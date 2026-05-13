മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനം വൈകുന്നു; വിഡി സതീശനായി ബെന്നി ബെഹനാനെ തടഞ്ഞ് പ്രവർത്തകർ

ഒരു വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങുകയായിരുന്ന ബെന്നി ബെഹനെ പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞത്.

Screenshot from the video (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 13, 2026 at 2:06 PM IST

എറണാകുളം: സംസ്ഥാനത്തെ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് ചർച്ചകൾ നിർണായക ഘട്ടത്തിലാണ്. അതിനിടെ വിഡി സതീശനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു വിഭാഗം പ്രവർത്തകർ മുതിർന്ന നേതാവും എംപിയുമായ ബെന്നി ബെഹനാനെ തടഞ്ഞു. സംഭവത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്.

പെരുമ്പാവൂരിലെ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ
പെരുമ്പാവൂരിലെ പൊടിക്കലിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. ഒരു വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം മടങ്ങുകയായിരുന്നു ബെന്നി ബെഹനാൻ. ഇതിനിടെ ഒരുകൂട്ടം പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തെ വഴിയിൽ തടഞ്ഞു.

ബെന്നി ബെഹനാനെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തടയുന്നു (ETV Bharat)

വിഡി സതീശനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എംപി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. താങ്കൾ തങ്ങളുടെ ജനപ്രതിനിധിയാണെന്നും, ഈ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ നിലപാട് അറിയണമെന്നും പ്രവർത്തകർ ആവർത്തിച്ചു. എന്നാൽ യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തകരെ നേരിട്ടത്. പ്രവർത്തകരെ ചേർത്തുപിടിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ച എംപി, താഴെത്തട്ടിലെ വികാരം ഹൈക്കമാൻഡിനെ കൃത്യമായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശദീകരിച്ചു. ഇതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം അവിടെനിന്നും മടങ്ങിയത്.

സൗഹൃദ സംഭാഷണമെന്ന് എംപി
തനിക്കുനേരെ നടന്നത് പ്രതിഷേധമല്ലെന്ന് ബെന്നി ബെഹനാൻ പിന്നീട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് വിശദീകരിച്ചു. പ്രവർത്തകർ തന്നെ തടഞ്ഞുവെന്ന പ്രചാരണം ചില താത്പര്യക്കാർ പടച്ചുവിടുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. നടന്നത് തികച്ചും സൗഹൃദപരമായ കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നു. ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ താഴെത്തട്ടിലുള്ള പ്രവർത്തകരുടെ അഭിപ്രായം കേൾക്കുക എന്നത് പ്രധാനമാണ്.

സംസ്ഥാനത്തെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ ജനാധിപത്യ രീതിയാണ് ഇതെല്ലാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അഭിപ്രായം പറയാൻ പ്രവർത്തകർക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നും അതിനെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

എറണാകുളത്ത് പ്രതിഷേധം ശക്തം
അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്നാകണമെന്ന ആവശ്യം പരസ്യമായി ഉന്നയിച്ചത് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് ആണ്. ഇതിന് പിന്നാലെ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിഡി സതീശന് അനുകൂലമായ പ്രചാരണങ്ങളും ശക്തമായി. ആലുവയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും സതീശനെ അനുകൂലിച്ച് വലിയ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു.

യുഡിഎഫ് ജയിക്കും വിഡി സതീശൻ നയിക്കും എന്ന വാചകങ്ങളോടെയാണ് ഫ്ലെക്സുകൾ ഉയർന്നത്. നെട്ടൂരിൽ ഐഎൻടിയുസി പ്രവർത്തകർ വിഡി സതീശനായി പരസ്യമായി പ്രകടനവും നടത്തി. എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തകരുടെ വികാരം മുഖ്യമന്ത്രി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിക്കുമോയെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ഡൽഹിയിൽ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

അതേസമയം, വിഡി സതീശന് അനുകൂലമായി പോസ്റ്ററുകൾ ഉയർന്നതിന് പിന്നാലെ ഡിസിസി ഓഫിസിന് മുന്നിൽ ഇതിനെതിരെയും ഫ്ലെക്സുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഇത് പാർട്ടിയിലെ ചേരിപ്പോര് രൂക്ഷമാകുന്നതിൻ്റെ സൂചനയായാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനം വൈകുന്ന ഓരോ നിമിഷവും ഗ്രൂപ്പ് പോരുകളും ശക്തമാവുകയാണ്.

മുതിർന്ന നേതാക്കളെ തെരുവിൽ തടയുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് ഡിസിസി നേതൃത്വത്തെയും കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിഭാഗീയത ഉയർന്നേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എത്രയും വേഗം സമവായത്തിൽ എത്താൻ ഹൈക്കമാൻഡിൽ സമ്മർദ്ദമുണ്ട്. ദേശീയ നേതൃത്വം വിഷയത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെയും ആവശ്യം. ഡൽഹിയിലെ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാകും കോൺഗ്രസ് പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുക.

