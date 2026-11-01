ഇടുക്കി ആനസവാരി കേന്ദ്രങ്ങൾക്കെതിരെ പരാതി; കോടതി ഉത്തരവ് ലംഘിച്ച് അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപണം
മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്ന് എത്തിക്കുന്ന ആനകളെ 15 ദിവസത്തിലധികം നിർത്തരുതെന്ന നിർദേശവും പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപണം. ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെയും വിമർശനം. വിജിലൻസ് അന്വേഷണം വേണമെന്നും ആവശ്യമുയരുന്നുണ്ട്.
Published : November 1, 2026 at 3:18 PM IST
ഇടുക്കി: ഇടുക്കിയിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആനസവാരി കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നിയമസാധുത വീണ്ടും വിവാദത്തിൽ. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവും വനംവകുപ്പിൻ്റെ നിർദേശങ്ങളും ലംഘിച്ചാണ് ജില്ലയിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ആനസവാരി കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ഗ്രീൻ കെയർ കേരള രംഗത്ത്. മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്നെത്തിക്കുന്ന ആനകളെ ഇടുക്കിയിൽ 15 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ നിർത്തരുതെന്ന നിർദേശവും പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നാണ് പരാതി.
കോടതി ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ആനസവാരി കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെതിരെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഫലപ്രദമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും സംഘടന ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. വിഷയത്തിൽ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് ഗ്രീൻ കെയർ കേരള. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ച് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം വേണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ലംഘിച്ചെന്ന് ആരോപണം
ഇടുക്കിയിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര മേഖലകളായ അടിമാലി, കുമളി, തേക്കടി, മൂന്നാർ, കൊരണ്ടിക്കാട്, കാർമൽഗിരി എന്നിവിടങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിരവധി ആനസവാരി കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായാണ് ആരോപണം. ആവശ്യമായ അനുമതികളില്ലാതെയാണ് ഇവയിൽ പലതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ലെന്നുമാണ് പരാതി. ആനസവാരി കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനെതിരെ 2019 ൽ തൊടുപുഴ സ്വദേശിയാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
തുടർന്ന്, പെർഫോർമിങ് ആനിമൽസ് റൂൾ അനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആനകളെ മാത്രമേ ആനസവാരിക്ക് ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്നും ഇക്കാര്യം ജില്ലാ കലക്ടർ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചതായാണ് വിവരം. ഇതിനു പിന്നാലെ ജില്ലയിലെ ആനസവാരി കേന്ദ്രങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടിയിരുന്നു. മറ്റ് ജില്ലകളിൽനിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ആനകളെ ഇടുക്കിയിൽ 15 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ താമസിപ്പിക്കരുതെന്ന നിർദേശവും ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ പുറപ്പെടുവിച്ചു. എന്നാൽ, ഈ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് ഇപ്പോഴും ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് ഗ്രീൻ കെയർ കേരളയുടെ ആരോപണം.
ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്താശയെന്ന് ആരോപണം
അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആനസവാരി കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി വിഭാഗത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒത്താശ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന ആരോപണവും ഗ്രീൻ കെയർ കേരള ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയ വിവരാവകാശ അപേക്ഷയ്ക്ക് സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി അസിസ്റ്റൻ്റ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്സ് തെറ്റായ മറുപടിയാണ് നൽകിയതെന്നും സംഘടനയുടെ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ബുൾബേന്ദ്രൻ ആരോപിക്കുന്നു.
മൂന്നാർ കൊരണ്ടിക്കാടുള്ള കാർമൽഗിരി ആനസവാരി കേന്ദ്രം ഉൾപ്പെടെ ഇടുക്കിയിൽ ആനസവാരി കേന്ദ്രങ്ങൾ അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഗ്രീൻ കെയർ കേരള സംഘടനയുടെ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ ബുൾബേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും അപകടം ഉണ്ടാകുകയോ ആനകൾ പാപ്പാനെ ആക്രമിക്കുകയോ കൊല്ലുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം ഇവ കുറച്ച് ദിവസത്തേയ്ക്ക് അടച്ചിടും. ഇടുക്കി സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി അസിസ്റ്റൻ്റ് കണസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഓഫിസ് ആണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ആനസവാരി കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ചുമതല പരിശോധിക്കേണ്ടത്.
പക്ഷേ ആനസവാരി കേന്ദ്രങ്ങൾക്കെതിരെ വ്യാപക പരാതി ഉയർന്നപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി അനധികൃത ആനസവാരി കേന്ദ്രങ്ങൾ പൂട്ടാൻ കലക്ടർക്ക് നിർദേശം നൽകി. പിന്നീട് ഇവ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് പൂട്ടിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. കൈക്കൂലി നൽകിയാണ് അനധികൃതമായി ആനസവാരി കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഇതിൽ പരിശോധന നടത്തി ഇവയുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവയ്പ്പിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യമെന്നും കെ ബുൾബേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗികമായ പരിശോധനയും ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ വിശദീകരണവും നിർണായകമാണ്. വിവരാവകാശ മറുപടിയിലെ പിഴവുകളെക്കുറിച്ചും ആനസവാരി കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനാനുമതികളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട്.
കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടിക്കും വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിനും നീക്കം
കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കേണ്ട ചുമതലയുള്ള അധികൃതർ തന്നെ നിയമലംഘനങ്ങൾ തടയുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുകയാണെന്ന ആരോപണമാണ് വിഷയത്തെ കൂടുതൽ ഗൗരവമുള്ളതാക്കുന്നത്. നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ആനസവാരി കേന്ദ്രങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഉത്തരവുകൾ നടപ്പാക്കുന്നതിലെ വീഴ്ച പരിശോധിക്കണമെന്നും ഗ്രീൻ കെയർ കേരള ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് സംഘടനയുടെ നീക്കം. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന വീഴ്ചകളും ഇടപെടലുകളും അന്വേഷിക്കാൻ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യവും മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
ആനസവാരി കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പരിശോധനയുണ്ടാകുമോ?
വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിലെ ആനകളുടെ ഉപയോഗം, അവയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ, താമസകാലാവധി, ബന്ധപ്പെട്ട അനുമതികൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോയെന്നതാണ് ഇനി പ്രധാന ചോദ്യം. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുകളുടെ നിലവിലെ പരിധിയും ആനസവാരി കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനാനുമതികളും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആനസവാരി കേന്ദ്രങ്ങൾക്കെതിരായ പരാതികളിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടവും വനംവകുപ്പും എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നതും ആരോപണവിധേയരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശദീകരണം എന്തായിരിക്കുമെന്നതും നിർണായകമാണ്. കോടതി ഉത്തരവുകൾ നിലനിൽക്കെ നിയമലംഘനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ, പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടും അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തതെന്തുകൊണ്ട് എന്നിങ്ങനെ ഇടുക്കിയിലെ ആനസവാരി കേന്ദ്രങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള വിവാദത്തിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ മറുപടി നൽകേണ്ടതുണ്ട്.
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