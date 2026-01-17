പുഴുവരിക്കുന്ന വ്രണവുമായി എത്തി; അഞ്ചു വയസുകാരിക്ക് ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ല, മഞ്ചേരി മെഡിക്കല് കോളജിനെതിരെ കുടുംബം
ആദിവാസിക്ക് പെണ്കുട്ടിക്ക് ചികിത്സ നല്കാതെ മഞ്ചേരി മെഡിക്കല് കോളജ്. അഞ്ച് വയസുകാരിക്ക് ചികിത്സ നിഷേധിച്ചതില് പരാതി.
Published : January 17, 2026 at 12:49 PM IST
മലപ്പുറം: പുഴുവരിച്ച വ്രണവുമായി മഞ്ചേരി മെഡിക്കല് കോളജില് എത്തിയ അഞ്ചുവയസുകാരിക്ക് ചികിത്സ നല്കിയില്ലെന്ന് പരാതി. പോത്തുക്കല് സ്വദേശിയായ ആദിവാസി പെണ്കുട്ടിക്കാണ് ചികിത്സ നിഷേധിച്ചത്. തലയില് വ്രണവുമായി എത്തിയ ബാലികയെ നിലമ്പൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
കുട്ടി ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. എന്നാല് പരാതിയുമായി കുടുംബം മുന്നോട്ട് പോയതോടെ മഞ്ചേരി ആശുപത്രി അധികൃതര് പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തി. സംഭവത്തെ പറ്റി അറിയില്ലെന്നും അന്വേഷിച്ച് മറുപടി നൽകാമെന്നും മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് സൂപ്രണ്ട് അറിയിച്ചു.
കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയില് കൊണ്ടുപോയ ഓട്ടോ ഡ്രൈവര് മണികണ്ഠന് ആണ് മഞ്ചേരി ആശുപത്രിയില് മതിയായ ചികിത്സ ലഭിക്കാത്ത സംഭവം പുറം ലോകത്തെ അറിയിച്ചത്. ആദിവാസി മേഖലയില് നിന്നും നിലമ്പൂരിലേക്കും മഞ്ചേരിയിലേക്കും സ്ഥിരമായി രോഗികളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ് ഇദ്ദേഹം
സംഭവമിങ്ങനെ
ആദിവാസി ബാലികയുടെ തലയില് വ്രണമായതിനെ തുടര്ന്ന് അടുത്തുള്ള നിലമ്പൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തി. വ്രണത്തില് പുഴുക്കള് നിറഞ്ഞതിനെ തുടര്ന്ന് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. മഞ്ചേരിയില് ചികിത്സ തേടുകയും ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടി ഡിസ്ചാർജ് ആവുകയും ചെയ്തു. എന്നാല് മടക്കയാത്ര മധ്യ കുട്ടി കടുത്ത വേദന കൊണ്ട് കരയാന് തുടങ്ങിയിരുന്നു. തുടര്ന്ന് ഓട്ടോ ഡ്രൈവര് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് വ്രണത്തില് പുഴുക്കളെ മാറ്റിയില്ലെന്ന് അറിയുന്നത്.
ട്രൈബല് ഓഫിസില് വിവരമറിയിച്ച് ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്
മഞ്ചേരിയില് മതിയായ ചികിത്സ ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടര്ന്ന് ഓട്ടോ ഡ്രൈവര് മണികണ്ഠന് ജില്ലയിലെ ട്രൈബല് ഓഫിസില് വിളിച്ച് വിവരം അറിയിച്ചു. തുടര്ന്ന് കുട്ടിയെ ട്രൈബല് ഓഫിസര് നന്ദുവിൻ്റെ നിര്ദേശപ്രകരാരം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയായരുന്നുവെന്ന് മണികണ്ഠന് പറഞ്ഞു.
"കുട്ടി ഇപ്പോള് സുഖം പ്രാപിച്ച് വരുന്നു. കുട്ടിയുടെ നിര്ത്താതെയുള്ള കരച്ചില് ശ്രദ്ധയില് പെട്ടതോടെയാണ് മുറിവ് പരിശോധിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. തുടര്ന്നാണ് പുഴുക്കള് മുറിവിലുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. ഒന്നും ചെയ്യാന് പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. ഉടന് തന്നെ ട്രൈബല് ഓഫിസിലേക്ക് വിളിച്ചു. മഞ്ചേരിയിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള് വേണ്ടെന്നും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകാമെന്ന് ഓഫിസില് നിന്ന് അറിയിച്ചു. എൻ്റെ ഓട്ടോയില് തന്നെ കോഴിക്കോടേക്ക് കൊണ്ടു പോകുയായിരുന്നു" ഓട്ടോ ഡ്രൈവര് മണികണ്ഠന് പറഞ്ഞു.
