ETV Bharat / state

യുവാക്കൾക്കും വനിതകൾക്കും മുൻഗണന; സ്ഥാനാർഥികളുടെ ചുരുക്കപ്പട്ടിക പണിപ്പുരയിൽ, ഭരണം പിടിക്കാൻ കോണ്‍ഗ്രസ്

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലേക്ക് കേരളം അടുക്കുമ്പോൾ സ്ഥാനാർഥികളുടെ ചുരുക്കപ്പട്ടിക തയാറാക്കൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ്. എൽഡിഎഫിനെ പിന്തള്ളി ഭരണത്തിലേക്ക് കയറാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് കോൺഗ്രസ്.

KERALA ASSEMBLY POLLS KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026 CONGRESS KERALA ASSEMBLY ELECTION
Representational Image (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 18, 2026 at 8:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

അമിത് അഗ്നിഹോത്രി തയാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട്

ന്യൂഡൽഹി: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് കേരളം. ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി വോട്ടെടുപ്പ് നടത്താനാണ് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ പദ്ധതിയെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന. മാർച്ച് പകുതിയോടെ ഒദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങിയേക്കും.

തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ തുടർന്ന് അടുത്ത ആഴ്‌ചയോടെ സ്ഥാനാർഥികളുടെ ആദ്യ പട്ടിക പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തയാറെടുക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസ്. കേരളത്തിലെ 140 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ യുഡിഎഫ് സഖ്യത്തിൽ ഏകദേശം 100 സീറ്റുകളിലേക്ക് മത്സരിക്കാനാണ് ഇത്തവണ കോൺഗ്രസ് പദ്ധതിയിടുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി കേരളം എൽഡിഎഫാണ് ഭരിക്കുന്നത്. ഇത്തവണ എൽഡിഎഫിനെ പിന്തള്ളി ഭരണത്തിലേറുക എന്നതാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. മുതിർന്ന നേതാവ് മധുസൂദനൻ മിസ്ട്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എഐസിസി സ്‌ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റി ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 18) മുതൽ സംസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ശുപാർശ ചെയ്‌ത പേരുകൾ ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങും.

കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഉടൻ യോഗം ചേരുമെന്നും അടുത്ത ആഴ്‌ചയോടെ ആദ്യ പട്ടികയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട പേരുകൾ വ്യക്തമാക്കുമെന്നും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നിരവധി സർവേകൾ നടത്തിയെന്നും പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു.

സാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർഥികളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംസ്ഥാന യൂണിറ്റ് പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. സ്‌ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റി ഇപ്പോൾ പേരുകളുടെ പട്ടിക പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. ശുപാർശകൾ ഉടൻ തന്നെ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റിക്ക് അയക്കും.

തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള തങ്ങളുടെ സന്നദ്ധത അറിയിക്കുന്നതിനായി ആദ്യ പട്ടിക നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി സെക്രട്ടറി പിവി മോഹൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. വിജയസാധ്യതയാണ് പ്രധാന മാനദണ്ഡമെങ്കിലും യുവാക്കൾക്കും വനിതകൾക്കും പ്രത്യേക മുൻഗണന നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം തങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയോടെയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവും എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരായ പൊതുജന വികാരവും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ തങ്ങളുടെ വിജയത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചുവെന്ന് മോഹൻ പറഞ്ഞു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇത് പ്രതിഫലിക്കുമെന്ന് തങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഓർഗനൈസേഷൻ കെസി വേണുഗോപാൽ, സിഡബ്ല്യുസി അംഗം സച്ചിൻ പൈലറ്റ്, കർണാടക മന്ത്രി കെജെ ജോർജ്, കനയ്യ കുമാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള എഐസിസി നിരീക്ഷകർ, എഐസിസി ചുമതലയുള്ളവർ മുതിർന്ന സംസ്ഥാന നേതാക്കളുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള യുഡിഎഫിൻ്റെ തയാറെടുപ്പ് അവലോകനം ചെയ്‌ത് വരികയാണ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

എസ്‌ഐആർ സമയത്ത് ഏകദേശം 24 ലക്ഷം പേരുകളാണ് വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്. അതിനെതിരെ എതിർപ്പുകൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതിക്കുള്ളിൽ ഇത് തിരുത്തുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാന സംഘത്തോട് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി സെക്രട്ടറി ബിഎം സന്ദീപ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയെ ശക്തിപ്പടുത്തുക ഞങ്ങളുടെ രാഷ്‌ട്രീയ സന്ദേശങ്ങൾക്ക് മൂർച്ച കൂട്ടുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് അനുകൂലമായി മണിശങ്കർ അയ്യർ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങളെച്ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദത്തിൽ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അസ്വസ്ഥരായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലന്നും അദ്ദേഹം അംഗമല്ലെന്നും പാർട്ടി പറഞ്ഞതായി മോഹൻ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം കേരളത്തിന് പുറമേ ഏപ്രിലിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന 126 മണ്ഡലങ്ങളുള്ള അസമിലേക്കും സ്ഥാനാർഥികളെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പടുത്താൻ കോൺഗ്രസ് തയാറെടുക്കുകയാണ്. 2016 മുതൽ അധികാരത്തിലുള്ള എൻഡിഎയെ നേരിടുക എന്നതാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.

ഫെബ്രുവരി 19 മുതൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എഐസിസി സ്‌ക്രീനിങ് പാനൽ സംസ്ഥാനം സന്ദർശിച്ച് പേരുകളുടെ ചുരുക്കപ്പട്ടിക തയാറാക്കൽ ആരംഭിക്കും. അടുത്ത 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർഥികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾക്കായി സ്‌ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റി സംസ്ഥാനം സന്ദർശിക്കുമെന്ന് അസമിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള എ‌ഐ‌സി‌സി സെക്രട്ടറി മനോജ് ചൗഹാൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

വിജയസാധ്യത ഒരു പ്രധാന ഘടകമായിരിക്കുമെങ്കിലും, സ്ഥാനാർഥികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നുള്ള ശുപാർശകൾക്കും അർഹമായ പ്രാധാന്യം നൽകുമെന്ന് സെക്രട്ടറി മനോജ് ചൗഹാൻ വ്യക്തമാക്കി.

Also Read: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടി; കേരളത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സുപ്രധാന കാര്യങ്ങൾ

TAGGED:

KERALA ASSEMBLY POLLS
KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
CONGRESS
KERALA ASSEMBLY ELECTION
CONGRESS START LISTING CANDIDATES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.