻ സംഘർഷം. യോഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ ഒരു സംഘം സി പി എം ഡി വൈ എഫ്‌ ഐ പ്രവർത്തകർ വേദിയിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറിയതാണ് സ്ഥലത്ത് വലിയ സംഘർഷാവസ്ഥ സൃഷ്‌ടിച്ചത്. യോഗം തടസപ്പെട്ടതോടെ ഇരു വിഭാഗം പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ തെരുവിൽ ഏറ്റുമുട്ടലിൻ്റെ വക്കോളമെത്തി.

വേദിയിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറി സി പി എം പ്രവർത്തകർ; യോഗം അലങ്കോലപ്പെട്ടു

കോങ്ങാട് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ അഴിമതികളും ക്രമക്കേടുകളും ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിശദീകരണയോഗം സംഘടിപ്പിച്ചത്. പ്രസംഗം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സി പി എം, ഡി വൈ എഫ്‌ ഐ പ്രവർത്തകർ സംഘടിച്ചെത്തി യോഗത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചത്.

കോങ്ങാട്ട് സിപിഎം–കോൺഗ്രസ് രൂക്ഷ സംഘർഷം (ETV Bharat)

തുടർന്ന് ഇരുപാർട്ടി പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ കടുത്ത വാക്കുതർക്കമുണ്ടാകുകയും പിന്നീട് ഇത് കൈയാങ്കളിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയുമായിരുന്നു. സി പി എം പ്രവർത്തകർ വേദിയിലേക്ക് ബലമായി കയറിയെത്തി പരിപാടി തടസപ്പെടുത്തിയതോടെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭീതി പടർന്നു. ജനാധിപത്യപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങളെ കായികമായി നേരിടാനാണ് സി പി എം ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും പരിപാടി ബോധപൂർവ്വം അലങ്കോലപ്പെടുത്തിയെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

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പൊലീസ് ഇടപെടലും കേസ് രജിസ്ട്രേഷനും

സംഭവം വൻ സംഘർഷത്തിലേക്ക് വഴിമാറിയതോടെ കോങ്ങാട് പൊലീസ് അടിയന്തരമായി ഇടപെടുകയായിരുന്നു. സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസുകാർ ഇരുവിഭാഗങ്ങളെയും മാറ്റി നിർത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമാക്കി. രാഷ്ട്രീയ യോഗം തടസപ്പെടുത്തുകയും സംഘർഷം സൃഷ്‌ടിക്കുകയും ചെയ്‌ത സംഭവത്തിൽ കണ്ടാലറിയാവുന്ന സി പി എം, ഡി വൈ എഫ്‌ ഐ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കോങ്ങാട് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തു. സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ അനിഷ്‌ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പൊലീസ് ജാഗ്രത ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ പശ്ചാത്തലം

പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി നടത്തിവരുന്ന അഴിമതികൾ പുറത്തുവരുമെന്ന ഭയമാണ് സിപിഎമ്മിൻ്റെ ഇത്തരം അക്രമങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ വസ്‌തുതാവിരുദ്ധമാണെന്നാണ് പ്രാദേശിക സി പി എം വൃത്തങ്ങളുടെ നിലപാട്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസിൻ്റെ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ കോങ്ങാട്ടെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തെ വീണ്ടും ചൂടുപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജനാധിപത്യപരമായ യോഗങ്ങൾ തടസപ്പെടുത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ സഹിഷ്‌ണുതയില്ലായ്‌മ പ്രദേശത്ത് ക്രമസമാധാന പ്രശ്‌നങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ ഉയരുന്നുണ്ട്.
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TAGGED:

ALAKKAD KONGAD POLITICAL CLASH
KONGAD NEWS POLICE CASE DYFI CPM
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CONGRESS CPM CLASH AT KONGAD
KONGAD CPM CONGRESS CLASH

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