കോൺഗ്രസ് നിരീക്ഷകൻ്റെ കൈവശമുള്ള രേഖ പുറത്ത്; എംഎൽഎമാരും നേതൃത്വവും പ്രതിരോധത്തിൽ
Published : May 8, 2026 at 11:38 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലെ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നതിനിടെ നിർണായക രേഖ പുറത്ത്. ഹൈക്കമാൻഡ് നിരീക്ഷകൻ മുകുൾ വാസ്നിക്കിൻ്റെ കൈവശമുള്ള രേഖയുടെ ചിത്രമാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്. പുതിയ എംഎൽഎമാരുടെ പിന്തുണ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളാണ് പൂർണമായും രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഈ രേഖയിലുള്ളത്.
കെപിസിസി ആസ്ഥാനമായ ഇന്ദിരാഭവനിൽ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ ചിത്രം പകർത്തിയത്. ദ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ദിനപത്രത്തിലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ബി.പി ദീപു പകർത്തിയ ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് എംഎൽഎമാരുടെ നിലപാടുകൾ പരസ്യമായത്.
പിന്തുണ കെ.സി വേണുഗോപാലിന്
മുകുൾ വാസ്നിക്കിൻ്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന കടലാസിൽ ഏഴ് എംഎൽഎമാരുടെ പേരുകളും ഫോൺ നമ്പറുകളുമാണുള്ളത്. ഇതിൽ ആറ് പേർ കെ.സി വേണുഗോപാലിനെ അനുകൂലിക്കുന്നുവെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ കെ.സിക്കും രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കും ഒരുപോലെ പിന്തുണ നൽകുന്നതായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
എംഎൽഎമാരായ സന്ദീപ് വാര്യർ, സജീവ് ജോസഫ്, ടി.ഒ മോഹനൻ, സണ്ണി ജോസഫ്, ഉഷ വിജയൻ, ടി. സിദ്ദീഖ് എന്നിവർ കെ.സി വേണുഗോപാലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരാണ്. ഐ.സി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇരുവർക്കും പിന്തുണ നൽകിയതായി ചിത്രത്തിൽ വ്യക്തമാണ്. നിലവിൽ കെ.സി വേണുഗോപാലും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾ തമ്മിൽ വലിയ ശീതസമരമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് നടക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിലാണ് നിർണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്തായത്.
പ്രതിരോധത്തിലായി നേതൃത്വം
മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള നിരീക്ഷകർ ഓരോ എംഎൽഎമാരുമായും ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്കാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. തികച്ചും രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട വിവരങ്ങളാണ് ചെറിയൊരു പാളിച്ചയിലൂടെ പുറത്തുവന്നത്. ഇതോടെ രേഖയിൽ പേരുള്ള നിയുക്ത എംഎൽഎമാരും കടുത്ത പ്രതിരോധത്തിലായി. പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യങ്ങളെ ഇത് വലിയ തോതിൽ ബാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കെപിസിസി നേതൃത്വം ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
രേഖ വ്യാജമാണെന്ന് പറയാൻ പാർട്ടി നേതൃത്വമോ മറ്റ് മുതിർന്ന നേതാക്കളോ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രേഖയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇടിവി ഭാരത് ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും കെപിസിസി നേതൃത്വം പ്രതികരിച്ചില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനം വൈകുന്നതിനിടയിലുണ്ടായ ഈ സംഭവം കോൺഗ്രസിൽ കൂടുതൽ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
വിശ്വാസ്യത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു
പുറത്തുവന്ന രേഖ ആരും നിഷേധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് യഥാർഥമാണെന്ന് അനുമാനിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ റോയ് മാത്യു ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ വലിയ ദുരൂഹതയുണ്ട്. നിരീക്ഷകർ പേപ്പറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എംഎൽഎമാർ നേരിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ എഐസിസി നിരീക്ഷകർ പക്ഷപാതപരമായി പെരുമാറുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യവും ഇവിടെ ഉയരുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും രഹസ്യമായി നടക്കേണ്ട നിർണായക നീക്കങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ പരസ്യമായത് കേന്ദ്ര നിരീക്ഷകരുടെ വിശ്വാസ്യതയെ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു ദേശീയ പാർട്ടിയുടെ സുപ്രധാന തീരുമാനമെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലാണ് വലിയ അശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സർക്കാർ രൂപീകരണ ചർച്ചകൾക്കിടെയുണ്ടായ വീഴ്ച കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിനും വലിയ തലവേദനയായി മാറി.
