സിജെ റോയിയുടെ മരണം: ആദായ നികുതി പരിശോധന സ്വാഭാവികം; ഇഡി വന്നിട്ടില്ല, ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാന്യമായി പെരുമാറി: ടിഎ ജോസഫ്
സിജെ റോയിയുടെ മരണത്തിലെ അന്വേഷണത്തിൽ തൃപ്തിയുണ്ടെന്ന് എംഡി വ്യക്തമാക്കി. ആദായ നികുതി പരിശോധന സ്വാഭാവികമാണെന്നും വ്യാജ വാർത്തകൾക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Published : February 9, 2026 at 5:22 PM IST
എറണാകുളം: കോൺഫിഡൻ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ സിജെ റോയിയുടെ മരണത്തിൽ നടക്കുന്ന അന്വേഷണത്തിൽ പൂർണ സംതൃപ്തിയുണ്ടെന്ന് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ടിഎ ജോസഫ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. ആദായ നികുതി വകുപ്പിൻ്റെ പരിശോധന സ്വാഭാവിക നടപടിക്രമം മാത്രമാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാന്യമായാണ് പെരുമാറിയതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കമ്പനിക്കെതിരെ ചില ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ നടത്തുന്ന വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളെയും അദ്ദേഹം തള്ളിക്കളഞ്ഞു.
അന്വേഷണം വ്യവസ്ഥാപിതമായി നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇടപെടുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകട്ടെ, കുറ്റക്കാർ ആരാണെങ്കിലും അവരെ പിടികൂടട്ടെ എന്നുമാണ് കമ്പനിയുടെ നിലപാടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ കമ്പനിക്കും എംഡി എന്ന നിലയിൽ തനിക്കും യാതൊരുവിധ പരാതികളുമില്ല. മൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതും പരാതികൾ നൽകുന്നതും താൻ തന്നെയാണ്. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഡിസിപിമാരും വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് സഹകരിക്കുന്നത്. അന്വേഷണത്തിൽ ആരെയും പ്രലോഭിക്കാനുള്ള ഘടകങ്ങളൊന്നുമില്ല. കമ്പനിക്ക് ശത്രുക്കളാരും ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ആദായ നികുതി പരിശോധന
ആദായ നികുതി വകുപ്പിൻ്റെ പരിശോധനയെ ഭയക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അവർ സർക്കാരിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ടിഎ ജോസഫ് പറഞ്ഞു. വലിയൊരു കുറ്റകൃത്യം കണ്ടെത്തിയത് കൊണ്ടല്ല അവർ പരിശോധന നടത്തിയത്. കമ്പനി അവരുമായി സഹകരിച്ചാണ് നിന്നത്. അഞ്ച് ദിവസം അവർ ഓഫിസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥർ വളരെ ന്യായമായ രീതിയിലാണ് ഇടപെട്ടതും പ്രവർത്തിച്ചതും. റുട്ടീൻ സമയമായ രാവിലെ എട്ടരയ്ക്കും വരികയും വൈകുന്നേരം ഒമ്പത് മണിക്ക് പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴും ഞായറാഴ്ചകളിലും അവർ സമയം വിട്ടു നൽകി. വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ പെരുമാറിയത്. ബംഗളൂരുവിലും ഇതുതന്നെയാണ് നടന്നതെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഗവൺമെൻ്റെ വരുമാന സ്രോതസ്സുകളാണ് ഇൻകം ടാക്സും ജിഎസ്ടിയും. ഇത് റുട്ടീൻ പരിശോധന മാത്രമാണ്.
