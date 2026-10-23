രക്തപരിശോധനാ ഫലത്തിൽ ഗുരുതര വീഴ്ച: വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളജിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണം
മാനന്തവാടി തോണിച്ചാൽ ഒറവണ്ടി സ്വദേശിനി വിജയലക്ഷ്മിക്കാണ് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിന്ന് തെറ്റായ പരിശോധനാ ഫലം ലഭിച്ചത്
Published : October 23, 2026 at 9:57 AM IST|
Updated : October 23, 2026 at 10:30 AM IST
വയനാട്: മാനന്തവാടി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ രക്തപരിശോധനാ ഫലത്തിൽ ഗുരുതരമായ അപാകത സംഭവിച്ചതായി പരാതി. നെഞ്ചുവേദനയെ തുടർന്ന് ചികിത്സക്കെത്തിയ രോഗിയുടെ രക്തപരിശോധനാ ഫലത്തിൽ അപാകത കാണിച്ച് ബന്ധുക്കളെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ സംഭവത്തിലാണ് പരാതി ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. മാനന്തവാടി തോണിച്ചാൽ ഒറവണ്ടി സ്വദേശിനി വിജയലക്ഷ്മിക്കാണ് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിന്ന് തെറ്റായ പരിശോധനാ ഫലം ലഭിച്ചത്.
നെഞ്ചുവേദനയെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വിജയലക്ഷ്മി ചികിത്സ തേടിയെത്തിയത്. ഒ.പിയിൽ പരിശോധിച്ച ഡോക്ടർ ഇ.സി.ജിയും രക്തപരിശോധനയും നിർദേശിച്ചു. രണ്ടു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഫലം വന്നപ്പോൾ ഹൃദയാഘാത സാധ്യത സൂചിപ്പിക്കുന്ന 'ട്രോപ്പോണിൻ' അളവ് 4.8 ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ രോഗി അത്യാസന്ന നിലയിലാണെന്നും അടിയന്തരമായി വിദഗ്ധ ചികിത്സ വേണമെന്നും അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടർമാർ കൂടെയുള്ളവരെ അറിയിക്കുകയും, രോഗിക്ക് മരുന്നും ഇൻജക്ഷനും നൽകുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ അടിയന്തര അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സൂപ്രണ്ട് ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
തെറ്റായ ഫലം; പതിനഞ്ചായിരം രൂപയോളം നഷ്ടം
തുടർന്ന് ആംബുലൻസിൽ രോഗിയെ കൽപ്പറ്റയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് ഇ.സി.ജി, എക്കോ തുടങ്ങിയ പരിശോധനകൾ നടത്തിയപ്പോഴാണ് മറ്റ് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് വ്യക്തമായത്. ഇവിടെ നടത്തിയ രക്തപരിശോധനയിൽ ട്രോപ്പോണിൻ അളവ് 0.010 മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. മെഡിക്കൽ കോളജിലെ തെറ്റായ ഫലം കാരണം പതിനഞ്ചായിരം രൂപയോളം ചെലവായതിനൊപ്പം കുടുംബം വലിയ ഭീതിയിലാവുകയും ചെയ്തു.
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"കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് നെഞ്ച് വേദനയായിട്ട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ വന്നത്. വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇസിജി എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇസിജി നോർമൽ ആയിരുന്നു. പിന്നീട് രക്തപരിശോധന നടത്തി. അതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടിയപ്പോൾ ഹൈ റിസ്കാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ലിയോ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി. അവിടെ എത്തി രക്തപരിശോധന നടത്തി. അപ്പോൾ എല്ലാം നോർമൽ ആയിരുന്നു" എന്ന് വിജയലക്ഷ്മി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ബി.ജെ.പി, യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ സൂപ്രണ്ട് ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധവുമായെത്തിയത്.
പ്രതിഷേധവുമായി ബിജെപി
സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇന്ന് 11 മണിക്ക് മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് മാർച്ച് ബി.ജെ.പി ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രതിഷേധവുമായി യുവമോർച്ചയും രംഗത്തെത്തി. സൂപ്രണ്ട് സി.കെ. ജീവൻ ലാൽ, ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഡോ. ജാതവേദസ് മോഹൻലാൽ, ആർ.എം.ഒ ഡോ. ജി. ഫെസിൻ എന്നിവരുമായി നേതാക്കൾ ചർച്ച നടത്തി. വിജയലക്ഷ്മിയുടെ പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സൂപ്രണ്ട് ഉറപ്പ് നൽകിയതോടെയാണ് താത്കാലികമായി യുവമോർച്ച പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിച്ചത്.
മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ രക്തപരിശോധനാ ഫലത്തിൽ ഗുരുതരമായ അപാകത സംഭവിച്ച പരാതിയിൽ കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥയാണ് നടന്നത് എന്ന് യുവമോർച്ച സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് അഖിൽ പ്രേം സി പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയം സൂപ്രണ്ടിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം തുറന്ന് സമ്മതിക്കുകയാണ് പത്തിൽ കൂടുതൽ രക്തപരിശോധനാ നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്. മനുഷ്യജീവൻ വെച്ചാണ് ഇവർ കളിക്കുന്നതെന്നും അഖിൽ പറഞ്ഞു. സുമ രാമൻ, അഖിൽ പ്രേം സി, പുനത്തിൽ രാജൻ, ശശി കരിമ്പിൽ, അഖിൽ കേളോത്ത്, രൂപേഷ് പിലാക്കാവ്, സായ്കൃഷ്ണൻ, സംഗീത് പി.എസ് എന്നിവർ പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.
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