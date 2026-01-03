ETV Bharat / state

ലൈംഗികാതിക്രമ പരാതിക്കാരിയുടെ ഭർത്താവ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ഡിജിപിക്ക് പരാതി നൽകി. കുടുംബജീവിതം തകർത്തെന്നും സൈബർ ആക്രമണം നടത്തിയെന്നുമാണ് ആരോപണം

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടം എംഎൽഎ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 3, 2026 at 1:43 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടം എംഎൽഎക്ക് കുരുക്കുകളിൽ നിന്ന് ഉടൻ മോചനമുണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണമില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെരുന്നയിൽ എൻഎസ്എസ് ആസ്ഥാനത്തെത്തിയതു മുതൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിരഞ്ഞതിനു പിന്നാലെയാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പുതിയ പരാതി സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് നൽകിയ വിവരം പുറത്തു വരുന്നത്. ലൈംഗിക പീഡനക്കേസിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പരാതി നൽകിയ യുവതിയുടെ ഭർത്താവാണ് ഇപ്പോൾ രാഹുലിനെതിരെ പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഏറെ സ്വപ്നങ്ങളോടെയും പ്രതീക്ഷകളോടെയും വിവാഹിതനായ തൻ്റെ കുടുംബ ജീവിതം പ്രതി മനഃപൂർവം തകർക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി രാവാഡ ചന്ദ്രശേഖറിനു നൽകിയ പരാതിയിൽ യുവതിയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ ആരോപണം. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മഹാലക്ഷ്മിയെപ്പോലെയാണ് തൻ്റെ ഭാര്യയെ താൻ വീട്ടിലേക്ക് വരവേറ്റത്. എന്നാൽ സ്വന്തം കുഞ്ഞ് മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ ഉദരത്തിൽ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും പിന്നീട് ഗർഭിണിയാകുമ്പോൾ ഗർഭഛിദ്രം നടത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു തെറ്റാണെന്നു കരുതുന്നതായി പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

ഇവിടെ പ്രതിയുടെ അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ പിറന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ പിതൃത്വം ഭർത്താവായ തന്നിൽ ചാർത്താനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമവും പ്രതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി. ഇത്തരത്തിൽ അവിഹിത ബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ട ഒരു നിയമസഭ സാമാജികൻ എന്തു സന്ദേശമാണ് സമൂഹത്തിനു നൽകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. പ്രതിയുടെ അവിഹിത ബന്ധം പുറത്തറിയുകയും മാധ്യമ വാർത്ത ആകുകയും പരാതിക്കാരി പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തതോടെ പ്രതി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ഭർത്താവായ തൻ്റെയും പരാതിക്കാരിയുടെയും വിവാഹ ഫോട്ടോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ബോധപൂർവം പ്രചരിപ്പിച്ച് തനിക്കും തൻ്റെ കുടുംബത്തിനു വലിയ അഭിമാനക്ഷതമുണ്ടാക്കി.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രതിയുടെ അനുയായികൾ തൻ്റെ ലൈംഗിക ശേഷിയെ വരെ ചോദ്യം ചെയ്തു നടത്തിയ പോസ്റ്റുകൾ എൻ്റെ മാനസിക നിലവരെ തകർക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു. അത്തരം ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഇത്രനാളും ആയിരുന്നതിനാലാണ് യുവതി പരാതി നൽകിയിട്ടും താൻ പരാതി നൽകാതിരുന്നതെന്നും യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്ത് പ്രതിക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്കു നൽകിയ പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

2022 മുതൽ പരാതിക്കാരിയായ യുവതിയുമായി താൻ ഇഷ്ടത്തിലായിരുന്നു എന്ന് യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് പരാതിയിൽ പറയുന്നു. പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയും രണ്ടു വീട്ടുകാരും ചേർന്ന് വിവാഹം തീരുമാനിച്ചുറപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. 2024 ഓഗസ്റ്റ് 22ന് ഇരുവരും വിവാഹിതരാകുകയും അതിനു ശേഷം തിരുവനന്തപുരം ശാസ്തമംഗലത്തുള്ള ഫ്ലാറ്റിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചു വരികയുമായിരുന്നു. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഏക മകനായ താൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ സ്വദേശത്തേക്കു വരികയും താമസിക്കുകയും ചെയ്തു പോന്നിരുന്നു. തനിക്കും ഭാര്യക്കും ഇടയിലുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു സൗന്ദര്യ പിണക്കങ്ങളെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രതി തികച്ചും ക്രിമിനൽ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ വിവാഹിതയായ യുവതിയെ വശീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

ഭർത്താവായ തൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നു യുവതി ഗാർഹിക പീഡനം നേരിട്ടപ്പോൾ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾക്കായാണ് തൻ്റെ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെന്ന കോടതിയിൽ നൽകിയ മൊഴിയിൽ പറയുന്നത് പച്ചക്കള്ളമാണ്. തന്നെ ഒരു ചർച്ചകൾക്കായും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടം ഇന്നുവരെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും പരാതിയിൽ യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് ആരോപിച്ചു. അതിനിടെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ രണ്ടാം പ്രതിയായ ജോസി ജോസഫിന് തിരുവനന്തപുരം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. കേസിൽ ഗർഭ നിരോധന ഗുളികകൾ എത്തിച്ചത് ഇയാളാണെന്ന യുവതിയുടെ മൊഴിയിലാണ് മുൻകൂർജാമ്യം.