മാനസിക സമ്മർദവും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും
മാനസിക സമ്മർദം എന്നത് ഇന്ന് സാധാരണമാണ്. എന്നാൽ സിജെ റോയി അത്തരം സമ്മർദങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എംഡി പറഞ്ഞു. ബിസിനസ് പ്രശ്നങ്ങളോ ഇൻകം ടാക്സ് പ്രശ്നങ്ങളോ മാത്രമല്ല മാനസിക സമ്മർദത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. ജനിതകമായ കാരണങ്ങൾ, ശാരീരികമായ മാറ്റങ്ങൾ, തൈറോയ്ഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ, രാസമാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിന് കാരണമാകാം. അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനോ ഉപദ്രവിക്കാനോ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
വൈകാരികമായി വളരെ ശക്തനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരമൊരു തലത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല. ചെയർമാനെ നഷ്ടപ്പെട്ട കമ്പനിക്കും അച്ഛനെയും ഭർത്താവിനെയും നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബത്തിനും ഉണ്ടായ വൈകാരിക ആഘാതം വലുതാണ്. താൻ തന്നെ പലപ്പോഴും തകർന്നുപോയി. സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുമ്പോൾ ഫ്യൂണറൽ ഹാളിലേക്ക് പോലും കയറാൻ കഴിയാത്ത മാനസികാവസ്ഥയിലായിരുന്നുവെന്നും രക്തസമ്മർദവും പ്രമേഹവും വർധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ചികിത്സ തേടിയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾക്കെതിരെ
പല മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും പ്രത്യേകിച്ചും യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിലൂടെയും തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. മരിച്ചുപോയ ചെയർമാനെക്കുറിച്ച് വളരെ മോശമായ രീതിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ടിങ്ങാണ് ചിലർ നടത്തിയത്. പലരെയും വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിച്ചും ചില കുടുംബങ്ങളെ തകർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഇത് മാധ്യമ ധർമമല്ല. പല യൂട്യൂബർമാരും പ്രചരിപ്പിച്ചത് കമ്പനിയിൽ ഇഡി റെയ്ഡ് ആണെന്നാണ്.
രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അത് പിഎംഎൽഎ എന്നും ഫെമ എന്നും മാറ്റിപ്പറഞ്ഞു. അത്തരം ഏജൻസികൾ അന്വേഷിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയൊരു കോലാഹലം സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരുവിധ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏജൻസിയും കമ്പനിയിൽ വന്നിട്ടുമില്ല. രണ്ട് വർഷം മുൻപ് ജിഎസ്ടി പരിശോധന ഉണ്ടായിരുന്നു. കമ്പനി കള്ളക്കടത്തും ബിനാമി ഇടപാടുകളും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും നടത്തുന്ന ഒന്നാണെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാൻ പലരും ശ്രമിച്ചു. മരിച്ചുപോയ ചെയർമാനെ കഴുകന്മാരെപ്പോലെയോ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെയോ വേട്ടയാടുന്നത് നീതീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതും അതീവ മ്ലേച്ഛകരവുമായ പ്രവൃത്തിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് എംഡി
സംസ്ഥാനത്ത് മന്ത്രിസ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ഉന്നതനായ ഒരു വ്യക്തി കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന വാർത്ത അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചു. ആരുടെയെങ്കിലും കൈയിൽ നിന്നും നിക്ഷേപമെന്ന പേരിൽ പണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള തെളിവ് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇരട്ടിയായി തിരിച്ചുനൽകാൻ തയാറാണ്. ഒരാൾക്കുപോലും അങ്ങനെ കമ്പനിയെ സമീപിക്കാൻ കഴിയില്ല. സിനിമാ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ സുതാര്യമായാണ് ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളത്.
ചെയർമാന് സിനിമ മേഖലയോട് വലിയ താത്പര്യമായിരുന്നു. പല നടന്മാർക്കും സംവിധായകർക്കും അദ്ദേഹം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള അഡ്വാൻസുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് പണം നൽകാനുണ്ടെന്നല്ലാതെ ആർക്കും ഇങ്ങോട്ട് പണം കൊടുക്കാനില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. മോഹൻലാലിനെ പോലുള്ള പ്രമുഖ സിനിമാതാരങ്ങൾ കമ്പനിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വാർത്തകളും അദ്ദേഹം തള്ളി. മോഹൻലാലുമായുള്ള ബന്ധം സൗഹൃദത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ളതാണ്. കാസനോവ സിനിമയിലൂടെയുള്ള ബന്ധമാണത്. ആന്റണി പെരുമ്പാവൂർ കുടുംബസുഹൃത്താണ്. ആരും കമ്പനിയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടില്ല.
