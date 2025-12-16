'പോറ്റിയെ കേറ്റിയേ' പാട്ട് കുരുക്കിൽ; ഭക്തരെ അപമാനിച്ചെന്ന് കാട്ടി ഡിജിപിക്ക് പരാതി
ഭക്തിഗാനം വികലമാക്കിയെന്ന് ആരോപിച്ച് സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രംഗത്തെത്തി. ശരണമന്ത്രം രാഷ്ട്രീയലാഭത്തിന് ഉപയോഗിച്ചെന്നാണ് ആക്ഷേപം.
Published : December 16, 2025 at 4:25 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കെതിരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഏറെ വൈറലായ 'പോറ്റിയെ കേറ്റിയേ, സ്വർണം ചെമ്പായ് മാറ്റിയേ' എന്ന പാരഡി പാട്ടിനെതിരെ തിരുവാഭരണ പാത സംരക്ഷണ സമിതി ഭാരവാഹി സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകി. മനോഹരമായ ഭക്തിഗാനത്തെ വികലമായി ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും ഭക്തരെ അപമാനിച്ചെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പരാതി.
തിരുവാഭരണ പാത സംരക്ഷണ സമിതി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും റാന്നി സ്വദേശിയുമായ പ്രസാദ് കുഴിക്കാലയാണ് ഡിജിപിക്ക് പരാതി നൽകിയത്. രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനുവേണ്ടിയാണ് പാട്ടിനെ വികലമാക്കിയത്. രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനുള്ള പാട്ടിനൊപ്പം അയ്യപ്പനെ ചേർത്തത് വിശ്വാസികളെ വേദനിപ്പിച്ചു. ഭക്തരെ അപമാനിക്കുന്ന പാട്ട് പിൻവലിക്കണമെന്നും പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
വിഷയത്തിൽ സിപിഎം പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രാജു എബ്രഹാമും പ്രതികരിച്ചു. 'പോറ്റിയെ കേറ്റിയെ' എന്ന പേരിൽ ഭക്തിഗാനത്തിൻ്റെ ഈണത്തിൽ പാരഡി ഇറക്കിയത് ശരിയായില്ലെന്നും അത് വിശ്വാസികളുടെ വികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് പാട്ട് ഇറക്കിയത്. വിഷയം ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കണം. ഭക്തിഗാനങ്ങളെ ഇത്തരത്തിൽ വികലമായി ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇവിടെ ശരണമന്ത്രത്തെയാണ് രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനായി ദുരുപയോഗം ചെയ്തതെന്നും പരാതിയിൽ കർശന നടപടി വേണമെന്നും രാജു എബ്രഹാം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഖത്തറിലെ പ്രവാസി എഴുത്തുകാരനും കോഴിക്കോട് നാദാപുരം സ്വദേശിയുമായ ജിപി കുഞ്ഞബ്ദുല്ലയാണ് പാരഡി ഗാനത്തിൻ്റെ വരികൾ എഴുതിയത്. ജിപി ചാലപ്പുറം എന്ന പേരിലാണ് ഇദ്ദേഹം പാട്ടുകൾ എഴുതുന്നത്. ഇതിനോടകം 600ഓളം പാട്ടുകൾ കുഞ്ഞബ്ദുല്ല എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. താൻ എഴുതിയ 120ലധികം മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി 'വർണചരിത്രം' എന്ന പേരിൽ പുസ്തകവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൂട്ടിലങ്ങാടി സ്വദേശിയായ ദാനിഷ് ആണ് പാരഡി ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
'പള്ളിക്കെട്ട് ശബരിമലയ്ക്ക്' എന്ന ജനപ്രിയ ഭക്തിഗാനത്തിൻ്റെ പാരഡിയായാണ് പാട്ട് എഴുതിയത്. "പോറ്റിയേ കേറ്റിയേ.. സ്വർണം ചെമ്പായ് മാറ്റിയേ... സ്വർണപ്പാളികൾ മാറ്റിയേ... ശാസ്താവിൻ ധനമൂറ്റിയേ... സ്വർണം കട്ടവനാരപ്പാ... സഖാക്കളാണേ അയ്യപ്പാ... ലോഹം മാറ്റിയതാരപ്പാ... സഖാക്കളാണേ അയ്യപ്പാ... ആചാരങ്ങളെ ലംഘിക്കാനായി അമ്മിണിമാരെ മലകേറ്റീ... അകവും പുറവും കൊള്ളയടിക്കാൻ നിയമിച്ചുള്ളത് ഒരു പോറ്റീ..." എന്നിങ്ങനെയാണ് പാരഡി ഗാനത്തിലെ വരികൾ. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാട്ട് ഏറെ വൈറലായിരുന്നു. യുഡിഎഫും എൻഡിഎയും പ്രചാരണത്തിനായി ഈ പാട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.
രണ്ടാം ഭാഗം വരുന്നു
ഇതിനിടെ 'പോറ്റിയെ കേറ്റിയെ' എന്ന ഗാനത്തിന് രണ്ടാം ഭാഗം വരുന്നുണ്ടെന്ന് പാട്ടിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർമാരിലൊരാളായ സുബൈർ പന്തല്ലൂർ ഒരു മാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു 'കത്തുപാട്ട്' ആണ് അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നത്. വാസു ജയിലിൽ നിന്ന് പിണറായി വിജയന് എഴുതുന്ന കത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് പാട്ട് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജിപി ചാലപ്പുറം തന്നെയാണ് ഇതും എഴുതുന്നത്. പത്തോ പതിനഞ്ചോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പാട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
