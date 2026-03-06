ഡിസിസി അധ്യക്ഷൻമാർ അങ്കത്തട്ടിലേക്ക്; എട്ട് ജില്ലകളിൽ അമരക്കാർ കച്ചമുറുക്കുന്നു
ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ അമരക്കാരാണെങ്കിലും ജയസാധ്യത പ്രധാന ഘടകമായതിനാൽ ഒന്നിലധികം മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഇവരെ പരിഗണിക്കുന്നത്.
Published : March 6, 2026 at 11:33 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് മത്സരിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി ചർച്ചകൾ ചൂടുപിടിക്കുന്നതിനിടെ എട്ട് ജില്ലകളിലെ ഡിസിസി അധ്യക്ഷൻമാരും പോരാട്ടത്തിന് കച്ചമുറുക്കുന്നു. ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ അമരക്കാരാണെങ്കിലും ജയസാധ്യത പ്രധാന ഘടകമായതിനാൽ ഒന്നിലധികം മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഇവരെ പരിഗണിക്കുന്നത്. ചില ജില്ലകളിൽ ഡിസിസി അധ്യക്ഷൻമാരെ മത്സരിപ്പിക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പ് ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിലവിലെ പരിഗണനാ പട്ടികയിൽ ഇവരും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
എട്ട് ജില്ലകളിൽ മത്സര സൂചന
നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തെ എട്ട് ഡിസിസി അധ്യക്ഷൻമാരാണ് സജീവമായി കളം നിറയുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം എന്നീ ജില്ലകളുടെ അമരത്തിരിക്കുന്നവരുടെ പേരുകളാണ് ഒന്നിലധികം മണ്ഡലങ്ങളിൽ പരിഗണിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ എൻ. ശക്തനെ കാട്ടാക്കട, പാറശ്ശാല മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. നാടാർ വിഭാഗത്തിൽനിന്നും തലയെടുപ്പുള്ള നേതാവായ ശക്തൻ മത്സരിക്കാൻ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഒന്നിലധികം തവണ ഡിസിസി അധ്യക്ഷസ്ഥാനം ഒഴിയാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ കെപിസിസി നേതൃത്വം വിസമ്മതിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയാണ്. നാല് തവണ എംഎൽഎയും ഒരു തവണ മന്ത്രിയും കേരള നിയമസഭയുടെ സ്പീക്കറായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ 2011-ൽ ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ജയഡാളിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് അദ്ദേഹം നിയമസഭയിലെത്തിയത്.
ശക്തനെ പരിഗണിക്കുന്നതിൽ ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. 75 വയസ്സ് പിന്നിട്ട അദ്ദേഹത്തിന് ചില ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്നും അതിനാൽ നാടാർ വിഭാഗത്തിൽനിന്നുള്ള യുവാക്കൾക്ക് അവസരം നൽകണമെന്നുമാണ് ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ വാദം.
കോന്നിയിൽ കൊച്ചുപറമ്പിലും അമ്പലപ്പുഴയിൽ ബാബുപ്രസാദും
പത്തനംതിട്ടയിൽ ഡിസിസി അധ്യക്ഷനായ സതീഷ് കൊച്ചുപറമ്പിലിനെ കോന്നിയിലാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. അടൂർ പ്രകാശിന് ശേഷം യുഡിഎഫിന് കോന്നിയിൽനിന്നും ഒരു നിയമസഭാംഗത്തെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. മുൻ ഡിസിസി അധ്യക്ഷൻ മോഹൻരാജ്, റോബിൻ പീറ്റർ എന്നിവർ രണ്ട് തവണ മാറ്റുരച്ചെങ്കിലും സീറ്റ് നേടാനായില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ യുഡിഎഫ് കൺവീനർ കൂടിയായ അടൂർ പ്രകാശ് എംപിക്ക് സാധ്യത കൽപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ എംപിമാർ മത്സരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ കടുംപിടുത്തത്തിൽ പ്രകാശിന്റെ സാധ്യതയ്ക്ക് മങ്ങലേറ്റിട്ടുണ്ട്.
ഇതോടെ സാമുദായിക സമവാക്യങ്ങൾ പാലിക്കാൻ സതീഷ് കൊച്ചുപറമ്പിലിനെ കോന്നിയിൽ മത്സരിപ്പിക്കണമെന്ന വാദത്തിന് ശക്തിയേറുകയാണ്. ആലപ്പുഴ ഡിസിസി അധ്യക്ഷൻ ബാബുപ്രസാദിന്റെ പേര് ഒന്നിലധികം മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. ഡിസിസി നൽകിയ പട്ടികയിൽ ചെങ്ങന്നൂരിന് പുറമേ അമ്പലപ്പുഴയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരുണ്ട്. 2006-ൽ ഹരിപ്പാട്ടുനിന്നും നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും തൊട്ടടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം സീറ്റ് മാറിക്കൊടുത്തു.