സാമ്പത്തിക സുതാര്യത
കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ യാതൊരുവിധ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഇല്ലെന്നും ഇതൊരു 'സീറോ ഡെറ്റ്' കമ്പനിയാണെന്നും ടിഎ ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി. ഒരാൾ പോലും കമ്പനിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല. ക്ലയന്റുകൾ ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നത്. സെയിൽസ്, കളക്ഷൻ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നിവയാണ് കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ തത്വം. ബാങ്കിൽ നിന്നോ സ്വകാര്യ പണമിടപാട് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ വ്യക്തികളിൽ നിന്നോ പണം കടം വാങ്ങാറില്ല. കമ്പനിയുടെ ഇടപാടുകൾ വളരെ സുതാര്യമാണ്.
1600 കോടി രൂപയുടെ 12 പ്രോജക്റ്റുകൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ തുക മുഴുവൻ കൈവശം വച്ചുകൊണ്ടല്ല ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത്. വിശ്വസ്തരായ ക്ലയന്റുകളിൽ നിന്ന് അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ വിറ്റ് ആ പണം ഉപയോഗിച്ച് നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൂഉടമകളുമായി ചേർന്ന് ജോയിന്റ് വെഞ്ച്വർ വഴിയാണ് പലപ്പോഴും പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നു
ചെയർമാൻ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമാകാറുണ്ട്. അത് കമ്പനിയുടെ ബ്രാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. 24 മണിക്കൂറിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ മാത്രമായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഉറങ്ങുക. ബാക്കി സമയം മുഴുവൻ ജോലിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. ചെയർമാൻ മരിക്കുന്നതുവരെ ഇതേ രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ചെയർമാൻ്റെ മരണം കാരണം ഇവിടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൈകിക്കുന്ന യാതൊരു സാഹചര്യവുമില്ല. ബംഗളൂരുവും കേരളവും പൂർണമായും സ്വതന്ത്രമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ബംഗളൂരുവിൽ ചെയർമാൻ നേരിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നത്. അവിടെയുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രോജക്റ്റുകൾ എല്ലാം പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് തന്നെ മാസ്റ്റർ ഡെവലപ്പർ എന്ന നിലയിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു. സ്ഥലം വാങ്ങി ഡെവലപ്പർമാർക്ക് കൈമാറുന്ന രീതിയാണിത്. അതിനാൽ അവിടെയും നിക്ഷേപകർ സുരക്ഷിതരാണ്.
രണ്ട് മാസം മുൻപ് കേരളത്തിൽ 12 പ്രോജക്റ്റുകൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിൽ എട്ടെണ്ണം ഇതിനകം ലോഞ്ച് ചെയ്തു. അടുത്ത 12-ാം തീയതി കമ്പനിയുടെ ഇരുപതാം വാർഷികമാണ്. അഖിലേന്ത്യ പണിമുടക്ക് ഉള്ളതിനാൽ 14-ാം തീയതി രണ്ട് പ്രോജക്റ്റുകൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യും. കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധി എല്ലാ ബിസിനസ് മേഖലകളെയും ബാധിച്ചപ്പോഴും ജീവനക്കാർക്ക് കൃത്യസമയത്ത് ശമ്പളം നൽകി. ചെയർമാൻ്റെ വിയോഗത്തിലും കമ്പനി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 12 സെന്റിൽ കോറമംഗലയിൽ വീട് പണിയുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പഴയ വീടുകൾ പൊളിച്ച് പണിയുന്നതിനെക്കുറിച്ചും നെഗറ്റീവ് വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
