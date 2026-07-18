പരാതി സ്വീകരിക്കാതെ അപമാനിച്ച് ഇറക്കിവിട്ടെന്ന് പരാതി: അരൂർ എസ് എച്ച് ഒ ക്കെതിരെ അഭിഭാഷകൻ
അരൂർ എസ് എച്ച് ഒ അഭിഭാഷകനെയും കക്ഷിയെയും പരാതി സ്വീകരിക്കാതെ അപമാനിച്ച് ഇറക്കിവിട്ടെന്ന് പരാതി. എസ്എച്ച്ഒയ്ക്കെതിരെ ബാർ അസോസിയേഷൻ രംഗത്ത്.
Published : July 18, 2026 at 6:50 PM IST
ആലപ്പുഴ: ഗാർഹിക പീഡന പരാതിയുമായി ബന്ധുവിനൊപ്പം അരൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ ചേർത്തല കോടതി അഭിഭാഷകൻ എ ജെ കിരണിനെ എസ് എച്ച് ഒ അപമാനിച്ചതായി പരാതി. സംഭവത്തിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്ക് അഭിഭാഷകൻ പരാതി നൽകി. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ശേഷമാണ് സംഭവം.
498A കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് പരാതി നൽകാൻ എത്തിയപ്പോൾ എസ് എച്ച് ഒ രാജീവ് ഇടപെട്ട് പരാതി വാങ്ങി മാറ്റിയതായും "ഇതുവരെ പ്രശ്നം തീർത്തില്ലേ" എന്ന് ചോദിച്ചതായും അഭിഭാഷകൻ ആരോപിച്ചു. "ഞാൻ അഭിഭാഷകനാണ്, ഇത് ക്രൂരതയുടെ കേസാണ്, ക്രൈം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ 'നീ ആരാടാ', 'കോടതിയിൽ പോയി കൊടുത്താൽ മതി, ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട' എന്ന് ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇറക്കിവിട്ടു എന്നും കക്ഷികൾക്കും സ്റ്റേഷനിലെത്തിയവർക്കും മുന്നിൽ വച്ചാണ് അവഹേളിച്ചത്.സംഭവത്തില് ബന്ധു പേടിക്കുകയും തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അഭിഭാഷകനാണെങ്കില് അത് കോടതിയില് പോയി തീര്ത്തോ. നീ ഇവിടെ നിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. " എന്നും കിരൺ പറഞ്ഞു.
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സംഭവത്തിൽ ബാർ അസോസിയേഷൻ, ബാർ കൗൺസിൽ, പൊലീസ് കംപ്ലൈൻ്റ് അതോറിറ്റി, ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്, എ.ഡി.ജി.പി എന്നിവർക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ചേർത്തല ബാർ അസോസിയേഷൻ കോടതി വളപ്പിൽ പ്രതിഷേധവും നടത്തി.
ഡിവൈഎസ്പിയെ കാണുമെന്ന് ബാര് അസോസിയേഷന് പ്രസിഡൻ്റ്
അഡ്വ: കിരണിനെയും കൂട്ടി ഡിവൈഎസ്പിയെ കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ബാര് അസോസിയേഷന് പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വ: തോമസ് ജോസഫ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില് നടപടിയെടുത്തില്ലെങ്കില് കൂടുതല് പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് പോകാനാണ് തീരുമാനമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "അഭിഭാഷകരുടെ സംരക്ഷണ ബില് എത്രയും പെട്ടന്ന് പാസാക്കണമെന്ന് ചേര്ത്തല ബാര് അസോസിയേഷന് സര്ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ കാലാലങ്ങളില് മാറി വരുന്ന സര്ക്കാര് അതിന് തയ്യാറാകാതെ വരുന്നു. പുതിയ സര്ക്കാര് എത്രയും പെട്ടന്ന് ബില് നിയമസഭയില് അവതരിപ്പിക്കണമെന്നും അഭിഭാഷകരെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും ഞങ്ങള് അഭ്യര്ഥിക്കുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ മഹാരാഷ്ട്ര അസംബ്ലിയിലും ബില് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലും ഇത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട്" അഡ്വ:തോമസ് ജോസഫ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
മഹാരാഷ്ട്ര 'അഭിഭാഷകരുടെ അക്രമം തടയലും സംരക്ഷണവും ബിൽ 2026' സര്ക്കാര് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. അഭിഭാഷകർക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്നതിനാലും ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടലിനാലും നിയമനിർമ്മാണം വഴി അഭിഭാഷകർക്കെതിരായ അക്രമം തിരിച്ചറിയാവുന്നതും ജാമ്യമില്ലാത്തതുമായ കുറ്റമാക്കി മാറ്റാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
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