കൽപ്പറ്റ ആശുപത്രിയിൽ ജീവനക്കാരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്ത സംഭവം; കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ പരാതിയുമായി ആശുപത്രി അധികൃതർ
ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മൂന്നു മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. കൽപ്പറ്റ ഗവൺമെൻ്റ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ഒഴിവുള്ള തസ്ത കകളിലേക്ക് നടക്കുന്ന പുതിയ താൽക്കാലിക നിയമനങ്ങൾ തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഒരു സംഘം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്കെത്തിയത്.
Published : September 23, 2026 at 7:03 PM IST
വയനാട്: കൽപ്പറ്റ ഗവൺമെൻ്റ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ മുറിയിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി ജീവനക്കാരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ പരാതിയുമായി ആശുപത്രി അധികൃതർ. ഔദ്യോഗിക യോഗം ചേരുന്നതിനിടെ ഓഫീസിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറിയ സംഘം സീനിയർ ക്ലർക്കിനെ മർദ്ദിക്കുകയും സൂപ്രണ്ടിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് പരാതി. അതിക്രമത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതം ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്കും കലക്ടർക്കും ജീവനക്കാർ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മൂന്നു മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. കൽപ്പറ്റ ഗവൺമെൻ്റ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ഒഴിവുള്ള തസ്ത കകളിലേക്ക് നടക്കുന്ന പുതിയ താൽക്കാലിക നിയമനങ്ങൾ തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഒരു സംഘം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്കെത്തിയത്. കാഷ്യർ, ക്ലർക്ക് തസ്തികകളുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.
ഇതിനു പിന്നാലെ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെ യോഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ ഓഫീസിലെത്തിയ സംഘം ഭീകരാരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചതായി സൂപ്രണ്ട് നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. തങ്ങൾക്ക് താൽപര്യമുള്ളവരുടെ നിയമനം തടസപ്പെടുമെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു അതിക്രമമെന്ന് ആരോപണമുണ്ട്.
''എന്നെ അതിക്രമിക്കുകയും എൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൽ കയറിപിടികക്കുകയും ചെയ്തു. ഞാനാരാണ് നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തീരുമാനാം എടുക്കാൻ എന്നായിരുന്നു അക്രമിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ചോദിച്ചത്,'' എന്ന് സീനിയർ ക്ലർക്ക് സുബിൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഔദ്യോഗിക യോഗത്തിനിടെ സീനിയർ ക്ലർക്ക് സുബിനെ കോളറിൽ പിടിച്ച് തള്ളുകയും സൂപ്രണ്ട് ഡോ ടിവി റോഷിന് നേരെ കയർക്കുകയും ചെയ്തതായി പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കയ്യേറ്റത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ക്ലർക്ക് സുബിൻ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ജീവനക്കാരുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ കയറിയിരുന്ന് അര മണിക്കൂറോളം ഓഫീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തടസപ്പെടുത്തിയതായും ആരോപണമുണ്ട്.
"ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് പേർ വന്ന് വാതിൽ തള്ളുകയും ഇടിക്കുകയും ചെയ്തു. ആരാണ് സുബിൻ എന്ന് വിളിച്ച് അലറുകയായിരുന്നു. സുബിൻ സീനിയർ ക്ലർക്കായിരുന്നു. ശരീരത്തിലും വസ്ത്രത്തിലും കയറി പിടിച്ചു.
ആശുപത്രിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങളെ നല്ല പോലെ ഈ അതിക്രമം ബാധിച്ചു. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം മൂന്നു മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. കൽപ്പറ്റ ഗവൺമെൻ്റ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ഒഴിവുള്ള തസ്ത കകളിലേക്ക് നടക്കുന്ന പുതിയ താൽക്കാലിക നിയമനങ്ങൾ തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു അതിക്രമം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേണ്ടപെട്ടവർക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്" എന്നും സൂപ്രണ്ട് ഡോ ടിവി റോഷിൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രകടനം നടന്നു. ഡ്യൂട്ടി തടസപ്പെടുത്തുകയും ജീവനക്കാരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യുകയും ചെയ്തവർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എൻജിഒ യൂണിയനും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരാതി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സംഭവത്തിൽ കൽപ്പറ്റ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Also Read: മാസപ്പടിയിൽ പിണറായിയെ കുരുക്കാനൊരുങ്ങി, തിരിച്ചടിയായി സ്പോൺസേർഡ് യാത്രകൾ; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരൂഹബന്ധങ്ങൾ വിഷയമാക്കാൻ സിപിഎം