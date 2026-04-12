കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥി ചർച്ച ഒഴിവാക്കണം, ഇപ്പോള് പ്രസക്തിയില്ല: കെ ബാബു
വോട്ടർമാരെയും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്ന ചര്ച്ചകള് ഒഴിവാക്കണം, ഇപ്പോൾ ജനം അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും പ്രതികരണം, മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വോട്ടർമാരാണ് യുഡിഎഫിനെ അധികാരത്തിലെത്തിക്കുകയെന്നും കെ ബാബു പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : April 12, 2026 at 12:48 PM IST
എറണാകുളം: കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് പാർട്ടി നേതാക്കൾ വിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ ബാബു. വോട്ടർമാരെയും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഏതൊരു ചർച്ചയും ഒഴിവാക്കണം. ഇത്തരം ചർച്ചകൾക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രസക്തിയില്ലെന്നും ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയെ ഉയർത്തിക്കാട്ടാതെ കോൺഗ്രസ് ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പാണിതെന്നും ബാബു പറഞ്ഞു. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം മെയ് 4 ന് പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കെയാണ് പരമാര്ശം. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ചയ്ക്കും ഇപ്പോൾ പ്രസക്തിയില്ലെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ അത് നടക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ചില വ്യക്തികൾ ഒറ്റപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, എനിക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം കോൺഗ്രസിൽ അത്തരമൊരു ചർച്ചയില്ല. പാർട്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ കഴിയുന്ന നിരവധി കഴിവുള്ള നേതാക്കളാണ് കോൺഗ്രസിനുള്ളത്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ചയും ഉണ്ടാകരുതെന്നും ബാബു ആവർത്തിച്ചു.
മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വോട്ടർമാരാണ് യുഡിഎഫിനെ അധികാരത്തിലെത്തിക്കുക. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ട വോട്ടർമാരും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും ഇപ്പോൾ അത്തരം ചർച്ചകൾ അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ വി ഡി സതീശൻ്റെ പങ്ക് നിർണായകമാണെന്നും, എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൂട്ടായി പോരാടിയതാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏത് തീരുമാനവും കൂട്ടായി എടുക്കുമെന്നും ബാബു കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സമീപകാലത്ത്, മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് സതീശൻ, രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പേരുകൾ ചില പാർട്ടി നേതാക്കൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതുവരെ അത്തരം ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് ഭൂരിപക്ഷം നേതാക്കളും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് സ്വമേധയാ പിന്മാറിയതിനാൽ ബാബു ഇത്തവണ മത്സരിച്ചിരുന്നില്ല. മുമ്പ് അദ്ദേഹം തൃപ്പൂണിത്തുറ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്നു. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ വന്ന 2011-ൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയെന്ന് ബാബു പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് എല്ലാവരും ഉമ്മന് ചാണ്ടിയുടെ നേതൃത്വം അംഗീകരിച്ചു. അദ്ദേഹം അപ്പോള് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്ന് പൊതുവെ ഒരു ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു.
മുഖ്യമന്ത്രിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് കോൺഗ്രസിനും സിപിഎമ്മിനും വ്യത്യസ്ത സംവിധാനങ്ങളുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സിപിഎമ്മിൽ സാധാരണയായി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിന് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു പേര് മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. പകരം മറ്റ് പേരുകൾ ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
