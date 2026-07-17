ഗ്ലാസ്ഗോയിലേക്ക് മലയാളത്തിൻ്റെ ചിലങ്കനാദം; ഏഷ്യയിൽനിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഏക നൃത്തസഘം
അന്താരാഷ്ട്ര കായിക മാമാങ്കമായ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൻ്റെ സാംസ്കാരിക വേദി കീഴടക്കാനാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ 'ഭരതക്ഷേത്ര' നൃത്തവിദ്യാലയത്തിലെ മിടുക്കികൾ യാത്ര തിരിക്കുന്നത്.
Published : July 17, 2026 at 4:04 PM IST
രേഖ അഭിലാഷ്
തിരുവനന്തപുരം: പാദങ്ങളെ പുണർന്ന ചിലങ്കകളുടെ നാദത്തിൽ ഭാരതീയ കലയുടെ പ്രൗഢി ആഗോള വേദിയിൽ എത്തിക്കാൻ അവർ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. വിരൽത്തുമ്പുകളിൽ മുദ്രകളും ഹൃദയത്തിൽ മാതൃരാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനവും നെഞ്ചേറ്റി, അന്താരാഷ്ട്ര കായിക മാമാങ്കമായ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൻ്റെ സാംസ്കാരിക വേദി കീഴടക്കാനാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ 'ഭരതക്ഷേത്ര' നൃത്ത വിദ്യാലയത്തിലെ മിടുക്കികൾ യാത്ര തിരിക്കുന്നത്.
യൂറോപ്യൻ മണ്ണിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ പെരുമ വിളിച്ചോതാൻ, ഗ്ലാസ്ഗോയിൽ ജൂലൈ 23 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് രണ്ട് വരെ അരങ്ങേറുന്ന കോമൺവെൽത് ഗെയിംസ് വേദിയിലേക്ക് ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏക നൃത്തസംഘം എന്ന സമാനതകളില്ലാത്ത ചരിത്ര നേട്ടവുമായാണ് ഈ കലാകാരികൾ ചിലങ്കയണിയുന്നത്.
2014-ലെ ഗ്ലാസ്ഗോ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഭരതക്ഷേത്രയും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സംഘവുമായിരുന്നു പങ്കെടുത്തത്. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം ഈ വർഷവും ഭരതക്ഷേത്രയ്ക്ക് ഈ വിശ്വവേദിയിലേക്ക് വീണ്ടും ക്ഷണം ലഭിച്ചത് കേരളത്തിനും രാജ്യത്തിനും ഒരേപോലെ അഭിമാനമായി മാറുകയാണ്.
അപ്രതീക്ഷിതം ഒപ്പം അഭിമാനവും
കോമൺവെൽത് ഗെയിംസ് വേദിയിൽ നൃത്താവിഷ്കാരം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ക്ഷണം ലഭിച്ചതിനു പിന്നാലേ തന്നെ അതിനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങളും തുടങ്ങിയെന്ന് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായ ശ്രീലക്ഷ്മി ജെഎസ് പറഞ്ഞു. അവർ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം ഓഡിഷനായി ഡാൻസ് വീഡിയോ അയച്ചു നൽകി. പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങൾ അവരുടെ മറുപടിക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് മാത്രമായിരുന്നില്ല, വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള നൃത്തത്തിൻ്റെ തീമും കൊറിയോഗ്രഫിയും പരിശീലിക്കാനുള്ള തിരക്കിലായിരുന്നു ഗുരു ജയൻ ഭരതക്ഷേത്രയും ഈ എട്ട് മിടുക്കികളും.
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സ്കൂളും കോളജും കഴിഞ്ഞെത്തിയ ശേഷമുള്ള പരിശീലനം രാത്രി 10 മണി വരെയൊക്കെ നീളുമായിരുന്നു. ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ മുഴുവൻ സമയവും പരിശീലിച്ചിട്ടും തങ്ങളിലെ ആവേശം കൂടിയതേ ഉള്ളുവെന്ന് ശ്രീലക്ഷ്മി പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വിസ എത്താത്തതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ടെൻഷനും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അധികൃതരെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ലഭിക്കുമെന്നും ഞങ്ങൾക്കായി അവരും കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നുമുള്ള മറുപടിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ടും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണെന്നു ശ്രീലക്ഷ്മി പറയുന്നു. വിസ എത്തിയാൽ ഉടൻ 'പറക്കാൻ' തയാറായി തന്നെയാണ് ഏവരും ഉള്ളത്. ജയൻ ഭാരതക്ഷേത്രയും പത്നി രേണുക തങ്കവും കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ഗ്ലാസ്ഗോയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നുണ്ട്.
