ശബരിമലയ്‌ക്ക് എത്തിയ തീര്‍ഥാടകയുടെ കാലില്‍ സര്‍ജിക്കല്‍ ബ്ലേഡ് വച്ച്‌ കെട്ടി; ഗുരുതര ചികിത്സാ പിഴവെന്ന് പരാതി

നെടുമ്പാശേരി സ്വദേശിനി പ്രീതയാണ് പരാതി നൽകിയത്. പത്തനംതിട്ട ഡിഎംഒക്കാണ് പരാതി നല്‍കിയിത്

Preetha, Surgical blade inside the bandage (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 17, 2026 at 3:43 PM IST

2 Min Read
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല തീര്‍ഥാടകയുടെ കാലിലുണ്ടായ മുറിവില്‍ സര്‍ജിക്കല്‍ ബ്ലേഡ് വച്ച്‌ കെട്ടിയെന്ന് പരാതി. നെടുമ്പാശേരി സ്വദേശിനി പ്രീതയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച പത്തനംതിട്ട ഡിഎംഒക്ക് പരാതി നല്‍കിയിത്. പമ്പ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ തേടിയ പ്രീതയുടെ കാലിലെ മുറിവ് ഡ്രസ് ചെയ്‌ത തുണിക്കുള്ളിൽ സർജിക്കല്‍ ബ്ലേഡ് വച്ച്‌ കെട്ടിയതായാണ് പരാതി. ഫോണിൽ വിളിച്ചാണ് പ്രീത ഡിഎംഒക്ക് പരാതി നൽകിയത്.

ഒപി ടിക്കറ്റ്, മുറിവിനൊപ്പം ചുറ്റിയ തുണിക്കുള്ളിൽ ബ്ലേഡ് വച്ച്‌ കെട്ടിയ ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവയും ഡിഎംഒക്ക് പരാതിക്കൊപ്പം അയച്ചു നൽകി. പരാതിയില്‍ ഡിഎംഒ വിശദമായി അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നാണ് വിവരം. പന്തളത്ത് നിന്നും പുറപ്പെട്ട തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്രക്കൊപ്പം കാല്‍നടയായാണ് പ്രീത ശബരിമലയ്‌ക്ക് പോയത്. പമ്പയിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും കാലില്‍ ചെറിയ പരിക്കുകൾ വന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതോടെ പമ്പ ആശുപത്രിയിലെത്തി ചികിത്സ തേടുകയായിരുന്നു.

https://imgs.etvbharat.com/etvbharat/prod-images/17-01-2026/25833471_dsfh.png
പമ്പ ആശുപത്രിയിലെ ഒപി ടിക്കറ്റ് (ETV Bharat)

ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നും കാലിൽ മരുന്ന് വച്ച് കെട്ടി. തുടർന്ന് പ്രീത സന്നിധാനത്തെത്തി ദർശനം നടത്തി. ദർശനം നടത്തി മടങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും മുറിവ് ഡ്രസ് ചെയ്യാനായി പ്രീത പമ്പ ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ എത്തി.

തുണിക്കുള്ളിൽ വച്ചു കെട്ടിയ സർജിക്കൽ ബ്ലേഡ് (ETV Bharat)

സമയം രാത്രി വൈകിയതിനാൽ ആശുപത്രിയില്‍ എല്ലാവരും ഉറക്കത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് പ്രീത പറയുന്നു. തുടർന്ന് ഡോക്‌ടർ എത്തുകയും ഡോക്‌ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം ആളെത്തി മുറിവ് ഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു.

മുറിവ് ഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിൽ സംശയം തോന്നിയ പ്രീത കാര്യം തിരക്കിയപ്പോൾ താൻ നഴ്‌സിംഗ് അസിസ്‌റ്റ് ആണെന്നും നഴ്‌സ് സ്ഥലത്തില്ലെന്നുമായിരുന്നു അയാളുടെ മറുപടി. വീട്ടിലെത്തി മുറിവ് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോഴാണ് തുണിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് സർജിക്കല്‍ ബ്ലേഡ് കണ്ടെത്തിയതെന്നാണ് പ്രീത പറയുന്നത്. തുടർന്ന് പത്തനംതിട്ട ഡി എം ഒ യ്‌ക്ക് പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു.

അഞ്ചുവയസുകാരിക്ക് ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ല

പുഴുവരിച്ച വ്രണവുമായി മഞ്ചേരി മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ എത്തിയ അഞ്ചുവയസുകാരിക്ക് ചികിത്സ നല്‍കിയില്ലെന്ന് പരാതി. പോത്തുക്കല്‍ സ്വദേശിയായ ആദിവാസി പെണ്‍കുട്ടിക്കാണ് ചികിത്സ നിഷേധിച്ചത്.

തലയില്‍ വ്രണവുമായി എത്തിയ ബാലികയെ നിലമ്പൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ നിന്നും ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ല.

കുട്ടി ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയില്‍ കൊണ്ടുപോയ ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ മണികണ്‌ഠന്‍ ആണ് മഞ്ചേരി ആശുപത്രിയില്‍ മതിയായ ചികിത്സ ലഭിക്കാത്ത സംഭവം പുറം ലോകത്തെ അറിയിച്ചത്.

