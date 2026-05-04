ഉത്സവ പ്രതീതിയില്‍ ഇന്ദിരാഭവന്‍; കേക്കുമുറിച്ചും ആര്‍പ്പുവിളിച്ചും പ്രവര്‍ത്തകര്‍, ജനനിബിഡമായി കോണ്‍ഗ്രസ് ആസ്ഥാനം

10 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം വിരുന്നെത്തിയ വിജയത്തെ കെപിസിസി ആസ്ഥാനമായ ഇന്ദിരാഭവനിലെ പന്തലില്‍ ആഘോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് നിന്നു. കെ സുധാകരനും വിഡി സതീശനും പങ്കുചേർന്നു.

KPCC OFFICE CELEBRATION KERALA ASSEMBLY ELECTION RESULT KERALA ASSEMBLY RESULT 2026 CONGRESS CELEBRATION IN KERALA
congress leaders celebrations in kpcc office (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 4, 2026 at 6:33 PM IST

2 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: ഫലം വരുംമുന്നേ പന്തലിട്ട് വരാനിരിക്കുന്ന ഫലത്തെ വരവേല്‍ക്കാന്‍ തയ്യാറെടുത്തിരുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് ആസ്ഥാനത്ത് കണക്കു കൂട്ടല്‍ തെറ്റിയില്ല. 10 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം വിരുന്നെത്തിയ വിജയത്തെ കെപിസിസി ആസ്ഥാനമായ ഇന്ദിരാഭവനിലെ പന്തലില്‍ നിറഞ്ഞിരുന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വീക്ഷിച്ച പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആഹ്ലാദാരവങ്ങളോടെ വരവേറ്റു. പോസ്‌റ്റല്‍ വോട്ടുകളുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് നേരിയ മുന്‍ തൂക്കം നേടിയെങ്കിലും എട്ടര മണി കഴിഞ്ഞ് ഇവിഎം വോട്ടുകള്‍ എണ്ണാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ എല്‍ഡിഎഫ് പ്രവര്‍ത്തകരില്‍ ആഹ്ലാദം അലയടിച്ചു തുടങ്ങി.

പതിയെ യുഡിഎഫ് ലീഡ് നില 71 ലേക്കു കടന്നതായി ചാനലില്‍ ഫ്‌ളാഷ് തെളിഞ്ഞതോടെ ഇന്ദിരാഭവനില്‍ വന്‍ ആഹ്ലാദാരവമുയര്‍ന്നു. ഇതിനിടെ ധര്‍മ്മടത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥി വിപി അബ്‌ദുള്‍റഷീദ് മുന്നിലാണെന്ന വാര്‍ത്ത വന്നതോടെ ഗോള്‍ നേടുമ്പോള്‍ ഗാലറികള്‍ ഇളകി മറിയുന്ന പ്രതീതിയിലായി കെപിസിസിക്കു മുന്നിലിട്ട പന്തലില്‍ തടിച്ചു കൂടിയ പ്രവര്‍ത്തകര്‍. പിന്നാലെ മുന്‍ കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് കെ സുധാകരന്‍ കടന്നു വന്നത് അണികളെ ആവേശത്തിലാക്കി.

കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ ആഘോഷം (ETV Bharat)

രാവിലെ വോട്ടെണ്ണല്‍ തുടങ്ങും മുന്‍പു തന്നെ കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് പാര്‍ട്ടി ആസ്ഥാനത്തെത്തിയിരുന്നു. രാവിലെ 9 മണിയോടെ കെപിസിസി ആസ്ഥാനത്തെത്തിയ മുന്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തോളിലേറ്റിയാണ് വരവേറ്റത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശന്‍ കൂടി എത്തിയതോടെ ഇന്ദിരാഭവന്‍ ഇളകി മറിഞ്ഞു. പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കൊപ്പം പന്തലിലിരുന്നാണ് തുടക്കം മുതല്‍ കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷ് എംപി ടിവി വാര്‍ത്ത വീക്ഷിച്ചത്. പിന്നാലെ നേതാക്കളെല്ലാം ഒത്തു കൂടി കേക്കു മുറിച്ചു. തുടർന്ന് വന്‍ വിജയത്തിനായി യുഡിഎഫിന് വോട്ടു ചെയ്‌ത മുഴുവന്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കും നന്ദി പറഞ്ഞ് കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് ഹ്രസ്വമായ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം നടത്തി.

ഇതിനിടെ കെപിസിസി ആസ്ഥാനവും പരിസരവും പാര്‍ട്ടി നേതാക്കളെയും പ്രവര്‍ത്തകരെയും കൊണ്ടു നിറഞ്ഞു. അപ്പോഴും ചെറുതും വലുതുമായ പ്രകടനങ്ങളും ആര്‍പ്പു വിളികളുമായി പ്രവര്‍ത്തകർ ചെറുതും വലുതുമായി ഇന്ദിരാഭവനിലേക്കു നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. നൂറു സീറ്റിലേക്ക് ഫല സൂചന നീങ്ങിയതോടെ ഇന്ദിരാഭവൻ്റെ പരിസരത്തെ ജനത്തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാന്‍ പൊലീസിനെ വിന്യസിക്കേണ്ടി വന്നു. കഴിഞ്ഞ 10 വര്‍ഷം കേരളത്തിലെ മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടി ആസ്ഥാനമെന്ന നിലയിലായിരുന്ന ഇന്ദിരാഭവനിന്ന് സംസ്ഥാന ഭരണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പാര്‍ട്ടിയുടെ ആസ്ഥാനം എന്ന തലപ്പൊക്കമാണ് കൈവരുന്നത്.