വേദിയിൽ വിരിയുന്ന നാല് നൃത്താവിഷ്കാരങ്ങൾ
ആഗോള കാണികളെ വിസ്മയിപ്പിക്കാനായി നൃത്ത സംഘത്തിൻ്റെ അമരക്കാരനും ഗുരുവുമായ ജയൻ ഭരത ക്ഷേത്രയുടെ നാല് വ്യത്യസ്ത നൃത്തരൂപങ്ങളാണ് കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഭരതനാട്യം, കേരളനടനം, കളരിപ്പയറ്റ് എന്നിവ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടംപററിയും രണ്ട് ഗോത്രവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പിണക്കവും, ഒടുവിൽ അവിടെ ശക്തിസ്വരൂപിണിയായ ദേവി എത്തി അവരെ ഒന്നിപ്പിച്ചു മടങ്ങുന്നതുമായ ഇതിവൃത്തത്തിലുള്ള നൃത്താവിഷ്കാരവും ഗ്ലാസ്ഗോയുടെ മണ്ണിൽ അരങ്ങേറും.
ഭരതക്ഷേത്ര അടുത്ത വർഷം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വലിയൊരു ഒപ്പേറ യുടെ ലഘുരൂപമാണിത്. കൂടാതെ ഏഷ്യയും യൂറോപ്പും കൈകോർക്കുന്ന എട്ട് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള സംയുക്ത നൃത്തവും കോമൺവെൽത്ത് അധികൃതർ നൽകിയ തീം അനുസരിച്ച് യൂറോപ്പ്, ആഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെ കലാകാരന്മാർക്കൊപ്പം അവതരിപ്പിക്കുന്ന അഞ്ച് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള നൃത്തവും അരങ്ങേറും.
കഠിന പരിശീലനത്തിൽ എട്ടംഗ പെൺപട
ഭരതക്ഷേത്രയിലെ നാനൂറോളം കുട്ടികളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത എട്ട് പ്രതിഭകളാണ് ഈ സംഘത്തിലുള്ളത്. കാനഡയിൽ ഉപരിപഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം നൃത്തത്തോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശത്താൽ തിരികെയെത്തിയ ശ്രീലക്ഷ്മി ജെഎസ് ആണ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ. നാലാം വർഷ എൽഎൽബി വിദ്യാർഥി വർണ വിജയൻ, മരിയൻ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളജ് രണ്ടാം വർഷ എഞ്ചിനീയറിങ് വിദ്യാർഥി നമിത ജെ, നാലാഞ്ചിറ സെന്റ് ഗൊരറ്റിസ് സ്കൂൾ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി ഗൗരി കൃഷ്ണ, പട്ടം കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി അഭിരാമി ബി, പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി ആർദ്ര ടിഎസ്, നിർമ്മലാ ഭവൻ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി ഗയ ഡിഎസ്, ഹോളി ഏഞ്ചൽസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി ആർദ്ര എ എന്നിവരാണ് ഈ സംഘത്തിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ.
"സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്ത അവസരമാണ് തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിദേശ മണ്ണിൽ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനം വാനോളമുയർത്താൻ ലഭിച്ച ഈ സുവർണ്ണാവസരം 'തൂക്കാനുള്ള' പരിശീലനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ," ശ്രീലക്ഷ്മി ജെഎസ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
പിന്തുണയുമായി കേരള സർക്കാരും
സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയും സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൻ്റെയും ഭാഗത്ത് നിന്നും വലിയ പിന്തുണയാണ് ഈ യാത്രയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയും സാംസ്കാരിക വകുപ്പും ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗുരു ജയൻ കൃതജ്ഞതയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. യാത്രയ്ക്കുള്ള ചെലവുകൾ കുട്ടികളും സ്ഥാപനവും സർക്കാരും സംയുക്തമായാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്.
ആദ്യമായി വീടുവിട്ടു നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ചെറിയ പരിഭ്രമം കുട്ടികൾക്കുണ്ടെങ്കിലും, മക്കളുടെ ഈ ചരിത്ര നേട്ടത്തിൽ രക്ഷിതാക്കളും ഏറെ ആവേശത്തിലാണ്. രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ എത്താൻ കഴിയുന്നതിൽ പരം സന്തോഷം വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെന്നു രക്ഷിതാവ് ജയലക്ഷ്മി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
അരങ്ങിലെ കഠിനമായ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിൽ, കാലിൽ മുറുക്കിയ ചിലങ്കകളുടെ നാദവുമായി യൂറോപ്യൻ മണ്ണിലേക്ക് അവർ ചുവടുവെക്കുമ്പോൾ അത് കേവലം ഒരു നൃത്താവതരണമല്ല... മറിച്ച്, ഭാരതത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം ആഗോള നെറുകയിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ചരിത്രയാത്രയാണ്. തങ്ങളുടെ ചുവടുകളിലും മുദ്രകളിലും ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയുടെ തനിമ ചാലിച്ച് ഗ്ലാസ്ഗോയുടെ ആകാശത്തേക്ക് ചിറകടിച്ചുയരാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ എട്ട് പെൺകുട്ടികൾക്കും അവരുടെ ഗുരുവിനും ഒപ്പം ആവേശത്തിലാണ് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ. വിശ്വവേദിയിൽ ഇന്ത്യക്കായി മലയാളത്തിന്റെ ചിലമ്പൊലി ഉച്ചത്തിൽ മുഴങ്ങട്ടെ, ലോകം നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യത്തിനായി കൈയടിക്കട്ടെ!
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