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‘മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല’; വ്യാജ പോസ്റ്റുകൾക്കെതിരെ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കെ സുധാകരൻ

തൻ്റെ പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങളും പോസ്റ്ററുകളും അടിസ്ഥാനരഹിതവും വസ്‌തുതകൾക്ക് വിരുദ്ധവുമാണെന്ന് സുധാകരൻ വ്യക്തമാക്കി

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 3, 2026 at 8:23 PM IST

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കണ്ണൂർ: മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനെതിരെ താൻ പരാമർശം നടത്തിയെന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വ്യാജ വാട്‌സ്ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങളും പോസ്റ്ററുകളും തള്ളിക്കളഞ്ഞ് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും ലോക്‌സഭാ എംപിയുമായ കെ. സുധാകരൻ. താൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ യാതൊരു പരാമർശവും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും, തൻ്റെ പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വ്യാജ സന്ദേശങ്ങളുടെയും പോസ്റ്ററുകളുടെയും ഉറവിടം കണ്ടെത്തി അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും സുധാകരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് സുധാകരൻ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനെതിരെ താൻ ചില പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയെന്ന അവകാശവാദത്തോടെ വ്യാജ സന്ദേശങ്ങളും പോസ്റ്ററുകളും പ്രചരിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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യുഡിഎഫ് കൺവീനറും കോൺഗ്രസ് എംപിയുമായ അടൂർ പ്രകാശ് അടുത്തിടെ സഖ്യകക്ഷികളുമായി കൂടിയാലോചിക്കാതെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിനെ വിമർശിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ ഭരണ മുന്നണിക്കുള്ളിൽ രാഷ്ട്രീയ വിവാദം ഉടലെടുത്തിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സുധാകരൻ്റെ പേരിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ പരാമർശങ്ങൾ പ്രചരിച്ചത്. എന്നാൽ അടൂർ പ്രകാശിൻ്റെ വിമർശനങ്ങളോട് സുധാകരൻ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

തൻ്റെ പേരിൽ പ്രചരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങളും പോസ്റ്ററുകളും അടിസ്ഥാനരഹിതവും വസ്‌തുതകൾക്ക് വിരുദ്ധവുമാണെന്ന് സുധാകരൻ വ്യക്തമാക്കി. പൊതുജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനും തൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ തകർക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആസൂത്രിത നീക്കമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

വ്യാജ പ്രചാരണത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരെ കണ്ടെത്താനും പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനും ബാധകമായ സൈബർ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ട് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് കത്ത് നൽകിയതായും സുധാകരൻ അറിയിച്ചു. മന്ത്രിക്ക് നൽകിയ കത്തിൻ്റെ പകർപ്പും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിനൊപ്പം പങ്കുവെച്ചു.

“വ്യക്തിഹത്യയും വ്യാജവാർത്തകളും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മറവിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ തെറ്റായ വിവര പ്രചാരണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി ആവശ്യമാണ്,” സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

“സത്യം പുറത്തുവരണം. വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമം ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കണം,” എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിഡി സതീശൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന കാലത്തും കെ. സുധാകരൻ കെപിസിസി അധ്യക്ഷനായിരുന്ന കാലത്തും ഇരുവർക്കുമിടയിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതായി നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ആലപ്പുഴയിലെ 'തെറിവിളി' വിവാദം, പുതുപ്പള്ളിയിലെ 'ആദ്യം ആര് സംസാരിക്കും' തർക്കം, സർക്കുലർ റദ്ദാക്കൽ വിവാദം അതരത്തിൽ നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ ഒരുപാട് അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

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