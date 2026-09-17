യുപിഐ ഇടപാടുകൾ ചെയ്യരുത്, സഹരിക്കുക..! സ്കാനറിന് മുകളിൽ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡ് വെച്ച് വ്യാപാരികൾ
കാര്യമറിയാതെ എത്തുന്ന ഉപഭോക്താക്കളെ വിവരമറിയിക്കാനും ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകളിലെ ആശങ്ക പങ്കുവെക്കാനും കടകളിലെ ഗൂഗിൾ പേ സ്കാനറുകൾക്ക് മുകളിൽ താത്കാലിക നോട്ടീസുകൾ പതിച്ചിരിക്കുകയാണ് വ്യാപാരികൾ.
Published : September 17, 2026 at 5:31 PM IST
രജിത് കുമാർ എംടി
കോഴിക്കോട്: തെരുവ് കച്ചവടക്കാർ മുതൽ വൻകിട വ്യവസായികൾ വരെ ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാടുകളെ പൂർണമായി ആശ്രയിക്കുന്ന കാലമാണിത്. നോട്ട് നിരോധനത്തിന് ശേഷം ക്യു ആർ കോഡുകളിലേക്ക് മാറിയ സാധാരണക്കാരെയും ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരെയും ഒരേപോലെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ വാർത്ത വിപണിയിൽ കാട്ടുതീ പോലെ പടർന്നത്. "യുപിഐ വഴി 2000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഇടപാടുകൾക്ക് എംഡിആർ!" ഇതോടെ വ്യാപാരികളിൽ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പവും പ്രതിഷേധവുമാണ് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
കാര്യമറിയാതെ എത്തുന്ന ഉപഭോക്താക്കളെ വിവരമറിയിക്കാനും ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകളിലെ ആശങ്ക പങ്കുവെക്കാനും കടകളിലെ ഗൂഗിൾ പേ സ്കാനറുകൾക്ക് മുകളിൽ താത്കാലിക നോട്ടീസുകൾ പതിച്ചിരിക്കുകയാണ് വ്യാപാരികൾ. വലിയ തുകയുടെ ഇടപാടുകൾ നടക്കുന്ന വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, മസാലക്കടകൾ, ഹാർഡ്വെയറുകൾ, ബേക്കറികൾ എന്നിവയിലാണ് ഇത്തരം നോട്ടീസുകൾ വ്യാപകമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.
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ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ മാത്രം നടക്കുന്ന ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ അപകടത്തിലാക്കുമെന്ന് ചെറുകിട വ്യാപാരികൾ ഭയക്കുന്നു. പണമിടപാടുകൾക്ക് വ്യാപാരികളിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെൻ്റ് സേവനദാതാവോ ഈടാക്കുന്നതാണ് മെർച്ചൻ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് (എംഡിആർ). എംഡിആർ നടപ്പായാൽ അതിൻ്റെയൊരു പങ്ക് ഇടപാടിൽ ഉൾപ്പെട്ട ബാങ്കുകൾക്കും പേയ്മെൻ്റ് സേവനദാതാവിനും ലഭിക്കും. വ്യാപാരി ഈ ബാധ്യത ഉപയോക്താവിലേക്ക് കൈമാറിയാൽ സാധാരണക്കാരുടെ ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാടിന് ചെലവേറാം.
"വർക്ക്ഷോപ്പ് സ്പെയർ പാർട്സ് വിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് സാധനങ്ങളുടെ വില 2000 അല്ലെങ്കിൽ 3000 രൂപയിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നും തുക പിടിച്ചാൽ വെറുതെ കച്ചവടം നടത്തുന്ന അവസ്ഥയാകും," വർക്ക്ഷോപ്പ് തൊഴിലാളി ഇംത്യായാസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ചില്ലറ പണമിടപാടുകൾ പൂർണമായും നിലച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഈ തീരുമാനം വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് മസാലക്കട നടത്തുന്ന ഹക്കീം ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
വിലക്കയറ്റത്തിനും പ്രക്ഷോഭത്തിനും വഴിവെക്കും
നാഷണൽ പെയ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയും (NPCI) കേന്ദ്ര നയങ്ങളുടെയും ഭാഗമായി വ്യാപാരികൾക്ക് മേൽ കൂടുതൽ ബാധ്യതകൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണെന്ന് വ്യാപാരി സംഘടനാ നേതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു.
"വ്യാപാരി ഒരു നിശ്ചിത ലാഭം നോക്കിയാണ് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് അതിനുമേൽ സർക്കാരും വിഹിതം ചോദിച്ചാൽ വ്യാപാരി കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിലാകും. ഇത് മറികടക്കാൻ സാധനങ്ങളുടെ വില വർധിപ്പിക്കേണ്ടി വരികയും വിപണിയിൽ കടുത്ത വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും," വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി നാസർ മാവൂരാൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
2016-ൽ നോട്ട് നിരോധന സമയത്ത് മർച്ചൻ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് (MDR) കൂട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിയ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ പടിപടിയായി ബാധ്യതകൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. 2500 രൂപയുടെ ഇടപാടിൽ പോകുന്ന 10 രൂപ ബാങ്കുകൾക്കും ആപ്പുകൾക്കുമായി വീതംവെച്ച് ആ മേഖലയെ സുരക്ഷിതമാക്കുമ്പോൾ, രാജ്യത്തെ 75 ശതമാനത്തിലധികം പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വ്യാപാരി സമൂഹത്തെ സർക്കാർ പൂർണമായും തള്ളിക്കളയുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഡിജിറ്റൽ പെയ്മെൻ്റുകളിൽ പുതിയ സാമ്പത്തിക ഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചാൽ വരും നാളുകളിൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് വ്യാപാരി സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം.
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