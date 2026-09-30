ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം ശക്തം; കമ്മിഷനെതിരെ കോൺഗ്രസും ഡിവൈഎഫ്ഐയും
ബിഎസ്എൻഎൽ ഓഫിസിന് മുന്നിൽ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി പ്രതിഷേധിച്ചു. ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിലും പ്രതിഷേധിച്ചു. ഡിവൈഎഫ്ഐ മാർച്ചിൽ സംഘർഷമുണ്ടായി.
Published : September 30, 2026 at 8:27 PM IST
കോട്ടയം: ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി കോൺഗ്രസും ഡിവൈഎഫ്ഐയും. കോട്ടയത്ത് ബിഎസ്എൻഎൽ ഓഫിസിന് മുന്നിൽ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി പ്രതിഷേധിച്ചു. കോട്ടയം മോട്ടോർ ഓഫീസിൽ നിന്നും ജില്ലയിലെ നൂറുകണക്കിന് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ പോസ്റ്റ്ഓഫിസിന് മുന്നിലും പ്രതിഷേധിച്ചു.
കോണ്ഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് മുൻ മന്ത്രി കെസി ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഡിവൈഎഫ്ഐ മാർച്ച് കേന്ദ്ര സെക്രട്ടറിയേറ്റംഗം ജെയ്ക് സി. തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അതേസമയം ഡിവൈഎഫ്ഐ മാർച്ച് സംഘർഷമുണ്ടായി. കോട്ടയം മോട്ടോർ ഓഫീസിൽ നിന്നും ജില്ലയിലെ നൂറുകണക്കിന് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് ഇരച്ചെത്തിയതോടെ പൊലീസ് റോഡിൽ ബാരിക്കേഡ് വച്ച് തടയുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ സ്ഥലത്ത് സംഘർഷമുണ്ടാവുകയായിരുന്നു.
''ആർഎസ്എസ്നെ സഹായിക്കാനാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു''
ആർഎസ്എസ്നെ സഹായിക്കാനാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ജെയ്ക് സി. തോമസ് പറഞ്ഞു. ''ജനാധിപപത്യവിരുദ്ധമായി ഏകാംഗ കമ്മീഷനെന്നപ്പോലെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ബിജെപിക്ക് അനുകൂല രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുവാൻ 13 അരക്കോടി ജനങ്ങളെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി,'' എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആർഎസ്എസ് അജണ്ടയ്ക്കെതിരെ പേരാടാൻ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷമുണ്ടെന്നും ജയ്ക് പറഞ്ഞു. ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവെക്കും വരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ സമരം ഊർജിതമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് അർച്ചന സദാശിവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടിഎസ് ശരത്ത്, ആർ രോഹിത്, രജീഷ് കെ ബാബു തുടങ്ങിയ സംസാരിച്ചു.
''ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ബിജെപിക്ക് വേണ്ടി വീടുപണി ചെയ്യുന്നു''
ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ബിജെപിക്ക് വേണ്ടി വീടുപണി ചെയ്യുകയാണെന്ന് മുൻമന്ത്രി കെ സി ജോസഫ് ആരോപിച്ചു. കോട്ടയത്ത് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട സംഘടിപ്പിച്ച ബിഎസ്എൻഎൽ ഓഫീസ് മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു കെസി ജോസഫിൻ്റെ പ്രതികരണം.
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രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് തിരുനക്കര ഗാന്ധി സ്ക്വയറിൽ നിന്നും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ അണിനിരന്ന പ്രതിഷേധ മാർച്ച് ആരംഭിച്ചത്. ബിജെപിക്കും മോദിക്കും വേണ്ടിയാണ് ഗ്യാനേഷ് കുമാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിഷേധം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യവേകെ സി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെമ്പാടും ജനാധിപത്യം അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയാണ് ഒരു വോട്ടറാവുക എന്നത് ഇപ്പോൾ എളുപ്പമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് നാട്ടകം സുരേഷ് എംഎൽഎ, യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അഡ്വ. ജോസി സെബാസ്റ്റ്യൻ, കോട്ടയം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എംപി സന്തോഷ് കുമാർ, കെപിസിസി സെക്രട്ടറി ഫിലിപ്പ് ജോസഫ്, സുധാ കുര്യൻ, തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച പാമ്പാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തംഗം പ്രീതാ പ്രസാദിനെ കെസി ജോസഫ് ഷാൾ അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു.
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