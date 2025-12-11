Kerala Local Body Elections2025

പ്രദീപിന്‍റെ പേരില്‍ മറ്റൊരാള്‍ 'കുത്തി', തൃശൂരിൽ കള്ളവോട്ട്; നിയമനടപടിക്കൊരുങ്ങി കുടുംബം

രാവിലെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ ബൂത്തിലെത്തിയ പ്രദീപ് തൻ്റെ വോട്ട് മാറ്റാരോ ചെയ്‌തിട്ടുള്ളതായി അറിയുകയായിരുന്നു.

Representational image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 11, 2025 at 2:24 PM IST

Choose ETV Bharat

തൃശൂർ : കള്ളവോട്ട് ചെയ്‌തതായി പരാതി. നെടുപുഴയിൽ പോളിടെക്‌നിക്കിലെ ബൂത്തിലാണ് കള്ളവോട്ട് ചെയ്‌തതായി പരാതി ഉയർന്നത്. നെടുപുഴ സ്വദേശിയായ പ്രദീപ് എന്നയാളുടെ വോട്ടാണ് മറ്റൊരാൾ ചെയ്‌തതായി കുടുംബാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞത്.

പ്രദീപ് രാവിലെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ ബൂത്തിലെത്തിയപ്പോൾ വോട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുള്ളതായി ഓഫിസർമാർ പറഞ്ഞു. മാറ്റാരോ പ്രദീപിൻ്റെ വോട്ടവകാശം ഉപയോഗിച്ചതായി പ്രദീപിൻ്റെ സഹോദരൻ സുദീപ് പറഞ്ഞു. കോർപ്പറേഷൻ ഡിവിഷൻ 45 ലെ ബൂത്ത് 1 ലാണ് കള്ളവോട്ട് നടന്നതെന്ന് സുദീപ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. പ്രദീപിന് വോട്ട് നഷ്‌ടപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ പകരം ടെൻഡർ വോട്ട് നൽകാമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രാവിലെ ഏഴരയ്‌ക്ക് മുൻപേ പ്രദീപിൻ്റെ വോട്ട് ചെയ്‌തതായാണ് പ്രിസൈഡിങ് ഓഫിസർ പറഞ്ഞത്. തിരക്കുള്ളതിനാൽ പ്രദീപിന് സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ സാധിച്ചില്ല. സംഭവം നിരാശാജനകമാണ്. തങ്ങൾക്ക് ഈ സംഭവത്തിൽ പരാതിയുണ്ട് എന്നും സുദീപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പ്രദീപിന്‍റെ സഹോദരൻ പ്രതികരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

"സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും സുരക്ഷാ വീഴ്‌ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സിസിടിവി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും നിലവിൽ ഇവിടെ യാതൊരു സുരക്ഷ ക്രമീകരണവുമില്ല" എന്നും സുദീപ് ആരോപിച്ചു.

