വർഷങ്ങളായി നഗരത്തിൽ താമസിക്കുന്ന വി എം വിനുവിൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും പേര് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും അയൽവാസികളുടെ പേര് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടി വരും.

കോഴിക്കോട്: വോട്ടര്‍ പട്ടികയിൽ പേരില്ലാത്തതിനാൽ സ്ഥാനാർഥിത്വം തുലാസിലായ കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥി വി എം വിനുവിന് ഇന്ന് നിർണായകം. അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ ഹൈക്കോടതി ഹർജി പരിഗണിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വിനുവും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവും.

2020-ലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ വിനുവിന്‍റെ പേര് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് റിട്ടേണിങ് ഓഫീസർ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. ഇത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പരിശോധിക്കും. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ വി എം വിനു വിനിയോഗിച്ചില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു.

2020-നു ശേഷം ഒഴിവാക്കിയവരുടെ പട്ടികയിലും വിനുവിൻ്റെ പേര് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. കോർപ്പറേഷനിലെ വോട്ടർ പട്ടിക വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയാണെന്നും ഇആർഒ (E.R.O) വ്യക്തമാക്കി. 2020-ലെ പട്ടികയിൽ വി എം വിനു ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും 2025-ലെ പട്ടികയിലും ഉൾപ്പെടില്ല എന്നാണു വിവരം.

ഇതെല്ലാം നിലനിൽക്കെ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടുമോ എന്നതിൽ ആകാംക്ഷയുണ്ട്. അതേസമയം നിയമനടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഡിസിസി നേതൃത്വം പ്രതികരിക്കുമെന്ന് വി എം വിനു പറഞ്ഞു. ഒരു തീരുമാനമാകുന്നതുവരെ കല്ലായിയിൽ പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരില്ലാത്ത സംഭവം കോർപ്പറേഷനിലെ എല്ലാ ഡിവിഷനിലും എത്തി പ്രചാരണായുധമാക്കും എന്നായിരുന്നു വിനു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികരിച്ചത്.

അതിനിടെ കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മേയർ സ്ഥാനാർഥി വി എം വിനുവിന് മത്സരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ബി സജ്ജമാണെന്ന് കോഴിക്കോട് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് കെ പ്രവീൺകുമാർ പറഞ്ഞു. മത്സരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കോർപ്പറേഷനിലെ പ്രചാരണം വിനുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കും ഇനി നടക്കുക എന്നും കെ പ്രവീൺകുമാർ പറഞ്ഞു. വിഷയത്തിൽ വി എം വിനു ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് അനുകൂല തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇനിയും സർപ്രൈസ് ഉണ്ടാകും. പ്ലാൻ ബിയും ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിരിക്കും. സിപിഎമ്മും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും ചേർന്ന് നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായാണ് വിനുവിൻ്റെ പേര് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാതെ പോയത്. കോൺഗ്രസ് പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തിന് വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടില്ലെന്നും പ്രവീൺകുമാർ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, മറ്റൊരു സർപ്രൈസ് സ്ഥാനാർഥിയെ കൂടി രംഗത്തിറക്കാനും ഡിസിസിയിൽ കൂടിയാലോചനകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് വിവരം. നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള തീയതി 21-ന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെ തിരക്കിട്ട കൂടിയാലോചനയിലാണ് കോഴിക്കോട്ടെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം. വോട്ടില്ലാത്ത മെഡിക്കൽ കോളജ് സൗത്ത് വാർഡിലെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി ബിന്ദു കമ്മനക്കണ്ടിക്ക് പകരവും സ്ഥാനാർഥി ആലോചനയിലാണ്.

ചുരുക്കത്തിൽ വി എം വിനുവിൻ്റെ പേര് വോട്ടർപ്പട്ടികയിൽ ഇല്ലാത്ത സംഭവത്തിൽ ഇനി കോൺഗ്രസിന് മുന്നിലുള്ളത് കോടതി ഇടപെടൽ മാത്രമാണ്.

സർപ്രൈസ് സ്ഥാനാർഥിയെ അവതരിപ്പിച്ച് 'വോട്ട് ഇല്ല' എന്ന 'സർപ്രൈസിൽ' തിരിച്ചടി നേരിട്ട ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അതിൽ നിന്നും കരകയറാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. കല്ലായി വാർഡിൽ വി എം വിനുവിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണവും തുടങ്ങിയ ശേഷമാണ് വോട്ടില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞത്. വർഷങ്ങളായി നഗരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് വി എം വിനു. നിയമസഭയിലും ലോക്സഭയിലും സ്ഥിരമായി വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം.

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ഇല്ലാത്ത സാധ്യത വിദൂരമായി പോലും വിനുവോ കോൺഗ്രസോ സംശയിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതാണ് തിരിച്ചടിയായത്. 2020-ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നുവെന്നാണ് വിനു വിശദീകരിച്ചത്. എട്ടാം നമ്പർ വാർഡായ മലാപ്പറമ്പിലെ നാലാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് വിനു പറഞ്ഞത്. ഇത് സ്ഥാനാർഥി രാജേഷും സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

വോട്ടുള്ളയാളെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കാൻ പോലും കോൺഗ്രസിന് കഴിയുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം മെഹ്ബൂബിൻ്റെ പ്രതികരണം. കോൺഗ്രസ് കണ്ണടച്ചിരുട്ടാക്കുകയാണ്. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് കുട്ടികൾക്കു പോലും അറിയാമെന്നും മെഹ്ബൂബ് പറഞ്ഞു. മൂന്ന് തവണ വോട്ട് ചേർക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടും സ്വന്തം സ്ഥാനാർഥികളുടെ പേര് പോലും പട്ടികയിലുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലവാരത്തകർച്ചയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കേരളത്തിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിലും യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും ബിജെപിക്കെതിരെയാണ് ഒരുമിക്കുന്നതെന്ന് ബിജെപി സിറ്റി ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് കെ പി പ്രകാശ് ബാബു പറഞ്ഞു. പ്രസ്താവന ഇറക്കുന്നത് അല്ലാതെ എന്തുകൊണ്ട് ബിജെപിക്കെതിരെ നിയമപരമായി ഇവർ നേരിടുന്നില്ലെന്നും എന്തും വിശ്വസിക്കുന്ന അണികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ബിജെപിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങളെന്നും പ്രകാശ് ബാബു പറഞ്ഞു.

