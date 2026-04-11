ETV Bharat / state

ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഫോൺ സംഭാഷണം പുറത്ത്; പിന്നാലെ ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകയ്ക്ക് സസ്പെന്‍ഷന്‍

വോട്ടിന് പണം നൽകിയ വിഷയത്തിൽ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ്റെ ഭീഷണിക്കു പിന്നാലെ പരാതി നൽകി ബിജെപി പ്രവർത്തക. അസത്യമാണ് ശോഭ പറയുന്നതെന്നും പണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെളിയിക്കാനും മറുപടി.

Bindhu Vinayakumar, Shobha Surendran (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 11, 2026 at 8:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ആലപ്പുഴ: ആലപ്പുഴയിലെ ബിജെപി പ്രവർത്തകയെ പാലക്കാട് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഫോൺ സംഭാഷണം പുറത്ത്. മുൻ ആലപ്പുഴ നോർത്ത് ജില്ല വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ബിന്ദു വിനയകുമാറിനെതിരെയാണ് ശോഭയുടെ ഭീഷണി. പാലക്കാട് പണം നൽകിയ സ്ത്രീക്ക് പിന്നിൽ ബിന്ദു ആണെന്നാണ് ശോഭയുടെ ആരോപണം.

പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തില്‍ നിന്നും സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്‌തു

തുടർന്ന് പാലക്കാട് വോട്ടിന് പണം കൊടുത്തെന്ന ആരോപണങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായി ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ്റെ ഭീഷണി ഓഡിയോ സന്ദേശമടക്കം പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ട് പരാതി നൽകിയ ബിന്ദു വിനയകുമാറിനെതിരെ ബിജെപി സംഘടന നടപടിയെടുത്തു. പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് ബിന്ദുവിനെ ബിജെപി സസ്പെൻഡ് ചെയ്‌തു. ആലപ്പുഴ നോർത്ത് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിംഗമായ ബിന്ദുവിനെതിരെ, തുടർച്ചയായ അച്ചടക്ക ലംഘനങ്ങളുടെ പേരിലാണ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ നടപടിയെടുത്തതെന്ന് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. എസ് സുരേഷ് വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു.

ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ്റെ ഭീഷണി

ആലപ്പുഴ നമ്പറിലുള്ള കാറിലാണ് അവർ വന്നതെന്നും ബിന്ദുവിനെ കോടതി കയറ്റുമെന്നും ശോഭ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ശോഭക്കെതിരെ ബിന്ദു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്‌റ്റിട്ടിരുന്നു. നിങ്ങൾ ബിജെപി പ്രവർത്തക അല്ലെ എന്ന് ചോദിച്ചാണ് ശോഭ സംഭാഷണം തുടങ്ങുന്നത്. നിങ്ങൾക്കെതിരെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് പരാതി കൊടുക്കും. പൂന്തുറ ശ്രീകുമാറുമായി എന്തിനാണ് എന്നെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത്. തോന്നിവാസം ചെയ്‌താ അടിച്ചു പണി തീർക്കുമെന്നും ബിന്ദു വിനയകുമാറിനോട് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്നുണ്ട്.

"ഇന്നലെ ഉച്ചയ്‌ക്ക് പതിനൊന്നേ മുക്കാലോടുകൂടി ബിജെപിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും പാലക്കാട് സ്ഥാനാർഥിയുമായ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ എന്നെ വിളിച്ച് പാലക്കാട് പണം കൊടുത്തതിന് പിന്നിൽ ഞാൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആലപ്പുഴ രജിസ്‌ട്രേഷനിലുള്ള കാറാണ് അവിടെ എത്തിയതെന്നും ഇതിനുള്ള പണി കാണിച്ച് തരാം എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു.

ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ്റെ യഥാർഥ സ്വഭാവമാണ് അവർ ഇന്നലെ പുറത്ത് കാണിച്ചത്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിൽ ഒരു പെൺ ഗുണ്ടയായി ശോഭ നിൽക്കുന്നു. ശോഭയുടെ പക്ഷം നിന്ന് അമ്പലപ്പുഴയിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെയെല്ലാം ഒതുക്കി നിർത്തിയുള്ള പ്രവർത്തനമാണിന്ന് പൂന്തുറ ശ്രീകുമാറിനെപ്പോലുള്ളവർ ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഇതിനെതിരെ പരാതി നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ മനസിൽ വച്ചാണ് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ എന്നെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പാലക്കാട് പണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഉത്തരവാദി അവരാണ്. അല്ലാതെ അത് എൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടിവയ്‌ക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. ഈ ആരോപണം വളരെ വേദനാജനകമാണ്. ഇത് തികച്ചും അസത്യവുമാണ്. പാലക്കാട് താന പണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെളിയിക്കേണ്ട ചുമതല ശോഭയ്‌ക്കുള്ളതാണ്.

പലപ്പോഴും പാർട്ടിക്ക് നാണക്കേട് വരുത്തുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ശോഭ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതിൽ അസംതൃപ്‌തരായിട്ടും എല്ലാം സഹിച്ച് നിൽക്കുന്ന നിരവധി പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുണ്ട്. അവരെല്ലാം ശോഭയ്‌ക്ക് എതിരാണെന്ന് മനസിലായതിനാലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഭീഷണികൾ", എന്ന് ബിന്ദു പറയുന്നു.

സഭ്യമല്ലാത്ത ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങളും അധിക്ഷേപങ്ങളും ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ വനിതാ നേതാവിനെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് ശോഭക്കെതിരെ ബിന്ദു പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. വാട്‌സ് ആപ്പ് കോൾ റെക്കോർഡ് അടക്കമാണ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. വോട്ടിന് പണം നൽകിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ്റെ മൊഴി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് ശനിയാഴ്‌ച വൈകിട്ടോടെ ബിജെപി നോർത്ത് ജില്ലാ കമ്മറ്റി അംഗമായ ബിന്ദുവിനെ ബിജെപി പ്രാഥമിക അംഗത്ത്വത്തിൽ നിന്നും തുടർച്ചയായ അച്ചടക്ക ലംഘനത്തിൻ്റെ പേരിൽ സസ്‌പെൻഡും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.