ഏറ്റുമാനൂരിൽ മാറ്റുരയ്ക്കാൻ നാട്ടകം സുരേഷ്
കോട്ടയം ഡിസിസി അധ്യക്ഷൻ നാട്ടകം സുരേഷിനെ ഏറ്റുമാനൂർ മണ്ഡലത്തിൽ സജീവമായി പരിഗണിക്കുന്നു. നിലവിൽ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ പക്കലുള്ള സീറ്റ് കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ഏതാണ്ടുറപ്പായിക്കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരള കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി മത്സരിച്ച പ്രിൻസ് ലൂക്കോസ് അന്തരിച്ചതോടെ മറ്റൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കണ്ടെത്താൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
കഴിഞ്ഞ തവണ കോൺഗ്രസ് വിമതയായി ലതിക സുഭാഷ് ഇതേ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിച്ചിരുന്നു. അവർ 7,624 വോട്ടുകൾ പിടിച്ചപ്പോൾ വി.എൻ. വാസവൻ 14,303 വോട്ടുകൾക്കാണ് ജയിച്ചത്. ഇത്തവണ മന്ത്രി വി.എൻ. വാസവന് ചില വിവാദങ്ങൾ കുരുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഈഴവ-ക്രൈസ്തവ സമുദായങ്ങൾക്ക് നിർണ്ണായക പ്രാതിനിധ്യമുള്ള മണ്ഡലത്തിൽ ജോസഫ് വാഴയ്ക്കനും പരിഗണനാ പട്ടികയിലുണ്ട്.
ഷിയാസിന് പെരുമ്പാവൂരിലും കളമശ്ശേരിയിലും പരിഗണന
എറണാകുളത്തിന്റെ അമരക്കാരൻ മുഹമ്മദ് ഷിയാസിനെ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. നിലവിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ കൈവശമുള്ള കളമശ്ശേരി തിരിച്ചെടുത്ത് ഷിയാസിന് നൽകാൻ ആലോചിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് പെരുമ്പാവൂരും പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചു. വ്യവസായ മന്ത്രി പി. രാജീവിനെതിരെ കരുത്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥി കളത്തിലിറങ്ങണമെന്നാണ് യുഡിഎഫ് തീരുമാനം. പെരുമ്പാവൂരിൽ വിജയിച്ച എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളിയെ മാറ്റി ഷിയാസിനെ കളത്തിലിറക്കാനും ആലോചനയുണ്ട്.
തൃശൂരിനെ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ജോസഫ് ടാജറ്റ്
തൃശൂരിലെ പഴയ പ്രതാപം തിരികെപ്പിടിക്കാനാണ് ജോസഫ് ടാജറ്റ് ഡിസിസി അധ്യക്ഷനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടത്. കെ. കരുണാകരന്റെ കാലത്ത് കോൺഗ്രസിനുണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഒല്ലൂർ, തൃശൂർ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഉയർന്നിട്ടുള്ളത്. ബിജെപിക്കും സിപിഎമ്മിനും ശക്തമായ സ്വാധീനമുള്ള ജില്ലയിൽ ഇത്തവണ കോൺഗ്രസിന് മേൽക്കൈ ഉണ്ടെന്നാണ് ഡിസിസിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.
ജനകീയതയും സംഘടനാപാടവവുമായി പ്രവീൺ കുമാർ
ജനകീയതയും സംഘടനാ ശേഷിയുമാണ് കോഴിക്കോട് ഡിസിസി അധ്യക്ഷൻ പ്രവീൺ കുമാറിനെ പരിഗണിക്കാൻ കാരണം. ഇടതുകോട്ടയായ നാദാപുരത്ത് മുൻപ് നടത്തിയ മികച്ച പോരാട്ടം പ്രവീണിനെ ശ്രദ്ധേയനാക്കിയിരുന്നു. നിലവിൽ കൊയിലാണ്ടിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ സജീവമായി പരിഗണിക്കുന്നത്. 2001-ന് ശേഷം യുഡിഎഫ് വിജയിക്കാത്ത ഈ മണ്ഡലം പ്രവീൺകുമാറിലൂടെ തിരിച്ചുപിടിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് നീക്കം. നാദാപുരത്ത് മുൻ കെഎസ്യു അധ്യക്ഷൻ കെ.എം. അഭിജിത്തിന്റെ പേരാണ് സജീവമായി പരിഗണിക്കുന്നത്.
മലപ്പുറത്ത് വി.എസ്. ജോയ്
കോൺഗ്രസിന്റെ സംഘടനാ സംവിധാനത്തെ എണ്ണയിട്ട യന്ത്രം പോലെ ചലിപ്പിച്ച അധ്യക്ഷനാണ് വി.എസ്. ജോയ്. അദ്ദേഹത്തെ തിരുവമ്പാടി മണ്ഡലത്തിൽ സജീവമായി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ ലീഗിന്റെ കൈവശമുള്ള തിരുവമ്പാടി തിരികെയെടുക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം. അതേസമയം, ജോയിക്ക് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് നൽകുന്ന കാര്യവും പാർട്ടി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.
തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം പുനഃസംഘടന
എട്ട് ജില്ലകളിലും ഡിസിസി അധ്യക്ഷൻമാർ പട്ടികയിലുണ്ടെങ്കിലും മത്സരത്തിന് അനുമതി ലഭിക്കുന്നയിടങ്ങളിൽ പകരം ചുമതല ഉടൻ നൽകിയേക്കില്ല. പകരം താൽക്കാലിക സംവിധാനം ഒരുക്കാനാണ് സാധ്യത. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം നടക്കുന്ന പുനഃസംഘടനയിൽ പുതിയ അധ്യക്ഷൻമാർ ചുമതലയേൽക്കും.