അവധി കഴിഞ്ഞ് സൗദിയിൽ പോയ നഴ്സിനെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി; വിമാനത്താവളത്തിൽ തടഞ്ഞ് വച്ചെന്ന് അവസാന സന്ദേശം
അവധിക്ക് നാട്ടിൽ വന്ന് തിരികെ സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയ സുൽത്താൻ ബത്തേരി അയ്യങ്കൊല്ലി സ്വദേശിനിയായ ഫിലോമിനയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ആശങ്കയിൽ കഴിയുകയാണ് കുടുംബം.
Published : October 14, 2026 at 11:33 AM IST
വയനാട്: സൗദി അറേബ്യയിൽ നഴ്സായി ജോലിക്ക് പോയ വയനാട് സ്വദേശിനിയെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി. സുൽത്താൻ ബത്തേരി അയ്യങ്കൊല്ലി സ്വദേശിനിയായ ഫിലോമിനയെയാണ് സൗദിയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം കാണാതായത്. അവധി കഴിഞ്ഞ് തിരികെ മടങ്ങിയ ഫിലോമിനയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ ആശങ്കയിലാണ് കുടുംബം.
അവധിക്ക് നാട്ടിൽ വന്ന് തിരികെ സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയ സുൽത്താൻ ബത്തേരി അയ്യങ്കൊല്ലി സ്വദേശിനിയായ ഫിലോമിനയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ആശങ്കയിൽ കഴിയുകയാണ് കുടുംബം. നാല് ദിവസം മുൻപാണ് ഫിലോമിന സൗദി അറേബ്യയിലെ റിയാദിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. യാത്ര തിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് തൻ്റെ ഫോൺ വാങ്ങി വെച്ചുവെന്നാണ് വീട്ടുകാർക്ക് ലഭിച്ച അവസാനത്തെ സന്ദേശം. പിന്നീട് ജിദ്ദയിൽ എത്തിയ മകളെ ബന്ധപ്പെടാൻ കുടുംബത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
''ഞങ്ങളാണ് അവളെ ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ട് വിട്ടത്. കണക്ഷൻ ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു. അവിടെയെത്തി ചെക്ക് ഇൻ നടപടി കഴിഞ്ഞും മെസേജ് അയച്ചു. എന്നാൽ ജിദ്ദയിൽ എത്തിയതോടെ അവളെ മാത്രം അധികൃതർ മാറ്റി ഒറു റൂമിൽ ഇരുത്തി. എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു.
ശേഷം അധികൃതർ വന്ന് ഫോണ് വാങ്ങി. ലഗേജ് ആരെങ്കിലും വന്ന് എടുക്കണം എന്ന് നിർദേശവും നൽകി. എന്തിനാണ് എന്നവള് ചോദിച്ചെങ്കിലും മറുപടിയില്ല. എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് ഫോൺ വാങ്ങി വെച്ചുവെന്ന് അവസാനമായി മെസേജ് അയച്ചു. ഞങ്ങള്ക്ക് ഒരു മകനുണ്ട്. അവൻ അമ്മയെ അന്വേഷിച്ച് തുടങ്ങി. എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല,'' ഭർത്താവ് ജോണ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
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മകൾക്ക് എന്തുപറ്റി എന്നറിയാതെ നെട്ടോട്ടമോടുകയാണ് കുടുംബം. ഫിലോമിനയുടെ പാസ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഒന്നും ചോദിക്കാതെ വാങ്ങി വെക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഭർത്താവ് ജോൺ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സൗദിയിലെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും ഫിലോമിന അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്.
ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി യാതൊരു മറുപടിയും കുടുംബത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഫിലോമിനയെ എത്രയും വേഗം കണ്ടെത്തണമെന്നും സുരക്ഷിതമായി നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ അധികൃതർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നുമാണ് മാതാപിതാക്കളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും ആവശ്യം.
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